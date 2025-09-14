Head Topics

श्योपुर में पर्यटन का नया केंद्र: 500 फीट ऊंची चोटी पर बनने वाला व्यू पॉइंट

श्योपुर में पर्यटन का नया केंद्र: 500 फीट ऊंची चोटी पर बनने वाला व्यू पॉइंट
  📰 Zee News
श्योपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नया व्यू पॉइंट बनाने की योजना है जो उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर आधारित होगा। यह व्यू पॉइंट नोनपुरा घाटी में स्थित होगा और कूनों के जंगल और अरावली पर्वत श्रृंखला का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करेगा।

श्योपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नया व्यू पॉइंट बनाया जा रहा है। यह व्यू पॉइंट उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर आधारित होगा और स्टेट हाइवे 51A पर कराहल के पास नोनपुरा घाटी में 500 फीट ऊंची चोटी पर स्थित होगा। यहां से पर्यटक कूनो ं के जंगल का मनोरम दृश्य और अरावली पर्वत श्रृंखला का दीदार कर सकेंगे।\यह पर्यटन विकास परिषद की ओर से वन विभाग को प्रस्तावित योजना है। अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय ने इस योजना को लेकर कहा है कि ठाकुर बाबा के ऊपर स्थित घाटी पर व्यू पॉइंट बनने की अपार

संभावना है। वे कहते हैं कि यह पॉइंट बनने के बाद पर्यटक कूनो सफारी और चीता देखने के साथ-साथ घाट की चोटी से जंगल का पैनोरमिक नजारा भी देख सकेंगे।\अधिकारियों का मानना है कि इस व्यू पॉइंट से पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा और यहां रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। स्थानीय ग्रामीणों का जीवन भी बेहतर होगा। कूनो अब सिर्फ वन्य जीवों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर टूरिस्टों के लिए भी एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बनेगा

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

Zee News /  🏆 7. in İN

पर्यटन श्योपुर व्यू पॉइंट कूनो चीता अरावली प्रकृति

 

