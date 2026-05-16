श्योपुर में संदिग्ध फूड प्वाइजनिंग का मामला: कद्दू और तरबूज खाने के बाद पिता की मौत, पुत्र वेंटिलेटर पर

मध्य प्रदेश के श्योपुर में कद्दू और तरबूज के सेवन के बाद पिता की मृत्यु हो गई और पुत्र की हालत गंभीर है। डॉक्टरों ने तरबूज को कारण मानने से इनकार किया है और मामले की जांच जारी है।

मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से एक अत्यंत हृदय विदारक और रहस्यमयी घटना सामने आई है जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। शुक्रवार की सुबह एक परिवार के लिए उस समय दुःस्वप्न में बदल गई जब एक पिता और पुत्र की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। इस दुखद घटना का सिलसिला गुरुवार की रात से शुरू हुआ था जब परिवार के सदस्यों ने एक साथ बैठकर रात्रि भोज किया था। बताया जा रहा है कि रात के खाने में कद्दू की सब्जी और रोटी बनाई गई थी, जिसका सेवन परिवार के चार सदस्यों ने मिलकर किया था। रात के समय सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था और परिवार के सभी सदस्य शांति से सो गए थे। लेकिन शुक्रवार की सुबह करीब पांच बजे अचानक पिता और पुत्र को तीव्र बेचैनी महसूस होने लगी। उनके गले सूखने लगे और उन्हें सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई होने लगी, जिससे वे काफी व्याकुल हो गए। परिवार के अन्य सदस्य इस अचानक हुए शारीरिक परिवर्तन से घबरा गए और उन्होंने स्थिति को संभालने का प्रयास किया। जब परिवार के सदस्यों ने देखा कि उनकी स्थिति गंभीर होती जा रही है और वे सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें राहत पहुँचाने के उद्देश्य से तरबूज खिलाया। घर में मटके के ठंडे पानी में रखा हुआ तरबूज काटकर उन्हें दिया गया ताकि उन्हें ठंडक मिले और उनकी बेचैनी कम हो सके। हालांकि, परिजनों का दावा है कि तरबूज के सेवन के कुछ ही समय बाद दोनों की शारीरिक स्थिति और अधिक बिगड़ गई और वे लगभग अचेत होने लगे। आनन-फानन में उन्हें श्योपुर के जिला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुँचने पर डॉक्टरों ने पाया कि पिता की स्थिति अत्यंत नाजुक थी और उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंग काम करना बंद कर रहे थे। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत बेहतर इलाज और उच्च चिकित्सा सुविधाओं के लिए कोटा रेफर कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से कोटा ले जाते समय रास्ते में ही पिता ने दम तोड़ दिया। वहीं, पुत्र की स्थिति भी अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है और उसे वर्तमान में वेंटिलेटर पर रखकर जीवन रक्षक प्रणाली के माध्यम से उपचार दिया जा रहा है, जहाँ उसकी जिंदगी और मौत के बीच जंग जारी है। इस पूरी घटना ने चिकित्सा विशेषज्ञों और स्वास्थ्य विभाग के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ.

आरबी गोयल ने इस मामले पर अपनी प्रारंभिक राय व्यक्त करते हुए तरबूज को मुख्य कारण मानने से पूरी तरह इनकार किया है। डॉक्टर गोयल का तर्क है कि मरीजों की तबीयत रात में कद्दू खाने के बाद ही खराब होना शुरू हो गई थी, जबकि तरबूज का सेवन उन्होंने काफी बाद में सुबह के समय किया था। डॉक्टर ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और तार्किक प्रश्न उठाया है कि यदि यह वास्तव में कद्दू से हुई फूड प्वाइजनिंग का मामला था, तो परिवार के उन अन्य दो लोगों की तबीयत क्यों नहीं बिगड़ी जिन्होंने उसी कद्दू की सब्जी का सेवन किया था। यह विरोधाभास इस पूरे मामले को और अधिक जटिल और रहस्यमय बना देता है। यह संकेत देता है कि मौत और बीमारी का कारण केवल भोजन नहीं बल्कि कुछ और भी हो सकता है, जिसकी गहन जांच की आवश्यकता है। इस घटना की तुलना हाल ही में मुंबई में हुई एक ऐसी ही घटना से की जा रही है, जहाँ तरबूज खाने के बाद एक ही परिवार के चार सदस्यों की मृत्यु हो गई थी। उस समय भी शुरुआत में इसे फूड प्वाइजनिंग माना गया था, लेकिन बाद की विस्तृत फोरेंसिक जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ था कि तरबूज में जिंक फास्फाइड नामक चूहे मारने वाली दवा मिलाई गई थी। श्योपुर के इस मामले में भी प्रशासन और चिकित्सा टीम अब हर संभावित पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। क्या यह कोई आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या थी, या फिर भोजन में किसी जहरीले पदार्थ का अनजाने में या जानबूझकर मिश्रण, इसका सटीक पता केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही चल पाएगा। स्थानीय पुलिस ने भी मामले में रुचि ली है और नमूनों को जांच के लिए भेजा है। इस त्रासदी ने पूरे ग्रामीण इलाके को शोक में डुबो दिया है और परिवार अपने एकमात्र सहारा पुत्र के स्वस्थ होने की निरंतर प्रार्थना कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे खाद्य पदार्थों के चयन और स्वच्छता में अत्यधिक सावधानी बरतें और किसी भी असामान्य लक्षण के दिखने पर घरेलू उपचार के बजाय तुरंत योग्य चिकित्सकीय सहायता लें





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