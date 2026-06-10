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शेयर मार्केट में तेजी, सेंसेक्स 400 अंक उछला

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शेयर मार्केट में तेजी, सेंसेक्स 400 अंक उछला
शेयर मार्केटसेंसेक्सनिफ्टी50
📆10-06-2026 04:17:00
📰NBT Hindi News
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शेयर मार्केट में तेजी आई है, सेंसेक्स 400 अंक उछल गया है और निफ्टी50 इंडेक्स 23,300 के ऊपर पहुंच गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में सबसे ज्यादा 1.5 फीसदी तेजी आई है।

शेयर मार्केट में तेजी , सेंसेक्स 400 अंक उछला, रिलायंस में सबसे ज्यादा तेजी आई। घरेलू शेयर बाजार में आज तेजी आई है। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 400 अंक उछल गया जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी50 इंडेक्स 23,300 के ऊपर पहुंच गया। सुबह 9.

28 बजे सेंसेक्स 373.34 अंक यानी 0.51% तेजी के साथ 74,292.10 अंक पर ट्रेड कर रहा था। निफ्टी भी 89.60 अंक यानी 0.39% तेजी के साथ 23,331.70 अंक पर पहुंच गया। इस बीच रुपया डॉलर के मुकाबले 0.2% नीचे 95.54 पर खुला। पिछले सत्र में यह 95.35 पर बंद हुआ था। के 30 में से 22 शेयर तेजी के साथ खुले। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में सबसे ज्यादा 1.5 फीसदी तेजी आई। हिंदुस्तान यूनिलीवर, बीईएल, इन्फोसिस, ट्रेंट, एसबीआई, लार्सन एंड टुब्रो, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस में भी तेजी रही। दूसरी ओर, बजाज फिनसर्व, पावरग्रिड, टेक महिंद्रा, इटरनल, एचसीएल टेक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा और मारुति के शेयरों में गिरावट रही

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शेयर मार्केट सेंसेक्स निफ्टी50 रिलायंस इंडस्ट्रीज तेजी

 

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