शिव इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. शलभ भारद्वाज की सेवा समाप्त, यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुष्टि

अमरोहा के शिव इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. शलभ भारद्वाज, जिन पर महिला प्रवक्ता और छात्राओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। कॉलेज प्रबंध समिति, डीआईओएस और पुलिस की संयुक्त जांच में आरोप सही पाए गए।
अमरोहा के शिव इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. शलभ भारद्वाज , जिन पर महिला प्रवक्ता और छात्राओं द्वारा यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए थे, उनकी सेवा आखिरकार समाप्त कर दी गई है। यह निर्णय कॉलेज प्रबंध समिति, जिला विद्यालय निरीक्षक ( डीआईओएस ) और पुलिस की संयुक्त जांच के बाद लिया गया है, जिसमें आरोपों की पुष्टि हुई है। यह मामला पूरे क्षेत्र में एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह शिक्षा के मंदिर में ही घटी एक दुखद घटना है। मामले की शुरुआत तब हुई जब शिव इंटर कॉलेज की एक महिला प्रवक्ता ने डॉ.
शलभ भारद्वाज के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत डीआईओएस और तत्कालीन जिलाधिकारी के पास दर्ज कराई थी। इस शिकायत के बाद, कॉलेज की कुछ छात्राओं ने भी आगे बढ़कर प्रधानाचार्य पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, कॉलेज प्रबंध समिति ने तत्काल प्रभाव से एक आंतरिक जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद, डॉ. भारद्वाज को वर्ष 2025 में निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद, डीआईओएस डॉ.
प्रवेश कुमार ने एक स्वतंत्र जांच कमेटी का गठन किया, जिसने मामले की गहनता से जांच की। इस कमेटी ने भी आरोपों की पुष्टि की और 30 जनवरी 2026 को अपनी जांच रिपोर्ट डीआईओएस को सौंप दी। रिपोर्ट में डॉ.
भारद्वाज की सेवा समाप्ति की सिफारिश की गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस में उनके खिलाफ औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी अंजलि कटारिया ने मामले की जांच का जिम्मा संभाला और उन्होंने छात्राओं के विस्तृत बयान दर्ज किए। छात्राओं ने भी अपने बयानों में प्रधानाचार्य पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई। सीओ की जांच में भी सभी आरोप सही पाए गए। कॉलेज प्रबंध समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि डॉ.
भारद्वाज का व्यवहार अहंकारी था और वे स्टाफ को तुच्छ समझते थे, जिसके कारण वे तानाशाही रवैया अपनाते थे। उनका स्टाफ पर कोई नियंत्रण नहीं था और वे मनमानी करते थे। डीआईओएस के अनुमोदन के बाद, कॉलेज प्रबंध समिति ने 14 अप्रैल को एक विशेष बैठक आयोजित की, जिसमें डॉ. शलभ भारद्वाज की सेवा समाप्ति का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस प्रस्ताव के पारित होने के साथ ही, डॉ.
भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से कॉलेज के प्रधानाचार्य पद से हटा दिया गया। यह निर्णय कॉलेज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो शिक्षा के क्षेत्र में नैतिकता और सम्मान को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। इस मामले में, कॉलेज प्रबंध समिति और डीआईओएस ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि दोषियों को सजा मिले और छात्राओं को न्याय मिले। डॉ.
प्रवेश कुमार, डीआईओएस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प लिया था और उन्होंने इसे पूरा किया। यह घटना एक चेतावनी है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कॉलेज प्रबंध समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएंगे और कॉलेज में एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करेंगे। इस निर्णय से छात्राओं और महिला कर्मचारियों में राहत की भावना है, क्योंकि उन्हें अब एक सुरक्षित माहौल में काम करने और पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। यह मामला समाज के लिए एक उदाहरण है कि यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना कितना महत्वपूर्ण है और न्याय की जीत हमेशा होती है
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