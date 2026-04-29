शेयर बाजार में आज तुफानी तेजी, सेंसेक्स 850 अंक और निफ्टी 265 अंक उछले

बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी रहा. सेंसेक्स और निफ्टी50 दोनों ही ग्रीन जोन में कारोबार करते नजर आए. सेंसेक्स 850 अंक से ज्यादा और निफ्टी50 265 अंक से ज्यादा के उछाल के साथ ट्रेड किया. मारूती, आदित्य बिरला कैपिटल और कोलइंडिया जैसे शेयरों में सबसे ज्यादा उछाल दर्ज किया गया.

शेयर बाजार में आज गिरावट का सिलसिला थम गया और बुधवार को बाजार में तूफानी तेजी दर्ज की गई. भारतीय बाजार के दोनों प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी50 ग्रीन जोन में कारोबार करते नजर आए.

बाजार की शुरुआत भले ही धीमी हुई हो, लेकिन सुबह 10 बजे के बाद बाजार ने रफ्तार पकड़ ली और सेंसेक्स 850 अंक से ज्यादा के उछाल के साथ कारोबार करता दिखा. वहीं, निफ्टी50 में भी 265 अंक से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया. बाजार के ओपनिंग के बाद निफ्टी 295 अंक के उछाल के साथ कारोबार करता दिखा, जबकि सेंसेक्स 950 अंक की तेजी के साथ ट्रेड करता नजर आया.

बुधवार को शेयर बाजार में की शुरुआत ग्रीन जोन में हुई. सेंसेक्स 358.91 अंक चढ़कर 77245.83 अंक पर खुला, जो मंगलवार को 76886.91 के स्तर पर क्लोज हुआ था. जबकि निफ्टी50, 101.2 अंक की तेजी के साथ 24096.9 अंक पर ओपन हुआ. जो बीते कारोबारी सत्र में 23995.7 पर बंद हुआ था.

बाजार के ओपनिंग के बाद निफ्टी 295 अंक के उछाल के साथ कारोबार करता दिखा. जबकि सेंसेक्स 950 की तेजी के साथ ट्रेड करता नजर आया. अगर बात करें बीएसई सेंसेक्स के शेयरों के बारे में तो यहां जिन शेयरों में सबसे ज्यादा उछाल दर्ज किया गया उनमें मारूती (4.56 प्रतिशत), आदित्य बिरला कैपिटल (4.01 प्रतिशत), कोलइंडिया (3.30 फीसदी), वोडाफोन आइडिया (4.32 फीसदी), मझगांव डॉकयार्ड (4.24 प्रतिशत), सीमेंस इनर्जी (3.86 फीसदी) की तेजी देखने को मिली.

जबकि सेंसेक्स के गिरने वाले शेयर में आरईसी लिमिटेड में 3.79 प्रतिशत, स्विगी में 2.29 फीसदी, पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 3.24 फीसदी, जिंदल स्टील में 2.09 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. बाजार की यह तेजी निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है और यह दिखाता है कि बाजार में फिर से उम्मीदें बढ़ रही हैं. हालांकि, बाजार की स्थिति अभी भी अस्थिर है और निवेशकों को सावधानी से कारोबार करना चाहिए





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