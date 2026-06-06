शेखर सुमन ने सुनाई अहंकारी राजा की कहानी, ED के बारे में बोले लोग

बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन ने अपने टॉक शो 'शेखर टुनाइट' में अहंकारी राजा और उसके चाटुकारों की कहानी सुनाई, जिसमें उन्होंने सटीक राजनीतिक संदेश दिया। कहानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यूजर्स शेखर सुमन की तुलना किसी विशिष्ट राजनीतिक नेता से कर रहे हैं।

बॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्टर और होस्ट शेखर सुमन ने अपने टॉक शो ' शेखर टुनाइट ' के एक एपिसोड में एक छोटी सी कहानी सुनाई, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। यह कहानी एक अहंकारी राजा और उसके चाटुकारों के बारे में है, जिसका उल्लेख करते हुए उन्होंने सटीक राजनीति क संदेश दिया। शेखर सुमन ने कहानी के माध्यम से वर्तमान युग के वो राजा दिखाई दिए जो अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए सच्चाई बोलने वालों और सवाल पूछने वालों को दुश्मन बताता है। कहानी में जादूई आईने का जिक्र है जो राजा की कमजोरियों को दिखाता है, जिससे वह घबरा जाता है और उस आईने को तोड़ देता है, पर सच्चाई तब भी उसके सामने आती रहती है। शेखर सुमन ने कहानी के अंत में कहा कि आज भी ऐसा ही एक राजा है जिसने सबका जीना मुश्किल बना रखा है और उन्होंने उसका हमले से नाम लिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बड़ी प्रतिक्रिया आई। यूजर्स ने वीडियो को बहुत शेयर किया और कई ने कहा कि यह राजा बिल्कुल उस व्यक्ति पर फिट बैठता है जिसे हम जानते हैं, जबकि कुछ लोगों ने शेखर सुमन की तारीफ करते हुए कहा कि वह सच्चाई को सामने लाने वालों का व canvases बन रहे हैं। कुछ यूजर्स यह भी टिप्पणी कर रहे हैं कि शेखर सुमन का चैनल भी बैन हो सकता है और ED की रेड पड़ सकती है। इस तरह शेखर सुमन ने कहानी के माध्यम से राजनीति क प्रतिक्रिया का आईपीएस किया जिसने सोशल मीडिया पर बड़ी विराम曲线 पैदा की.

बॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्टर और होस्ट शेखर सुमन ने अपने टॉक शो 'शेखर टुनाइट' के एक एपिसोड में एक छोटी सी कहानी सुनाई, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। यह कहानी एक अहंकारी राजा और उसके चाटुकारों के बारे में है, जिसका उल्लेख करते हुए उन्होंने सटीक राजनीतिक संदेश दिया। शेखर सुमन ने कहानी के माध्यम से वर्तमान युग के वो राजा दिखाई दिए जो अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए सच्चाई बोलने वालों और सवाल पूछने वालों को दुश्मन बताता है। कहानी में जादूई आईने का जिक्र है जो राजा की कमजोरियों को दिखाता है, जिससे वह घबरा जाता है और उस आईने को तोड़ देता है, पर सच्चाई तब भी उसके सामने आती रहती है। शेखर सुमन ने कहानी के अंत में कहा कि आज भी ऐसा ही एक राजा है जिसने सबका जीना मुश्किल बना रखा है और उन्होंने उसका हमले से नाम लिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बड़ी प्रतिक्रिया आई। यूजर्स ने वीडियो को बहुत शेयर किया और कई ने कहा कि यह राजा बिल्कुल उस व्यक्ति पर फिट बैठता है जिसे हम जानते हैं, जबकि कुछ लोगों ने शेखर सुमन की तारीफ करते हुए कहा कि वह सच्चाई को सामने लाने वालों का व canvases बन रहे हैं। कुछ यूजर्स यह भी टिप्पणी कर रहे हैं कि शेखर सुमन का चैनल भी बैन हो सकता है और ED की रेड पड़ सकती है। इस तरह शेखर सुमन ने कहानी के माध्यम से राजनीतिक प्रतिक्रिया का आईपीएस किया जिसने सोशल मीडिया पर बड़ी विराम曲线 पैदा की





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