शुभमन गिल का घर पर जबरदस्त प्रदर्शन, 9वां ODI शतक और अद्भुत आंकड़े

शुभमन गिल ने फरवरी 2025 से घरेलू वनडे में लगातार दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में 9वां ODI शतक बनाया, जिसने उनके करियर को नई ऊंचाई दिलाई। 8 मैचों में 580+ रन, 96.33 औसत और 5 अर्धशतक जैसे आंकड़े उनकी योगदान को दर्शाते हैं।

शुभमन गिल ने ज/widget लगाया, घर में हो जाते हैं और ज्‍यादा घातक, फरवरी 2025 से जबरदस्त रहे हैं ODI आंकड़े। भारत और अफगानिस्‍तान के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल घरेलू सीरीज में शुभमन गिल का बल्‍ला जमकर बोल रहा है। पहले वनडे में जहां उन्‍होंने अर्धशतक लगाया था, तो इकाना में जारी दूसरे वनडे में शतक लगा चुके हैं। गिल फरवरी 2025 से घरेलू वनडे अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में लगातार दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान 8 मैचों में उनके बल्‍ले से 5 अर्धशतक और दो शतक आए हैं। भारत दौरे पर आई अफगानिस्‍तान की टीम फिलहाल तीन मैचों वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेल रही है। इस सीरीज का पहला मैच धर्मशाला में खेला गया था, जहां कप्‍तान शुभमन गिल ने अर्धशतक बनाते हुए 1-0 की बढ़त दिलाई थी। वहीं, अब लखनऊ के इकाना स्‍टेडियम में उन्‍होंने शानदार शतकीय पारी खेली है। अफगानिस्‍तान के खिलाफ दूसरे वनडे में गिल ने अपना शतक पूरा कर लिया है। यह उनकी एकदिवसीय क्रिकेट में 9वीं सेंचुरी है। उन्‍होंने यह शतक महज 77 गेंदों पर 13 चौकों और दो छक्‍कों की मदद से पूरा किया है। लखनऊ में बनाया गया यह शतक उनके लिए खास मायने रखता है, क्‍योंकि भीषण गर्मी के बीच आया है। शुभमन गिल के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्‍होंने 8 घरेलू वनडे पारियों में 580 से ज्‍यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत करीब 96.

33 रहा है। उन्‍होंने 8 में से 5 पारियों में 50 से ज्‍यादा का स्कोर बनाया। इन आठ मैचों में से दो अफगानिस्‍तान, तीन न्‍यूजीलैंड और तीन इंग्‍लैंड के खिलाफ घरेलू मैदानों पर खेले हैं। 63 - रोहित शर्मा बनाम अफ़ग़ानिस्तान दिल्ली 2023, 76 - रोहित शर्मा बनाम इंग्लैंड कटक 2025। ईशान किशन ने जड़ा वनडे करियर का दूसरा शतक, अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरी सबसे तेज सेंचुरी। Ind A vs Afg A: भारत ने अफगानिस्‍तान के सामने रखा 320 रन का लक्ष्‍य, पिछली बार 349 बनाकर भी मिली थी हार। IND vs AFG 2nd ODI: प्रिंस यादव को मिला डेब्यू कैप, टॉस हारने के बाद टीम इंडिया पहले करेगी बल्लेबाज, देखें प्लेइंग 11





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