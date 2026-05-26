RCB VS GT मैच में किसे बनाने होंगे कितने रन IPL 2026 Orange Cap Update

शुभमन गिल और विराट कोहली आज ऑरेंज कैप पर कब्जा कर सकते हैं जानिए RCB VS GT मैच में किसे बनाने होंगे कितने रन IPL 2026 Orange Cap Update इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के क्वालीफायर 1 मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के पास ऑरेंज कैप पर कब्जा करने का मौका है इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का क्वालीफायर 1 मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस के बीच खेल ा जाएगा इस हाईवोल्टेज मैच पर सभी की नजरें टिकी होंगी क्योंकि जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी मगर इस मैच में ऑरेंज कैप की रेस में भी फेरबदल देखने को मिल सकता है जी हां RCB VS GT मैच के दौरान विराट कोहली और शुभमन गिल के पास ऑरेंज कैप पर कब्जा करने का मौका है तो आइए जानते हैं कि आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में सबसे आगे निकलने के लिए विराट और गिल को आज कितने रन बनाने होंगे IPL 2026 में मौजूदा समय में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं गुजरात टाइटंस के ओपनर साईं सुदर्शन पिछले साल ऑरेंज कैप पर कब्जा करने वाले साई सुदर्शन ने IPL 2026 में अब तक 14 मैच खेल े हैं जिसकी 14 पारियों में 15792 की स्ट्राइक रेट से 638 रन बनाए हैं इस दौरान उनका औसत 4908 का रहा है उन्होंने 1 शतक और 7 अर्धशतक लगाए हैं साई सुदर्शन ने 62 चौके और 29 छक्के लगाए ऑरेंज कैप की रेस में शुभमन गिल इस वक्त दूसरे पायदान पर हैं जी हां शुभमन IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में नंबर2 पर हैं इस सीजन अब तक शुभमन ने 13 मैच खेल े हैं जिसकी 13 पारियों में 16167 की स्ट्राइक रेट और 4738 के औसत से 616 रन बनाए हैं इस दौरान उन्होंने 6 अर्धशतक लगाए हैं उनके बल्ले से 57 चौके और 30 छक्के भी जड़े हैं ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस के बीच खेल े जाने वाले हाईवोल्टेज मैच में महज 23 रन बनाते ही वह इस रेस में आगे निकल जाएंगे और ऑरेंज कैप पर कब्जा कर लेंगे इसी के साथ शुभमन के पास RCB VS GT मैच में आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने का शानदार मौका है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस के बीच खेल े जाने वाले क्वालीफायर 1 मैच में विराट कोहली भी एक्शन में नजर आएंगे धर्मशाला में खेल े जाने वाले इस मैच में विराट के पास भी ऑरेंज कैप पर कब्जा करने का मौका है 1️⃣4️⃣ hardfought league games have brought us here एक और जीत आज रात और हम एक कदम आगे बढ़ जाएंगे हालांकि इसके लिए उन्हें एक बड़ी पारी खेल नी होगी IPL 2026 में अब तक कोहली ने 14 मैच खेल े हैं जिसकी 14 पारियों में उन्होंने 5064 के औसत और 16382 की स्ट्राइक रेट से 557 रन बनाए हैं इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और 4 अर्धशतक देखने को मिले ऐसे में यदि विराट कोहली इस मैच में 8182 रन बना लेते हैं तो वह ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे निकल जाएंगे और ऑरेंज कैप पर कब्जा कर लेंग.

शुभमन गिल और विराट कोहली आज ऑरेंज कैप पर कब्जा कर सकते हैं जानिए RCB VS GT मैच में किसे बनाने होंगे कितने रन IPL 2026 Orange Cap Update इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के क्वालीफायर 1 मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल के पास ऑरेंज कैप पर कब्जा करने का मौका है इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का क्वालीफायर 1 मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा इस हाईवोल्टेज मैच पर सभी की नजरें टिकी होंगी क्योंकि जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी मगर इस मैच में ऑरेंज कैप की रेस में भी फेरबदल देखने को मिल सकता है जी हां RCB VS GT मैच के दौरान विराट कोहली और शुभमन गिल के पास ऑरेंज कैप पर कब्जा करने का मौका है तो आइए जानते हैं कि आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में सबसे आगे निकलने के लिए विराट और गिल को आज कितने रन बनाने होंगे IPL 2026 में मौजूदा समय में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं गुजरात टाइटंस के ओपनर साईं सुदर्शन पिछले साल ऑरेंज कैप पर कब्जा करने वाले साई सुदर्शन ने IPL 2026 में अब तक 14 मैच खेले हैं जिसकी 14 पारियों में 15792 की स्ट्राइक रेट से 638 रन बनाए हैं इस दौरान उनका औसत 4908 का रहा है उन्होंने 1 शतक और 7 अर्धशतक लगाए हैं साई सुदर्शन ने 62 चौके और 29 छक्के लगाए ऑरेंज कैप की रेस में शुभमन गिल इस वक्त दूसरे पायदान पर हैं जी हां शुभमन IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में नंबर2 पर हैं इस सीजन अब तक शुभमन ने 13 मैच खेले हैं जिसकी 13 पारियों में 16167 की स्ट्राइक रेट और 4738 के औसत से 616 रन बनाए हैं इस दौरान उन्होंने 6 अर्धशतक लगाए हैं उनके बल्ले से 57 चौके और 30 छक्के भी जड़े हैं ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस के बीच खेले जाने वाले हाईवोल्टेज मैच में महज 23 रन बनाते ही वह इस रेस में आगे निकल जाएंगे और ऑरेंज कैप पर कब्जा कर लेंगे इसी के साथ शुभमन के पास RCB VS GT मैच में आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने का शानदार मौका है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस के बीच खेले जाने वाले क्वालीफायर 1 मैच में विराट कोहली भी एक्शन में नजर आएंगे धर्मशाला में खेले जाने वाले इस मैच में विराट के पास भी ऑरेंज कैप पर कब्जा करने का मौका है 1️⃣4️⃣ hardfought league games have brought us here एक और जीत आज रात और हम एक कदम आगे बढ़ जाएंगे हालांकि इसके लिए उन्हें एक बड़ी पारी खेलनी होगी IPL 2026 में अब तक कोहली ने 14 मैच खेले हैं जिसकी 14 पारियों में उन्होंने 5064 के औसत और 16382 की स्ट्राइक रेट से 557 रन बनाए हैं इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और 4 अर्धशतक देखने को मिले ऐसे में यदि विराट कोहली इस मैच में 8182 रन बना लेते हैं तो वह ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे निकल जाएंगे और ऑरेंज कैप पर कब्जा कर लेंग





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शुभमन गिल विराट कोहली ऑरेंज कैप आईपीएल 2026 RCB VS GT

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