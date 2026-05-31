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शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का सरकार पर हमला: 'मुकदमे और सुरक्षा हटाने से नहीं दबेगी आवाज'

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शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का सरकार पर हमला: 'मुकदमे और सुरक्षा हटाने से नहीं दबेगी आवाज'
शिव विधायकरविंद्र सिंह भाटीगिरल लिग्नाइट माइंस
📆31-05-2026 09:13:00
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बाड़मेर में गिरल लिग्नाइट माइंस मजदूर आंदोलन के समर्थन में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भजनलाल सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया और कहा कि उनकी आवाज को दबाने की सरकार की कोशिश कामयाब नहीं होगी।

राजस्थान के बाड़मेर जिले में गिरल लिग्नाइट माइंस से जुड़े मजदूरों का आंदोलन डेढ़ महीने से जारी है। इस आंदोलन के समर्थन में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो जारी कर भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। विधायक भाटी ने वीडियो में कहा कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और राजनीति क साजिशों के तहत मजदूरों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मजदूरों की वाजिब मांगों को सुनना और मानना चाहिए, न कि उन पर मुकदमे लगाकर या सुरक्षा हटाकर दबाव बनाना चाहिए। विधायक भाटी ने आगे कहा कि 19 मई को बाड़मेर कूच के दौरान हुई घटना के बाद सरकार ने उनके पीएसओ तखत सिंह को निलंबित कर दिया है, जबकि वह बिल्कुल निर्दोष हैं। भाटी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह जनता और मजदूरों की आवाज को दबाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा, 'सरकार को लगता है कि मुकदमे लगाकर, जेल भेजकर या सुरक्षा हटाकर हमें चुप करा देंगे, लेकिन यह उनकी गलतफहमी है। मैं जनता की बात रखने के लिए ही विधायक बना हूं, और यह मेरा राजधर्म है।' विधायक भाटी ने आगे कहा कि सरकार रामराज्य और अंत्योदय की बातें करती है, लेकिन व्यवहार में वह जनता की पीड़ा नहीं समझती। उन्होंने कहा, 'रामराज्य का मतलब है कि अगर राज्य का एक भी व्यक्ति परेशान है तो राजा को नींद नहीं आनी चाहिए, लेकिन आज की सरकार चैन से सोती है। अंत्योदय का अर्थ है पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की बात सुनी जाए, लेकिन यहां तो वंचितों की आवाज को दबाया जा रहा है।' भाटी ने सरकार को चेतावनी दी कि वह मजदूरों और गरीबों की आवाज को मजबूती से उठाते रहेंगे, चाहे सरकार कितनी भी कोशिश कर ले। गौरतलब है कि गिरल लिग्नाइट माइंस के मजदूर पिछले कई दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। विधायक भाटी भी इस आंदोलन में शामिल हुए और धरना-प्रदर्शन में भाग लिया। 19 मई को बाड़मेर कूच के दौरान प्रदर्शन तेज हो गया था, जब विधायक भाटी ने विरोध स्वरूप पेट्रोल छिड़क दिया था। इस घटना के बाद प्रशासन ने सुरक्षा में चूक मानते हुए पीएसओ तखत सिंह को निलंबित कर दिया। विधायक भाटी ने इस कार्रवाई को सरकार की ओर से उन्हें डराने की कोशिश बताया और कहा कि वह जनता के हक के लिए लड़ते रहेंगे.

राजस्थान के बाड़मेर जिले में गिरल लिग्नाइट माइंस से जुड़े मजदूरों का आंदोलन डेढ़ महीने से जारी है। इस आंदोलन के समर्थन में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो जारी कर भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। विधायक भाटी ने वीडियो में कहा कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और राजनीतिक साजिशों के तहत मजदूरों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मजदूरों की वाजिब मांगों को सुनना और मानना चाहिए, न कि उन पर मुकदमे लगाकर या सुरक्षा हटाकर दबाव बनाना चाहिए। विधायक भाटी ने आगे कहा कि 19 मई को बाड़मेर कूच के दौरान हुई घटना के बाद सरकार ने उनके पीएसओ तखत सिंह को निलंबित कर दिया है, जबकि वह बिल्कुल निर्दोष हैं। भाटी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह जनता और मजदूरों की आवाज को दबाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा, 'सरकार को लगता है कि मुकदमे लगाकर, जेल भेजकर या सुरक्षा हटाकर हमें चुप करा देंगे, लेकिन यह उनकी गलतफहमी है। मैं जनता की बात रखने के लिए ही विधायक बना हूं, और यह मेरा राजधर्म है।' विधायक भाटी ने आगे कहा कि सरकार रामराज्य और अंत्योदय की बातें करती है, लेकिन व्यवहार में वह जनता की पीड़ा नहीं समझती। उन्होंने कहा, 'रामराज्य का मतलब है कि अगर राज्य का एक भी व्यक्ति परेशान है तो राजा को नींद नहीं आनी चाहिए, लेकिन आज की सरकार चैन से सोती है। अंत्योदय का अर्थ है पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की बात सुनी जाए, लेकिन यहां तो वंचितों की आवाज को दबाया जा रहा है।' भाटी ने सरकार को चेतावनी दी कि वह मजदूरों और गरीबों की आवाज को मजबूती से उठाते रहेंगे, चाहे सरकार कितनी भी कोशिश कर ले। गौरतलब है कि गिरल लिग्नाइट माइंस के मजदूर पिछले कई दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। विधायक भाटी भी इस आंदोलन में शामिल हुए और धरना-प्रदर्शन में भाग लिया। 19 मई को बाड़मेर कूच के दौरान प्रदर्शन तेज हो गया था, जब विधायक भाटी ने विरोध स्वरूप पेट्रोल छिड़क दिया था। इस घटना के बाद प्रशासन ने सुरक्षा में चूक मानते हुए पीएसओ तखत सिंह को निलंबित कर दिया। विधायक भाटी ने इस कार्रवाई को सरकार की ओर से उन्हें डराने की कोशिश बताया और कहा कि वह जनता के हक के लिए लड़ते रहेंगे

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