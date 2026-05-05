शेयर बाजार में गिरावट, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों लाल निशान में खुले

मंगलवार को शेयर बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत हुई। निफ्टी 24,052.60 पर और सेंसेक्स 77,103.72 पर खुला। रुपये में भी गिरावट दर्ज की गई।
नई दिल्ली। मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत हुई। निवेश कों में सतर्कता का माहौल देखने को मिला जिसके कारण शुरुआती कारोबार में ही बाजार पर दबाव बना रहा। आज निफ्टी 50 इंडेक्स 24,119.30 के स्तर से 67 अंकों की गिरावट के साथ 24,052.
60 पर खुला। इसी तरह, सेंसेक्स 77,269.40 के पिछले बंद भाव से 166 अंकों की कमजोरी के साथ 77,103.72 पर खुला। बाजार खुलने के तुरंत बाद ही गिरावट का रुझान स्पष्ट हो गया था, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई। वैश्विक बाजार के संकेत और घरेलू आर्थिक कारकों ने मिलकर बाजार की दिशा को प्रभावित किया। शुरुआती कारोबार में कुछ चुनिंदा शेयरों में तेजी देखी गई, जिनमें आईटीसी, एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL), इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल हैं। इन शेयरों ने बाजार में थोड़ी राहत प्रदान की, लेकिन समग्र रूप से गिरावट का दबाव बना रहा। दूसरी ओर, एलएंडटी, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व और ट्रेंट जैसे शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। इन शेयरों में निवेशकों की बिकवाली का दबाव दिखाई दिया, जिससे इनके मूल्यों में कमी आई। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि इन शेयरों में गिरावट के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें कंपनी के प्रदर्शन की चिंताएं, सेक्टर-विशिष्ट चुनौतियां और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य शामिल हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इन शेयरों में निवेश करने से पहले सावधानी बरतें और बाजार की स्थिति का विश्लेषण करें। भारतीय रुपये में भी गिरावट दर्ज की गई। रुपया पिछले बंद भाव 83.08 के मुकाबले, रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब 83.33 प्रति डॉलर पर खुला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी से आयात महंगा हो सकता है, जिससे मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ सकता है। रुपये में गिरावट के पीछे मुख्य कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका और वैश्विक स्तर पर डॉलर की मजबूत मांग है। रुपये की कमजोरी से निर्यातकों को लाभ हो सकता है, लेकिन आयातकों और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे रुपये की चाल पर नजर रखें और अपनी निवेश रणनीति को उसके अनुसार समायोजित करें। शेयर बाजार से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए business@jagrannewmedia.com पर संपर्क किया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यहां दी गई जानकारी केवल शेयर बाजार की स्थिति के बारे में है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले किसी प्रमाणित निवेश सलाहकार से परामर्श करना आवश्यक है, क्योंकि शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेशकों को अपनी जोखिम लेने की क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर निवेश निर्णय लेने चाहिए। बाजार में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए, लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान केंद्रित करना और नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करना महत्वपूर्ण है
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