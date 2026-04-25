शेयर बाजारों में भारी गिरावट की आशंका: बैंक ऑफ इंग्लैंड की चेतावनी

बैंक ऑफ इंग्लैंड की डिप्टी गवर्नर सारा ब्रीडेन ने दुनियाभर के शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट की आशंका जताई है, जबकि वैश्विक बाजारों में तेजी का रुझान बना हुआ है।
वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, खासकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने की आशंकाओं के बीच। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि ने शेयर बाजार ों पर दबाव डाला है, हालांकि अमेरिका-ईरान के बीच युद्धविराम और शांति वार्ता की उम्मीदों ने कुछ हद तक बाजारों को सहारा दिया है। लेकिन, बैंक ऑफ इंग्लैंड की डिप्टी गवर्नर सारा ब्रीडेन ने दुनियाभर के शेयर बाजार ों में भारी गिरावट की आशंका जताई है, जिससे निवेश कों में चिंता बढ़ गई है। हाल के महीनों में, अमेरिका, जापान और एशिया के शेयर बाजार ों में तेजी देखी गई है। भारत में भी अप्रैल महीने में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में लगभग 7% की वृद्धि हुई है। वॉल स्ट्रीट पर S&P-500 और NASDAQ इंडेक्स ने रिकॉर्ड ऊंचाई छुआ है, जबकि जापान का निक्केई-225 पहली बार 60,000 के आंकड़े को पार कर गया है। साउथ कोरिया का कोस्पी और ब्रिटेन का FTSE-100 इंडेक्स भी मजबूत प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि, बैंक ऑफ इंग्लैंड की चेतावनी इस तेजी पर सवालिया निशान लगाती है। सारा ब्रीडेन का मानना है कि मौजूदा शेयर कीमतें वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने आने वाले जोखिमों को अनदेखा कर रही हैं और बाजार में गिरावट की संभावना है। उनका कहना है कि शेयर बाजार में जोखिमों के बावजूद संपत्ति की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, और किसी न किसी बिंदु पर इसमें बदलाव आएगा। उन्हें विशेष रूप से 'शैडो बैंकिंग' सिस्टम में तेजी से बढ़ रहे प्राइवेट लोन को लेकर चिंता है, जो पिछले 15-20 सालों में जीरो से बढ़कर 2.
5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। उनका मानना है कि बैंकिंग-आधारित ऋण संकट के बजाय प्राइवेट लोन संकट अधिक चिंताजनक हो सकता है। सारा ब्रीडेन ने यह भी कहा कि उनका काम बाजार में गिरावट का समय निर्धारित करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय प्रणाली इस झटके को झेल सके। वे इस बात पर नजर रख रही हैं कि कीमतें कितनी गिर सकती हैं और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में बढ़ते निवेश पर भी चिंता व्यक्त की है, जिसकी तुलना 1990 के दशक के 'डॉट कॉम बबल' से की जा रही है। उनका मानना है कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश जोखिम भरा हो सकता है। कुल मिलाकर, बैंक ऑफ इंग्लैंड की चेतावनी वैश्विक शेयर बाजारों के लिए एक गंभीर संकेत है, जो निवेशकों को सतर्क रहने और जोखिमों का आकलन करने की सलाह देती है। यह स्पष्ट है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में कई चुनौतियां हैं, और निवेशकों को भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। इस स्थिति में, सरकारों और केंद्रीय बैंकों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है ताकि वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाया जा सके और अर्थव्यवस्था को किसी भी संभावित झटके से बचाया जा सके। निवेशकों को भी अपनी निवेश रणनीतियों में सावधानी बरतनी चाहिए और लंबी अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए
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