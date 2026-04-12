शुभमन गिल ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड, बटलर ने जमाई 100वीं टी-20 फिफ्टी

गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जाएंट्स को हराया। शुभमन गिल ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा और 4000 रन पूरे करने वाले सबसे युवा भारतीय बने। जोस बटलर ने 100वीं टी-20 फिफ्टी लगाई और 14 हजार रन पूरे किए।

गुजरात टाइटंस ने IPL 2026 के 19वें मैच में लखनऊ सुपर जाएंट्स को 7 विकेट से शानदार तरीके से हराया। इकाना क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को खेल े गए इस रोमांचक मुकाबले में शुभमन गिल ने एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4000 IPL रन पूरे करने वाले सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज बनने का गौरव हासिल किया। इस मैच में एक और बड़ी उपलब्धि जोस बटलर के नाम रही। उन्होंने अपनी 100वीं टी-20 फिफ्टी जमाई, और इसी के साथ टी-20 क्रिकेट में 14 हजार रनों का आंकड़ा पार करने में भी

सफल रहे।\शुभमन गिल ने IPL में 4000 रनों का आंकड़ा 26 साल 216 दिन की उम्र में छूकर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने यह कीर्तिमान 118 पारियों में स्थापित किया, जो उन्हें सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीयों में दूसरा स्थान दिलाता है। इस मामले में केएल राहुल 105 पारियों के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि विराट कोहली (128 पारियां), शिखर धवन और सुरेश रैना जैसे दिग्गज भी इस सूची में शामिल हैं। मैच के दौरान, निकोलस पूरन लखनऊ के लिए IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने 47 मैचों में 1422 रन बनाकर केएल राहुल (1410 रन) को पीछे छोड़ दिया। इस लिस्ट में आयुष बडोनी 1038 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं। 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर जोस बटलर ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया, जो उनके टी-20 करियर की 100वीं फिफ्टी थी। इसी के साथ उन्होंने टी-20 क्रिकेट में 14 हजार रन पूरे किए। बटलर ने यह उपलब्धि 468 पारियों में हासिल की, और वह इस आंकड़े तक पहुंचने वाले तीसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए। इस मामले में क्रिस गेल (423 पारियां) और डेविड वॉर्नर (431 पारियां) उनसे आगे हैं।\मैच में कई अन्य रोचक घटनाक्रम भी देखने को मिले। जॉर्ज लिंडे सबसे ज्यादा टी-20 मैच खेलकर IPL डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने 250 टी-20 मैच खेलने के बाद IPL में अपना पहला मैच खेला। इस मामले में उन्होंने डेविड पेन (233 मैच) और डेविड मलान (227 मैच) को पीछे छोड़ा। विकेट लेने के आंकड़ों में, डेविड पेन 304 विकेट के साथ शीर्ष पर हैं, जबकि आदिल रशीद (232 विकेट) दूसरे और जॉर्ज लिंडे (218 विकेट) तीसरे स्थान पर हैं। चौथे ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत का विकेट गिरा। उन्होंने कगिसो रबाडा के खिलाफ चौका लगाकर अपना खाता खोला था, और 18 रनों की पारी में 2 चौके और 1 छक्का लगाया। हालांकि, मोहम्मद सिराज की गेंद पर पंत ने ऑफ साइड में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही और गेंद हवा में ऊंची गई। कवर में राहुल तेवतिया ने बाईं ओर डाइव लगाकर कैच पकड़ा और पंत की पारी का अंत किया। छठे ओवर की चौथी गेंद पर ऐडन मार्करम को जीवनदान मिला, जब ग्लेन फिलिप्स ने उनका आसान कैच छोड़ दिया। मार्करम ने अगली गेंद पर चौका जड़ा। हालांकि, ओवर की आखिरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने वापसी की और मार्करम को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया। इस बार वॉशिंगटन सुंदर ने कैच लपककर मार्करम की 30 रन की पारी का अंत किया। मैच के दौरान अशोक शर्मा ने 151 किमी/घंटा की रफ्तार से एक बाउंसर फेंकी जो मुकुल चौधरी के हेलमेट से जा टकराई, जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। 19वें ओवर में मोहम्मद शमी को भी जीवनदान मिला, लेकिन वे इसका फायदा उठाने में नाकाम रहे। प्रिंस यादव ने शुभमन गिल का कैच छोड़ दिया, जबकि जोस बटलर को भी जीवनदान मिला। मैच में कई रोमांचक पल देखने को मिले और खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। सॉल्ट ने सैंटनर के खिलाफ लगातार 3 छक्के लगाकर मैच में रोमांच को और बढ़ा दिया





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