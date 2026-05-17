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शेयर बाजार के अचानक की रफ्तार: निवेशकों को शानदार रिटर्न देने वाले 5 शेयरों की डिटेल

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शेयर बाजार के अचानक की रफ्तार: निवेशकों को शानदार रिटर्न देने वाले 5 शेयरों की डिटेल
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📆17-05-2026 07:29:00
📰Dainik Jagran
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शेयर बाजार के पिछले हफ्ते निवेशकों को शानदार रिटर्न देने वाले 5 शेयरों की डिटेल है जिसमें कैमेक्स, एस्पिरा पैथलैब, हेमंत सर्जिकल, आदि इजाने प्रमुख हैं। पिछले कारोबारी हफ्ते इन शेयरों ने निवेशकों को 55.68 फीसदी रिटर्न दिया है।

शेयर बाजार के पिछले हफ्ते गिरावट के बावजूद, पांच शेयरों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया। इन शेयरों में कैमेक्स , एस्पिरा पैथलैब , हेमंत सर्जिकल , आदि इजाने मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में। पिछले कारोबारी हफ्ते शेयर बाजार के लिए अच्छा नहीं रहा। पिछले हफ्ते बीएसई सेंसेक्स 2,090.

20 अंक यानी 2.7 प्रतिशत टूट गया, जबकि एनएसई निफ्टी 532.65 अंक यानी 2.2 प्रतिशत लुढ़क गया। मगर फिर भी 5 शेयर ऐसे रहे, जिन्होंने निवेशकों की दौलत में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की। इन 5 शेयरों ने 5 ही कारोबारी दिनों में निवेशकों को 55.68 फीसदी रिटर्न दिया। आइए जानते हैं इन शेयरों की डिटेल

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