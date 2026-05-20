शोवाली हसीनाएं रियल में भी ग्लैमरस, इन एक्ट्रेसेज ने इंस्टा पर बोल्ड लुक दिया

तारक मेहता का उल्टा चश्मा सालों से दर्शकों का दिल जीत रहा है. शो की हसीनाओं का फैंस ने ऑनस्क्रीन संस्कारी अंदाज ही देखा है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हसीनाएं रियल में काफी बोल्ड हैं. ये जानने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है. इन एक्ट्रेसेज के इंस्टा प्रोफाइल उनके बोल्ड लुक की गवाही देते हैं. अब मुनमुन हो या बावरी, ग्लैमरस लुक दिखाने में कोई भी पीछे नहीं है.
तारक मेहता का उल्टा चश्मा सालों से दर्शकों का दिल जीत रहा है. शो की हसीनाओं का फैंस ने ऑनस्क्रीन संस्कारी अंदाज ही देखा है.
लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हसीनाएं रियल में काफी बोल्ड हैं. ये जानने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है. इन एक्ट्रेसेज के इंस्टा प्रोफाइल उनके बोल्ड लुक की गवाही देते हैं. अब मुनमुन हो या बावरी, ग्लैमरस लुक दिखाने में कोई भी पीछे नहीं है.
सबसे पहले बात करते हैं बबीता जी की. शो में ये रोल मुनमुन दत्ता प्ले करती हैं. दिखने में बला सी खूबसूरत मुनमुन दत्ता रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं. शो में जुड़ने से पहले एक मूवी में उन्होंने बिकिनी सीन भी दिया था.
शो में सोनू के रोल में दिखीं निधि भानुशाली फैंस की फेवरेट हैं. रियल लाइफ में वो बिंदास और बेधडक हैं. अपनी इसी लाउड पर्सनैलिटी की वजह से वो दर्शकों की फेवरेट हैं. तारक मेहता शो में अंजलि के रोल में दिखीं एक्ट्रेस नेहा मेहता अब शो का हिस्सा नहीं हैं.
वो शो में सीधी सादी महिला के रोल में दिखीं. लेकिन रियल लाइफ में वो भी कम ग्लैमरस नहीं हैं. शो में माधवी (सोनालिका जोशी) को आपने अक्सर साड़ी, बिंदी में ही देखा होगा. लेकिन वो रियल लाइफ में ग्लैमरस हैं.
माधवी की एक फोटो वायरल है जिसमें वो रिवीलिंग टॉप और शॉर्ट्स में दिख रही हैं. सिटकॉम शो में बावरी का रोल मोनिका भदौरिया ने प्ले किया है. फैंस ने शो में उन्हें सूट में ही देखा होगा. मगर रियलिटी में वो काफी बोल्ड हैं.
मोनिका की बिकिनी और मोनोकनी में फोटोज वायरल रहती हैं. एक्ट्रेस का ये दिलकश अंदाज उनके फैंस के बीच वायरल रहता है. उनके रिवीलिंग लुक फैंस के बीच चर्चा में रहते हैं
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