शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत की उम्मीद, गिफ्ट निफ्टी में 186 अंक की मजबूती; आज कई कंपनियों के तिमाही नतीजे जारी

आज भारतीय शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत होने की उम्मीद है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी में 186 अंक की मजबूती दर्ज की गई है। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुढियों के साथ, अमेरिकी बाजार में रिकॉर्ड हाई और तेल की कीमतों में गिरावट ने बाजार के सेंटिमेंट को पॉजिटिव बनाया है। आज बजाज ऑटो, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, L&T और अन्य कई कंपनियों के तिमाही नतीजे जारी होने वाले हैं, जो बाजार के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं।

नई दिल्ली। आज भारतीय शेयर बाजार में एक मजबूत शुरुआत होने की उम्मीद है, क्योंकि सुबह 7:15 बजे के आसपास गिफ्ट निफ्टी में तगड़ी मजबूती देखी गई है। वर्तमान में गिफ्ट निफ्टी 186 अंक या 0.77 फीसदी की मजबूती के साथ 24,295.

50 अंक पर है। यह उन्नति वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुढियों के कारण हुई है, विशेष रूप से अमेरिकी बाजार में मजबूत प्रदर्शन के बाद। मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजार में सकारात्मक रुढि जारी रही, जिसमें S&P 500 और Nasdaq ने अपने रिकॉर्ड हाई पर क्लोजिंग की। Intel और AI से जुड़े शेयरों के मजबूत प्रदर्शन के साथ, निवेशकों का ध्यान कंपनियों के तिमाही नतीजों पर केंद्रित रहा। इसके अलावा, अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की घोषणा ने निवेशकों की चिंताओं को कम कर दिया, जो पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण के लिए दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव के कारण चिंतित थे। एशियाई बाजारों में भी आज तेजी देखी गई है। टोक्यो के समय के अनुसार सुबह 9:16 बजे तक S&P 500 फ्यूचर्स में 0.2% की बढ़त हुई, जबकि ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 0.5% ऊपर चढ़ा। Euro Stoxx 50 फ्यूचर्स में 0.6% की बढ़त दर्ज की गई। तेल की कीमतों में गिरावट भी दर्ज की गई है, जो बाजार के सेंटिमेंट के लिए पॉजिटिव है। भारतीय बाजार में आज कई प्रमुख कंपनियों के तिमाही नतीजे जारी होने वाले हैं, जिनमें बजाज ऑटो लिमिटेड, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, मीशो, One 97 Communications, श्री सीमेंट, रेडिको खैतान और रेमंड लाइफस्टाइल शामिल हैं। Coforge ने अपने प्रॉफिट को 145% बढ़ाकर ₹612 करोड़ और रेवेन्यू को 5% बढ़ाकर ₹4,450 करोड़ कर दिया है। Ajanta Pharma ने अपने प्रॉफिट को 18.7% बढ़ाकर ₹267 करोड़ और रेवेन्यू को 21.5% बढ़ाकर ₹1,422 करोड़ कर दिया है। L&T ने अपने शुद्ध मुनाफे को 53.3% बढ़ाकर 3,737 करोड़ रुपये कर दिया है और प्रति शेयर 38 रुपये का डिविडेंड घोषित किया है। Mahindra and Mahindra ने अपने शुद्ध मुनाफे में 3.1% की गिरावट दर्ज की है, लेकिन रेवेन्यू को 11.3% बढ़ाकर ₹82,762 करोड़ कर दिया है। Cigniti Technologies को Coforge के साथ विलय के बाद भंग कर दिया गया है, और इसके शेयरों का असर स्वैप रेशियो और Coforge द्वारा जारी किए जाने वाले शेयरों पर निर्भर करेगा। Vikran Engineering ने सोलर और इंटीग्रेटेड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए एक नई सब्सिडियरी कंपनी 'विक्रान रिन्यूएबल' शुरू की है, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में विस्तार का संकेत है। KEC International ने T&D, रिन्यूएबल्स, ट्रांसपोर्टेशन और केबल्स सेक्टर में 1,022 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर प्राप्त किए हैं, जो रेवेन्यू की संभावना को बढ़ाता है और बाजार के सेंटिमेंट के लिए पॉजिटिव है। Tata Technologies ने एक नए एलान के साथ शेयर में 9% की छलांग लगाई है, जो निवेशकों के लिए एक कमाई का मौका प्रदान करता है। शेयर बाजार से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं। निवेश से संबंधित सलाह के लिए, निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

शेयर बाजार गिफ्ट निफ्टी तिमाही नतीजे अमेरिकी बाजार तेल की कीमतें

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

कोरोना से बड़ी राहत: 186 दिनों बाद सबसे कम सक्रिय मरीज, संक्रमितों की संख्या भी हुई 30 हजार से नीचेCoronavirus Cases India: भारत में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच आज बड़ी राहत की खबर आई है। दरअसल, 186 दिनों बाद बुधवार को देश में सक्रिय

Read more »

दिल्ली विश्वविद्यालय में फैकल्टी के 600 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, 7th सीपीसी के मुताबिक सैलरीDU Recruitment 2022: प्रोफेसर के रिक्त पदों की संख्या 186 है और एसोसिएट प्रोफेसर के रिक्त पदों की संख्या 449 है।

Read more »

क्या कम हो रहा है कोरोना या फिर कोई ओर बात है... | Is Corona decreasing or is there some other thing... | Patrika Newsजिले में 1256 जांचों में मिले 186 रोगी, कुल संक्रमितों की संख्या 70 हजार पार\r

कुल मरीजों की संख्या हुई 70057

Read more »

Bangladesh Protests: बांग्लादेश से मेघालय के रास्ते भारत लौटे 186 और लोग; अमेरिका ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरीBangladesh Protests: बांग्लादेश से मेघालय के रास्ते भारत लौटे 186 और लोग, अमेरिका ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी 186 more people return to India from Bangladesh US issue Travel advisory

Read more »

Junior Doctor Protest: ১৮৬ ঘণ্টা পার অনশনের! এখনও সংকটজনকই অনুষ্টুপ...186 hours of hunger strike junior doctor Anushtup is still critical

Read more »

ईरान ने हम पर अब तक 186 मिसाइल और 812 ड्रोन दागे: यूएईईरान ने हम पर अब तक 186 मिसाइल और 812 ड्रोन दागे: यूएई

Read more »