शुभमन गिल ने 26 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज बने हैं

इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने 26 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ शतक लगाकर टॉप 5 में एंट्री मार ली है.

इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल इन दिनों बल्ले से लगातार आग उगल रहे हैं. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ खेल ी जा रही वनडे सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया है.

इस तीन मैचों की वनडे सीरीज में शुभमन गिल अब तक 2 मैचों में कुल 238 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 33 चौके और 4 छक्के निकले हैं. गिल ने धर्मशाला में खेले गए पहले मैच में 84 रनों की पारी खेली थी. वहीं उन्होंने दूसरे वनडे मुकाबले 154 रनों की शतकीय पारी खेली.

इस शतक के साथ गिल के नाम एक खास रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. अब शुभमन गिल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 26 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ शतक लगाकर टॉप 5 में एंट्री मार ली है.

तो आज हम आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक 26 साल की उम्र तक लगाने वाले पांच बल्लेबाजों के बारे में बताने वाले हैं. 26 साल की उम्र तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 5 बल्लेबाज में सबसे ऊपर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदलुकर नंबर 1 पर मौजूद हैं. उनके साथ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली बने हुए हैं.

विराट इंटरनेशनल क्रिकेट में 26 की उम्र तक सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. क्रिकेट की दुनिया में भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू कर लिया था. उन्होंने 26 साल की उम्र तक आते-आते कुल 47 शतक बना लिए थे. इन 47 शतकों के साथ सचिन तेंदलुकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 26 की उम्र तक सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले नंबर-1 बल्लेबाज बने हुए हैं.

इंडियन क्रिकेट टीम के अनुभनी बल्लेबाज विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 26 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के नंबर 2 बल्लेबाज हैं. विराट कोहली ने 26 साल की उम्र तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 34 शतक लगा लिए थे. इन 34 शतकों के साथ वो इंटरनेशल क्रिकेट में 26 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हुए हैं.

न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर केन विलियमसन 26 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं. विलियमसन ने 19 साल की उम्र में अपना डेब्यू किया था. इसके बाद जब वो 26 साल के हुए तब तक कुल 26 शतक लगा चुके थे. इन 26 शतकों के साथ केन विलियमसन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 26 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने हुए हैं.

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट भी इस लिस्ट में शामिल हैं. जो रूट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 26 की उम्र तक सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. रूट ने 21 साल की उम्र में अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था. 26 साल की उम्र तक रूट ने 23 शतक लगा दिए थे.

अब जो रूट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 26 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बने हुए हैं. टीम इंडिया के प्रिंस यानी शुभमन गिल 26 साल की उम्र तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर आ गए हैं. गिल ने 19 साल की उम्र में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था. अब गिल 26 साल की उम्र तक कुल 21 शतक लगा चुके हैं.

इन 21 शथकों के साथ गिल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 26 की उम्र तक सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं.

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शुभमन गिल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट शतक 26 साल की उम्र पांचवें बल्लेबाज

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