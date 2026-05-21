शेयर ट्रेडिंग में ठगी का इतिहास जारी, दंपति गिरफ्तार और ठगी का नेटवर्क गहन जांच में

हाईस्कूल पास पति और एमएससी पत्नी ने शेयर ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच देकर 250 लोगों से 22 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की। आरोपी दंपती को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अब तक का पूरा नेटवर्क मचा हुआ है। जांच में ठगी के बड़े इतिहास का पर्दाफाश हो सकता है।

हाईस्कूल पास पति और एमएससी पत्नी ने शेयर ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच देकर 250 लोगों से 22 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की। शेयर ट्रेडिंग में 22 करोड़ की ठगी, दंपती गिरफ्तार। एसके सिंह, संतकबीर नगर। पति हाईस्कूल पास और पत्नी एमएससी। दोनों ने मिलकर साफ्टवेयर के जरिये ठगी का ऐसा जाल बुना कि भारी मुनाफे के लालच में लोग अपनी गाढ़ी कमाई गंवाते चले गए। शेयर ट्रेडिंग में मोटा लाभ दिलाने का सपना दिखाकर दंपती ने करीब 250 लोगों से 22 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी कर डाली। तीन साल तक खेल चलता रहा और जब रकम लौटाने की नौबत आई तो पिछले साल अक्टूबर में फरार हो गए। पुलिस का दबाव बढ़ा तो बीते सोमवार को आत्मसमर्पण कर दिया.

हाईस्कूल पास पति और एमएससी पत्नी ने शेयर ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच देकर 250 लोगों से 22 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की। शेयर ट्रेडिंग में 22 करोड़ की ठगी, दंपती गिरफ्तार। एसके सिंह, संतकबीर नगर। पति हाईस्कूल पास और पत्नी एमएससी। दोनों ने मिलकर साफ्टवेयर के जरिये ठगी का ऐसा जाल बुना कि भारी मुनाफे के लालच में लोग अपनी गाढ़ी कमाई गंवाते चले गए। शेयर ट्रेडिंग में मोटा लाभ दिलाने का सपना दिखाकर दंपती ने करीब 250 लोगों से 22 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी कर डाली। तीन साल तक खेल चलता रहा और जब रकम लौटाने की नौबत आई तो पिछले साल अक्टूबर में फरार हो गए। पुलिस का दबाव बढ़ा तो बीते सोमवार को आत्मसमर्पण कर दिया





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शेयर ट्रेडिंग में ठगी दंपति गिरफ्तार ठग का इतिहास मचा हुआ नेटवर्क की जांच निवेशकों की ठगी

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