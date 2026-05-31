Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

शुबेंदु अधिकारी की सरकार ने 35 मंत्रियों के साथ मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा, 1 जून को शपथ ग्रहण

राजनीति News

शुबेंदु अधिकारी की सरकार ने 35 मंत्रियों के साथ मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा, 1 जून को शपथ ग्रहण
पश्चिम बंगालशुबेंदु अधिकारीमंत्रिमंडल विस्तार
📆31-05-2026 12:49:00
📰Dainik Jagran
83 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 53% · Publisher: 53%

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुबेंदु अधिकारी ने 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। सभी नई मंत्रियों की शपथ 1 जून को नबन्ना में होगी, साथ ही दो नए आयोगों का काम भी उसी दिन शुरू होगा।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुबेंदु अधिकारी ने राज्य में बड़े पैमाने पर मंत्रिमंडल विस्तार की औपचारिक घोषणा की। मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि नए 35 मंत्रियों को नबन्ना में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शपथ दिलाई जाएगी। शपथ का समय सुबह 11 बजे नियत किया गया है और इस अवसर पर राज्यपाल आर.

एन.

रवि पद और गोपनीयता की शपथ लेन­गे। इस विस्तार से पहले, 18 मई को राबा में हुई कैबिनेट बैठक में संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों की जांच के लिए दो स्वतंत्र आयोगों की स्थापना को मंजूरी मिली थी। ये दो आयोग 1 जून से पूर्ण कार्यभार संभालेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के तहत चुने जाने वाले 35 नए मंत्री विभिन्न विभागों एवं महत्वपूर्ण कार्यभारों को संभालेंगे। सूत्रों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कई वरिष्ठ नेताओं को प्रमुख पोर्टफोलियो आवंटित किए जा सकते हैं, जिससे गठित राष्ट्रवादी सरकार में साझेदारी और संतुलन स्थापित होगा। शुबेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा कि नबन्ना में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह राजभवन की ओर से आयोजित किया जाएगा और यह कार्यक्रम जनता के सामने पूर्ण पारदर्शिता के साथ होगा। उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि जनता के जनादेश को सम्मानित करने के लिए पूरी सरकार एकजुट होकर काम करेगी और नयी मंत्रिपरिषद के गठन से राज्य की विकासात्मक योजनाएँ त्वरित गति से आगे बढ़ेंगी। दो नए आयोगों की नियुक्ति भी इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही हुई है। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस बिस्वजीत बसु करेंगे, जबकि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों की जाँच के लिए रिटायर्ड जस्टिस सम्पत्ति चटर्जी को अध्यक्ष बनाया गया है। दोनों आयोग 1 जून से अपनी कार्यवाही शुरू करेंगे और उनकी रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी। शुबेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह मंत्रिमंडल विस्तार न केवल प्रशासनिक कार्यों को सुदृढ़ करेगा, बल्कि राज्य में विकास एवं सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को भी तेज गति से आगे बढ़ाएगा

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

पश्चिम बंगाल शुबेंदु अधिकारी मंत्रिमंडल विस्तार नवीन मंत्री सतही आयोग

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

चंडीगढ़ में बदलेंगे पार्किंग के रेट; सेक्टर-17, 35 और 22 मोबाइल मार्केट में फीस लगेगी ज्यादा, ड्राफ्ट तैयार - chandigarh paid parking rates hike in sec17 35 22चंडीगढ़ में बदलेंगे पार्किंग के रेट; सेक्टर-17, 35 और 22 मोबाइल मार्केट में फीस लगेगी ज्यादा, ड्राफ्ट तैयार - chandigarh paid parking rates hike in sec17 35 22चंडीगढ़ नगर निगम ने शहर की पेड पार्किंग व्यवस्था में बड़े बदलावों का ड्राफ्ट तैयार किया है। सेक्टर-17, 35 और 22 मोबाइल मार्केट जैसे प्रमुख क्षेत्रों में पार्किंग दरें बढ़ेंगी और स्मार्ट पार्किंग सिस्टम लागू होगा।
Read more »

मानसून श्रीलंका में अटका, 7 दिन बाद केरलम पहुंचेगामानसून श्रीलंका में अटका, 7 दिन बाद केरलम पहुंचेगामानसून केरलम तट से 30-35 किमी दूर 5 दिन से अटका है, अगले 2-3 दिन इसके आगे बढ़ने के आसार नहीं हैं।
Read more »

बरेली BDA का बड़ा फैसला: 35 नए गांवों की महायोजना का सर्वे शुरू, बदल जाएगी इन इलाकों की सूरत; देखें लिस्ट - bareilly bda master plan survey starts 35 new villages developmentबरेली BDA का बड़ा फैसला: 35 नए गांवों की महायोजना का सर्वे शुरू, बदल जाएगी इन इलाकों की सूरत; देखें लिस्ट - bareilly bda master plan survey starts 35 new villages developmentबरेली विकास प्राधिकरण BDA ने अपने विस्तारित क्षेत्र में शामिल 35 नए गांवों के लिए महायोजना पर काम शुरू कर दिया है। इससे इन गांवों में सुनियोजित विकास होगा, जिससे ग्रामीणों का जीवनस्तर सुधरेगा और BDA का राजस्व भी बढ़ेगा।
Read more »

गाजियाबाद में टेम्प्रेचर 35°C: तेज आंधी -बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्टगाजियाबाद में टेम्प्रेचर 35°C: तेज आंधी -बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्टGhaziabad weather update: Sunny skies with a max temp of 35°C. Follow Dainik Bhaskar for latest updates. गाजियाबाद में शनिवार सुबह से धूप खिली हुई है, आज सुबह न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
Read more »

अफगानिस्तान: पाकिस्तान से लौट रहे शरणार्थियों का ट्रक पलटा, 18 लोगों की मौतअफगानिस्तान: पाकिस्तान से लौट रहे शरणार्थियों का ट्रक पलटा, 18 लोगों की मौतपूर्वी अफगानिस्तान में पाकिस्तान से लौट रहे शरणार्थियों का ट्रक पलटने से 18 लोगों की मौत और 35 घायali हुई। हादसे में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं।
Read more »

Cabinet Expansion in Bengal: बंगाल में सोमवार को मंत्रिमंडल का विस्तार, सुबह 11 बजे 35 मंत्री लेंगे शपथCabinet Expansion in Bengal: बंगाल में सोमवार को मंत्रिमंडल का विस्तार, सुबह 11 बजे 35 मंत्री लेंगे शपथCabinet Expansion in Bengal: बंगाल में सोमवार को मंत्रिमंडल का विस्तार, सुबह 11 बजे 35 मंत्री लेंगे शपथ Cabinet Expansion in Bengal on Monday; 35 Ministers to Take Oath at 11 AM
Read more »



Render Time: 2026-05-31 15:49:35