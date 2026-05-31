शुबेंदु अधिकारी की सरकार ने 35 मंत्रियों के साथ मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा, 1 जून को शपथ ग्रहण

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुबेंदु अधिकारी ने 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। सभी नई मंत्रियों की शपथ 1 जून को नबन्ना में होगी, साथ ही दो नए आयोगों का काम भी उसी दिन शुरू होगा।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुबेंदु अधिकारी ने राज्य में बड़े पैमाने पर मंत्रिमंडल विस्तार की औपचारिक घोषणा की। मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि नए 35 मंत्रियों को नबन्ना में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शपथ दिलाई जाएगी। शपथ का समय सुबह 11 बजे नियत किया गया है और इस अवसर पर राज्यपाल आर.

एन.

रवि पद और गोपनीयता की शपथ लेन­गे। इस विस्तार से पहले, 18 मई को राबा में हुई कैबिनेट बैठक में संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों की जांच के लिए दो स्वतंत्र आयोगों की स्थापना को मंजूरी मिली थी। ये दो आयोग 1 जून से पूर्ण कार्यभार संभालेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के तहत चुने जाने वाले 35 नए मंत्री विभिन्न विभागों एवं महत्वपूर्ण कार्यभारों को संभालेंगे। सूत्रों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कई वरिष्ठ नेताओं को प्रमुख पोर्टफोलियो आवंटित किए जा सकते हैं, जिससे गठित राष्ट्रवादी सरकार में साझेदारी और संतुलन स्थापित होगा। शुबेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा कि नबन्ना में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह राजभवन की ओर से आयोजित किया जाएगा और यह कार्यक्रम जनता के सामने पूर्ण पारदर्शिता के साथ होगा। उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि जनता के जनादेश को सम्मानित करने के लिए पूरी सरकार एकजुट होकर काम करेगी और नयी मंत्रिपरिषद के गठन से राज्य की विकासात्मक योजनाएँ त्वरित गति से आगे बढ़ेंगी। दो नए आयोगों की नियुक्ति भी इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही हुई है। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस बिस्वजीत बसु करेंगे, जबकि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों की जाँच के लिए रिटायर्ड जस्टिस सम्पत्ति चटर्जी को अध्यक्ष बनाया गया है। दोनों आयोग 1 जून से अपनी कार्यवाही शुरू करेंगे और उनकी रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी। शुबेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह मंत्रिमंडल विस्तार न केवल प्रशासनिक कार्यों को सुदृढ़ करेगा, बल्कि राज्य में विकास एवं सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को भी तेज गति से आगे बढ़ाएगा





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