शेयर बाजार में बड़ी गिरावट: सेंसेक्स 494 अंक लुढ़का, निफ्टी में भी कमजोरी, रुपये ने तोड़ा दम

घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिसमें आईटी शेयरों की बिकवाली और वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में बंद हुए। वहीं, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच रुपया भी कमजोर हुआ है।

हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को भारतीय घरेलू शेयर बाजार में निवेशकों को भारी निराशा का सामना करना पड़ा। सप्ताह की शुरुआत अच्छी होने के बावजूद, बुधवार को बेंचमार्क सूचकांकों ने लाल निशान के साथ कारोबार शुरू किया और दिन भर दबाव में रहे। पिछले दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार ने 753.03 अंकों की शानदार बढ़त दर्ज की थी, जिससे सेंसेक्स 79,273.33 के स्तर पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 211.75 अंकों की उछाल के साथ 24,576.

60 के स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि, यह तेजी बुधवार को टिक नहीं पाई। आईटी क्षेत्र के शेयरों में मची जबरदस्त बिकवाली और वैश्विक स्तर पर उपजे तनाव के चलते बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 494.12 अंकों की गिरावट के साथ 78,779.21 पर आ गया, वहीं निफ्टी 142.2 अंकों फिसलकर 24,434.40 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। बाजार में इस गिरावट के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण जिम्मेदार हैं। सबसे बड़ी वजह आईटी दिग्गज एचसीएल टेक के कमजोर नतीजे रहे। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की मार्च तिमाही के लिए 4,488 करोड़ रुपये का मुनाफा तो दर्ज किया, लेकिन प्रबंधन द्वारा भविष्य की मांग को लेकर जताई गई चिंता और वित्त वर्ष 2027 के लिए कम वृद्धि के अनुमान (1-4 प्रतिशत) ने निवेशकों का भरोसा तोड़ दिया। परिणामस्वरूप, एचसीएल टेक के शेयरों में लगभग 9 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। इसके अलावा, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आईसीआईसीआई बैंक और एशियन पेंट्स जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयरों में भी बिकवाली का दबाव रहा। इसके विपरीत, एनटीपीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ट्रेंट और टाटा स्टील ने बाजार में कुछ हद तक सहारा देने का प्रयास किया। मुद्रा बाजार की बात करें तो, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 31 पैसे कमजोर होकर 93.75 पर आ गया है। पश्चिम एशिया में शांति समझौते को लेकर अनिश्चितता और ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है, जिसका सीधा असर रुपये की कीमत पर पड़ रहा है। वैश्विक बाजार के संकेतों की बात करें तो एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। जहां दक्षिण कोरिया का कोस्पी और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे, वहीं जापान का निक्केई 225 और शंघाई का एसएसई कंपोजिट इंडेक्स सकारात्मक दायरे में बने रहे। अमेरिकी बाजार भी मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे, जिसका असर भारतीय बाजारों पर भी साफ दिख रहा है। सबसे बड़ी चिंता कच्चे तेल की कीमतों को लेकर है, जो 98 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा शांति समझौते के अभाव में ईरान पर कार्रवाई करने की चेतावनी ने वैश्विक निवेशकों के बीच डर का माहौल बना दिया है। सीएनबीसी के मंच से राष्ट्रपति ट्रम्प ने स्पष्ट किया है कि यदि युद्धविराम समझौता नहीं हो पाता, तो वह सैन्य कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ऐसी स्थिति में बाजार के विशेषज्ञ सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। हम अपने पाठकों को बेहतर अनुभव देने के लिए कुकीज और डेटा टूल्स का उपयोग करते हैं, जिससे लक्षित विज्ञापन और व्यक्तिगत जानकारी का प्रबंधन किया जाता है। उपयोगकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार इन सेटिंग्स को बदल सकते हैं या अपने डेटा को प्रोफाइल से एक्सपोर्ट/डिलीट कर सकते हैं





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