शुक्र गोचर 2026: गजलक्ष्मी योग से मेष, मिथुन समेत 5 राशियों का बैंक बैलेंस और करियर में बड़ा उछाल

शुक्र का कर्क राशि में 8 जून से 4 जुलाई तक गोचर होने पर शुक्र और गुरु की युति गजलक्ष्मी योग बनेगी। मेष, मिथुन तथा अन्य तीन राशियों के लिए यह अवधि बैंक बैलेंस वृद्धि, करियर में उछाल, वाहन-भवन की प्राप्ति और यात्रा के शुभ योग लाभकारी सिद्ध होगी। विशिष्ट उपायों से लाभ बढ़ Saints चीजों का दान करने और मंत्र जप करने पर विस्तृत ਜਾਣकारी।

शुक्र गोचर 2026 : कर्क राशि में शुक्र का प्रवेश 8 जून को होगा, जहां पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान हैं। शुक्र और गुरु की युति गजलक्ष्मी योग का निर्माण करेगी, जिससे मेष, मिथुन तथा कुल पाँच राशियों के लिए यह अवधि लाभकारी सिद्ध होगी। इन राशियों में बैंक बैलेंस में वृद्धि, करियर में उछाल, वाहन, भूमि, भवन आदि के सुख तथा यात्रा के शुभ योग संभव हैं। शुक्र 8 जून से 4 जुलाई तक कर्क राशि में रहेगा। गजलक्ष्मी योग के कारण मेष राशि के जातकों के सुखों में वृद्धि होगी। घर-परिवार का माहौल सुखद रहेगा, करियर में नए मौके मिलेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में माता की ओर से पूर्ण सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा। शुक्रवार के दिन सफेद चीजों जैसे चावल, चीनी का दान करने और 'ओम शुं शुक्राय नमः' का 108 बार जप करने से लाभ बढ़ता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र गोचर बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र उनकी राशि से दूसरे भाव में चलेगा, जिससे धन भाव में गजलक्ष्मी योग बनेगा। करियर में नए मार्ग खुलेंगे, कमाई में वृद्धि होगी और पैसे की लंबित प्राप्ति शक्य है। धार्मिक यात्रा के योग भी बनेंगे। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए छोटी कन्याओं की सेवा करें और उन्हें खीर खिलाएं। आर्थिक परेशानियों में गुलाबी या चमकीले रंग के वस्त्र पहनें। कर्क राशि के लिए शुक्र का गोचर लग्न भाव में होगा, जिससे यह अवधि बेहद लाभकारी सिद्ध होगी। हर क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे, स्वास्थ्य सुधरेगा, समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। धन-धान्य में वृद्धि होगी। माता की सेवा करके और उनके आशीर्वाद से कार्य सफलता की प्राप्ति के संयोग बनेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र नवम भाव में गोचर करेगा, जिससे भाग्य का साथ मिलेगा। विदेश से जुड़े कार्य करने वालों को विशेष फायदा होगा। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे सुधरेगी, जीवन के संघर्षों का समाधान हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग खुलेंगे, दान-पुण्य के योग बनेंगे और लंबी यात्राओं का संयोग होगा। जरूरतमंदों को सफेद चीजों का दान करें। मकर राशि के लिए शुक्र सप्तम भाव में गोचर करेगा, जो शादीशुदा जातकों के लिए शुभ रहेगा। वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी और जीवनसाथी के साथ प्रेम गहरा होगा। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और तालमेल बना रहेगा। साझेदारी में व्यापार करने वालों को लाभ के मौके मिलेंगे, आर्थिक क्षेत्र में धन लाभ के योग बनेंगे और बिजनेस में फायदा होगा। ससुराल पक्ष से भी लाभ संभव है। शुक्रवार को गुलाबी या चमकीले वस्त्र पहनें.

शुक्र गोचर 2026: कर्क राशि में शुक्र का प्रवेश 8 जून को होगा, जहां पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान हैं। शुक्र और गुरु की युति गजलक्ष्मी योग का निर्माण करेगी, जिससे मेष, मिथुन तथा कुल पाँच राशियों के लिए यह अवधि लाभकारी सिद्ध होगी। इन राशियों में बैंक बैलेंस में वृद्धि, करियर में उछाल, वाहन, भूमि, भवन आदि के सुख तथा यात्रा के शुभ योग संभव हैं। शुक्र 8 जून से 4 जुलाई तक कर्क राशि में रहेगा। गजलक्ष्मी योग के कारण मेष राशि के जातकों के सुखों में वृद्धि होगी। घर-परिवार का माहौल सुखद रहेगा, करियर में नए मौके मिलेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में माता की ओर से पूर्ण सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा। शुक्रवार के दिन सफेद चीजों जैसे चावल, चीनी का दान करने और 'ओम शुं शुक्राय नमः' का 108 बार जप करने से लाभ बढ़ता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र गोचर बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र उनकी राशि से दूसरे भाव में चलेगा, जिससे धन भाव में गजलक्ष्मी योग बनेगा। करियर में नए मार्ग खुलेंगे, कमाई में वृद्धि होगी और पैसे की लंबित प्राप्ति शक्य है। धार्मिक यात्रा के योग भी बनेंगे। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए छोटी कन्याओं की सेवा करें और उन्हें खीर खिलाएं। आर्थिक परेशानियों में गुलाबी या चमकीले रंग के वस्त्र पहनें। कर्क राशि के लिए शुक्र का गोचर लग्न भाव में होगा, जिससे यह अवधि बेहद लाभकारी सिद्ध होगी। हर क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे, स्वास्थ्य सुधरेगा, समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। धन-धान्य में वृद्धि होगी। माता की सेवा करके और उनके आशीर्वाद से कार्य सफलता की प्राप्ति के संयोग बनेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र नवम भाव में गोचर करेगा, जिससे भाग्य का साथ मिलेगा। विदेश से जुड़े कार्य करने वालों को विशेष फायदा होगा। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे सुधरेगी, जीवन के संघर्षों का समाधान हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग खुलेंगे, दान-पुण्य के योग बनेंगे और लंबी यात्राओं का संयोग होगा। जरूरतमंदों को सफेद चीजों का दान करें। मकर राशि के लिए शुक्र सप्तम भाव में गोचर करेगा, जो शादीशुदा जातकों के लिए शुभ रहेगा। वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी और जीवनसाथी के साथ प्रेम गहरा होगा। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और तालमेल बना रहेगा। साझेदारी में व्यापार करने वालों को लाभ के मौके मिलेंगे, आर्थिक क्षेत्र में धन लाभ के योग बनेंगे और बिजनेस में फायदा होगा। ससुराल पक्ष से भी लाभ संभव है। शुक्रवार को गुलाबी या चमकीले वस्त्र पहनें





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