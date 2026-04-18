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शेखपुरा: मामूली ईंट विवाद में दो की गोली मारकर हत्या, गांव में तनाव

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शेखपुरा: मामूली ईंट विवाद में दो की गोली मारकर हत्या, गांव में तनाव
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📆18-04-2026 04:26:00
📰Dainik Jagran
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शेखपुरा जिले के सिरारी थाना क्षेत्र के अकौना गांव में ईंट पर ट्रैक्टर चढ़ाने को लेकर हुए मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। इस घटना में दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है।

शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड के अंतर्गत सिरारी थाना क्षेत्र के अकौना गांव में एक मामूली ईंट विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे हुई, जिसने पूरे गांव में भय और तनाव का माहौल पैदा कर दिया। घटना का विवरण कुछ इस प्रकार है कि शुक्रवार की रात गांव के खलिहान में राजेश यादव का ट्रैक्टर रबी फसल की दौनी (अनाज निकालने की प्रक्रिया) के लिए जा रहा था। इसी दौरान, ट्रैक्टर के ईंट पर चढ़ जाने को लेकर अमृत यादव और राजेश यादव के

बीच किसी बात पर विवाद हो गया। शोर-शराबा सुनकर, 75 वर्षीय पूना यादव उर्फ परमेश्वर यादव, जो कि अमृत यादव के पक्ष से थे, बीच-बचाव करने के लिए मौके पर पहुंचे। उसी दौरान, अचानक फायरिंग शुरू हो गई। इस गोलीबारी में पूना यादव के सिर में गोली लगी, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, 30 वर्षीय संतोष यादव उर्फ प्रेम यादव, जो कि दूसरे पक्ष से थे, को पेट में गोली लगी। गंभीर रूप से घायल संतोष यादव को तत्काल शेखपुरा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी हालत की गंभीरता को देखते हुए उन्हें पावापुरी रेफर कर दिया गया। पावापुरी में शनिवार सुबह इलाज के दौरान उनकी भी दुखद मौत हो गई। इस खूनी संघर्ष के बाद, सिरारी थाना पुलिस सक्रिय हो गई। एसडीपीओ डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि बुजुर्ग पूना यादव के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था, जबकि घायल संतोष यादव की मौत की पुष्टि उनके परिजनों द्वारा की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। एसडीपीओ ने यह भी बताया कि पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर गहन जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच के अनुसार, दोनों मृतक अलग-अलग पक्षों से थे, लेकिन वे आपस में गोतिया (एक ही कुल के रिश्तेदार) बताए जा रहे हैं। इस प्रकार का पारिवारिक विवाद का खूनी अंजाम में बदलना चिंता का विषय है। घटना के बाद से अकौना गांव में काफी तनाव देखा जा रहा है और पुलिस की निगरानी बनी हुई है।

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