अफ़गानिस्तान के खिलाफ वनडे में शुभमन गिल ने 154 रन की शतक-प्लस पारी खेली, 22वाँ प्लेयर ऑफ द मैच खिताब हासिल किया और भारत को 402 रन का विशाल लक्ष्य स्थापित करने में मदद की। इस जीत ने भारतीय बल्लेबाज़ी के रिकॉर्ड में नया अध्याय जोड़ा।

शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ आयोजित द्वि-सत्रीय वनडे श्रृंखला के दूसरे मैच में जबरदस्त 154 रन बनाए और इस शानदार पारी के लिए ' प्लेयर ऑफ द मैच ' का मानदेव प्राप्त किया। इस जीत ने न केवल व्यक्तिगत रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि भारतीय क्रिकेट में एक नई कहानी लिखी। गिल ने 110 गेंदों पर 154 रन बनाए, जबकि टीम ने 402 रन बनाकर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी में दबाव को बनाए रखा। उनके साथ ही ईशान किशन ने 125 रन बनाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत ने 40 ओवर में 360 रन की अच्छी गति हासिल की। हालांकि 42 रन के भीतर छह विकेट गिरने से स्कोर को 450 की संभावित ऊँचाई तक पहुँचने से रोक दिया गया, फिर भी लक्ष्य 403 रन रहा, जिसे अफगानिस्तान 44.

3 ओवर में 232 रन बनाकर न हार सके। इस प्रदर्शन के बाद गिल ने अपने करियर में 22वाँ 'प्लेयर ऑफ द मैच' खिताब जीतकर 2022 से अब तक के सबसे अधिक इस सम्मान वाले खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। गिल की इस पारी को विशेष महत्व इसलिए भी मिला क्योंकि यह उनकी करीबी प्रतिद्वंद्विता को दर्शाता है जो उन्होंने विराट कोहली के साथ स्थापित की थी। गिल ने अपने शुरुआती दिनों में कोहली को अपना आदर्श बताया था, और कोहली ने वनडे में अपना लगातार तीसरा क्रमांक सुरक्षित कर रखा था। कोहली की अनुपस्थिति में गिल ने ही इस क्रमांक पर कदम रखा और अपने करियर की अब तक की सबसे बड़ी पारी खेली। 154 रन की यह पारी गिल को भारत के उन नायकों की लिस्ट में सम्मिलित करती है जिन्होंने वनडे में 150 से अधिक रन बनाए हैं, जहाँ रोहित शर्मा (8 बार), विराट कोहली (5 बार) और सचिन तेंदुलकर (5 बार) भी शामिल हैं। यह गिल का दूसरा 150+ स्कोर है, जबकि वह पहले ही एक दोहरा शतक बना चुके हैं, जिससे उनकी बल्लेबाज़ी की विविधता स्पष्ट होती है। इस रोमांचक जीत के बाद भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ 41 वीकेंड मैच में शानदार प्रदर्शन जारी रखा। अर्शदीप सिंह और गुरनूप बराड़ ने क्रमशः तीन-तीन विकेट लेकर टीम को तेज़ी से आगे बढ़ाया, जबकि प्रिंस यादव ने पहले मैच में लगातार दो सफलताएँ दर्ज कीं। इस जीत को प्रमुख स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहित कुमार ने विस्तृत रूप से कवर किया। मोहित, जो नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ जुड़े हैं, ने अपनी विस्तृत पृष्ठभूमि और विविध खेल कवरेज को इस लेख में प्रतिबिंबित किया है। उनकी रिपोर्ट में न सिर्फ स्कोरकार्ड, बल्कि मैच की रणनीतियों, खिलाड़ी मनोवैज्ञानिक स्थिति और आगे के संभावित परिदृश्यों का गहन विश्लेषण शामिल है, जिससे पाठकों को पूरी तस्वीर मिलती है। इस प्रकार गिल की 154 रन की पारी न केवल एक व्यक्तिगत मुकाम है, बल्कि भारतीय वनडे क्रिकेट में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गई है





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