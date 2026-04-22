शेयर बाजार में बड़ी गिरावट: सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर, रुपये में आई भारी कमजोरी

भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जहां आईटी शेयरों में बिकवाली और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण सेंसेक्स और निफ्टी में भारी दबाव देखा गया। इसके साथ ही भारतीय रुपया भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है।

हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के लिए निराशाजनक स्थिति देखने को मिली। बाजार की शुरुआत ही लाल निशान के साथ हुई और दिन चढ़ने के साथ ही दबाव और गहराता गया। इससे ठीक एक दिन पहले यानी मंगलवार को घरेलू बाजार में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई थी, जहां सेंसेक्स 753.03 अंकों की लंबी छलांग लगाकर 79,273.33 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं, निफ्टी 50 इंडेक्स भी 211.75 अंकों की बढ़त के साथ 24,576.

60 के स्तर को पार कर गया था। हालांकि, यह उत्साह बुधवार को कायम नहीं रह सका और बाजार में मुनाफावसूली का दौर शुरू हो गया। आईटी सेक्टर के शेयरों में दिखी भारी बिकवाली ने सूचकांकों को नीचे खींचने का काम किया, जिससे पिछले तीन दिनों से जारी तेजी पर अचानक ब्रेक लग गया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 494.12 अंक फिसलकर 78,779.21 के स्तर पर आ गया, जबकि निफ्टी 142.2 अंकों की गिरावट के साथ 24,434.40 पर कारोबार करता नजर आया। केवल घरेलू संकेत ही नहीं, बल्कि विदेशी मोर्चे पर भी भारत के लिए चिंताएं बढ़ गई हैं। पश्चिम एशिया में शांति समझौते को लेकर बनी अनिश्चितता और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के चलते भारतीय रुपये पर भारी दबाव देखा गया। शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 31 पैसे टूटकर 83.75 के स्तर तक पहुंच गया, जो लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में इसकी कमजोरी को दर्शाता है। आर्थिक जानकारों का मानना है कि यदि कच्चे तेल की कीमतों में यह तेजी बनी रहती है, तो आगे भी मुद्रा बाजार में अस्थिरता देखने को मिल सकती है। सेंसेक्स की 30 प्रमुख कंपनियों में से एचसीएल टेक के शेयरों में निवेशकों की भारी निराशा देखी गई। कंपनी के मार्च तिमाही के परिणाम बाजार की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, जिसके चलते इसके शेयरों में लगभग 9 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार, एचसीएल टेक ने वित्त वर्ष 2026 की मार्च तिमाही के लिए 4,488 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो वार्षिक आधार पर 4.20 प्रतिशत की वृद्धि है। हालांकि, निवेशकों को कंपनी प्रबंधन द्वारा भविष्य के लिए दिए गए अनुमानों ने डरा दिया। प्रबंधन ने बाजार में विवेकाधीन खर्चों में कमी और टैरिफ संबंधी बाधाओं के कारण वित्त वर्ष 2027 के लिए केवल 1-4 प्रतिशत की धीमी वृद्धि की भविष्यवाणी की है। इसके अतिरिक्त, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक और एशियन पेंट्स जैसे दिग्गज शेयरों में भी गिरावट का माहौल रहा। दूसरी ओर, एनटीपीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ट्रेंट और टाटा स्टील ने बाजार में कुछ हद तक सहारा देने का प्रयास किया। अंतरराष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो दक्षिण कोरिया का कोस्पी और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक भी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि निक्केई 225 और शंघाई कंपोजिट में मामूली बढ़त देखी गई। अमेरिकी बाजारों की पिछले दिन की गिरावट का असर भी भारतीय निवेशकों के मूड पर साफ झलक रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में उफान का सबसे बड़ा कारण भू-राजनीतिक तनाव है। ब्रेंट क्रूड वायदा में 0.28 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद कीमतें 98 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं। इसका मुख्य कारण ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में चेतावनी दी है कि यदि ईरान के साथ शांति समझौता नहीं होता है, तो वह सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ट्रम्प के इस कड़े रुख ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में डर का माहौल पैदा कर दिया है। विश्लेषकों का कहना है कि 98 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर कच्चे तेल का जाना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा जोखिम है, क्योंकि इससे आयात बिल बढ़ेगा और महंगाई का दबाव भी बढ़ेगा। इस कठिन परिस्थिति में निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों की तलाश में हैं। हमारी वेबसाइट पर हम डेटा सुरक्षा और कुकीज का उपयोग करते हैं ताकि आपको बाजार की सटीक जानकारी मिल सके। उपयोगकर्ता अपनी गोपनीयता प्राथमिकताओं को कुकीज नीति पृष्ठ के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं और रजिस्टर्ड यूजर्स अपने प्रोफाइल से अपना व्यक्तिगत डेटा कभी भी एक्सपोर्ट या डिलीट करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम पूरी पारदर्शिता के साथ अपने पाठकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं





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