शेयर बाजार में ज्वेलरी स्टॉक्स दबाव में, पीएम मोदी ने सोना न खरीदने की अपील की

शेयर बाजार में मंगलवार को भी गिरावट का सिलसिला जारी है और ज्वेलरी स्टॉक्स दबाव में नजर आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में दो बार देश की जनता से अपील की है कि एक साल के लिए सोना खरीदने से बचें, इसका असर Gold Jewellery बिजनेस से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर थम नहीं रहा है।

शेयर बाजार में मंगलवार को भी गिरावट का सिलसिला जारी है और ज्वेलरी स्टॉक्स दबाव में नजर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में दो बार देश की जनता से अपील की है कि एक साल के लिए सोना खरीदने से बचें, इसका असर Gold Jewellery बिजनेस से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर थम नहीं रहा है। सोमवार को बुरी तरह क्रैश होने के बाद मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी टाइटन, सेनको गोल्ड से लेकर कल्याण ज्वेलर्स तक के शेयर धराशायी हो गए और इन स्टॉक्स में पैसे लगाने वाले निवेशकों को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने न र्सिफ सोना न खरीदने की अपनी की है, तो वहीं पेट्रोल-डीजल का भी इस्तेमाल संभलकर करने के लिए कहा है। Gold को लेकर पीएम मोदी के इस ऐलान का ज्वेलरी स्टॉक क्रैश के पीछे बड़ा रोल रहा.

शेयर बाजार में मंगलवार को भी गिरावट का सिलसिला जारी है और ज्वेलरी स्टॉक्स दबाव में नजर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में दो बार देश की जनता से अपील की है कि एक साल के लिए सोना खरीदने से बचें, इसका असर Gold Jewellery बिजनेस से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर थम नहीं रहा है। सोमवार को बुरी तरह क्रैश होने के बाद मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी टाइटन, सेनको गोल्ड से लेकर कल्याण ज्वेलर्स तक के शेयर धराशायी हो गए और इन स्टॉक्स में पैसे लगाने वाले निवेशकों को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने न र्सिफ सोना न खरीदने की अपनी की है, तो वहीं पेट्रोल-डीजल का भी इस्तेमाल संभलकर करने के लिए कहा है। Gold को लेकर पीएम मोदी के इस ऐलान का ज्वेलरी स्टॉक क्रैश के पीछे बड़ा रोल रहा





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

शेयर बाजार गिरावट ज्वेलरी स्टॉक्स पीएम मोदी सोना न खरीदने की अपील Gold Jewellery पीएम मोदी के ऐलान का असर ज्वेलरी स्टॉक क्रैश

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gold Price September 13: তারে ধরি ধরি মনে করি...! কলকাতায় ১৮, ২২, ২৪ ক্যারাট সোনার দাম কত? মধ্যবিত্ত পারবে ছুঁতে?Gold Price September 13 Check 18, 22, 24 carat gold prices in Kolkata

Read more »

Gold Rate Today: আরও বাড়ল সোনার দাম! ধনতেরসের আবহে ১ গ্রাম সোনার দাম আপনাকে চমকে দেবে! উৎসব আর বিয়ের মরসুমে আগুন...Gold Rate Today Gold Price Hike before dhanteras Check 18 22 24 carat gold prices of October 14 prices of Chennai Mumbai Delhi Kolkata other cities

Read more »

Gold, Silver Rate Today: বড় খবর! ফের কমল সোনার দাম, সস্তা হল হলুদ ধাতু! কলকাতায় আজ ১ গ্রাম পাওয়া যাচ্ছে মাত্র...Today Gold, Silver Rate November 17: Gold prices fall again! Check 18, 22, 24 carat Gold prices in Chennai, Mumbai, Delhi, Kolkata, Bengaluru

Read more »

Sheikh Hasina: লকারে শুধু সোনাই আছে ৯ কেজি! আর রয়েছে... শেখ হাসিনার সম্পদের হদিশে তদন্তকারীদের চোখ ছানাবড়া...9 kg gold jewellery lavish gifts found in former Bangladesh PM Sheikh Hasina bank locker

Read more »

New Baggage Rule for Gold: সোনার গয়নায় বড় ছাড় ঘোষণা সরকারের! ব্যাগেজে ৬ লাখ টাকা পর্যন্ত দিতে হবে না কোরও কর! সর্বোচ্চ ওজন হতে হবে...New Baggage Rule for Gold: Today one can bring up to Rupees 6 lakh duty-free gold in India as center announces only weight based jewellery rule, no upper limit for price

Read more »

फरीदाबाद में 64 लाख का सोना लूटने वाला अरेस्ट: पुलिस ने गाजियाबाद से दबोचा; चोरी की बाइक लेकर आए थे बदमाश, ...Faridabad jewellery shop robbery UP man arrested Ghaziabad. Follow latest updates on the 64 lakh gold jewellery theft case.

Read more »