शेयर बाजार में ज्वेलरी स्टॉक्स दबाव में, पीएम मोदी ने सोना न खरीदने की अपील की

शेयर बाजार में मंगलवार को भी गिरावट का सिलसिला जारी है और ज्वेलरी स्टॉक्स दबाव में नजर आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में दो बार देश की जनता से अपील की है कि एक साल के लिए सोना खरीदने से बचें, इसका असर Gold Jewellery बिजनेस से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर थम नहीं रहा है।
शेयर बाजार में मंगलवार को भी गिरावट का सिलसिला जारी है और ज्वेलरी स्टॉक्स दबाव में नजर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में दो बार देश की जनता से अपील की है कि एक साल के लिए सोना खरीदने से बचें, इसका असर Gold Jewellery बिजनेस से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर थम नहीं रहा है। सोमवार को बुरी तरह क्रैश होने के बाद मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी टाइटन, सेनको गोल्ड से लेकर कल्याण ज्वेलर्स तक के शेयर धराशायी हो गए और इन स्टॉक्स में पैसे लगाने वाले निवेशकों को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने न र्सिफ सोना न खरीदने की अपनी की है, तो वहीं पेट्रोल-डीजल का भी इस्तेमाल संभलकर करने के लिए कहा है। Gold को लेकर पीएम मोदी के इस ऐलान का ज्वेलरी स्टॉक क्रैश के पीछे बड़ा रोल रहा.
शेयर बाजार में मंगलवार को भी गिरावट का सिलसिला जारी है और ज्वेलरी स्टॉक्स दबाव में नजर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में दो बार देश की जनता से अपील की है कि एक साल के लिए सोना खरीदने से बचें, इसका असर Gold Jewellery बिजनेस से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर थम नहीं रहा है। सोमवार को बुरी तरह क्रैश होने के बाद मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी टाइटन, सेनको गोल्ड से लेकर कल्याण ज्वेलर्स तक के शेयर धराशायी हो गए और इन स्टॉक्स में पैसे लगाने वाले निवेशकों को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने न र्सिफ सोना न खरीदने की अपनी की है, तो वहीं पेट्रोल-डीजल का भी इस्तेमाल संभलकर करने के लिए कहा है। Gold को लेकर पीएम मोदी के इस ऐलान का ज्वेलरी स्टॉक क्रैश के पीछे बड़ा रोल रहा
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