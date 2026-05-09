श्रम विभाग के बिहार राज्य समुद्र पार नियोजन ब्यूरो के इजराइल रोजगार के लिए आवेदन Jepang

श्रम विभागीय बिहार के समुद्र पार नियोजन ब्यूरो द्वारा इजराइल में नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी जिला नियोजनालय में 23 मई तक शाम पांच बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को निबंधन प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो, बायोडाटा, सभी मूल प्रमाण पत्रों की छायाप्रति और अनुभव प्रमाण पत्र लाना होगा। आवेदन के लिए अभ्यर्थी का कम से कम मैट्रिक उत्तीर्ण होना जरूरी है। चयनित अभ्यर्थियों को इजराइल में दिव्यांग व्यक्तियों की देखरेख और घरेलू कार्य के लिए करीब एक लाख 99 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। होम बेस्ड केयरगिवर पद पर होगी बहाली। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी की ओर से 6443.85 एनआईएस अथवा लगभग 2140.95 अमेरिकी डॉलर, यानी करीब एक लाख 99 हजार 770 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा चयनित उम्मीदवारों को वीजा, वर्क परमिट, आवास, भोजन, बिजली एवं पानी जैसी सुविधाएं भी कंपनी की ओर से उपलब्ध कराई जाएंगी।

समस्तीपुर। विदेश में नौकरी करने का सपना देखने वाले समस्तीपुर जिले के युवाओं के लिए श्रम संसाधन विभाग के बिहार राज्य समुद्र पार नियोजन ब्यूरो द्वारा इजराइल में रोजगार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी जिला नियोजनालय में 23 मई तक शाम पांच बजे तक आवेदन कर सकते हैं। जिला नियोजन पदाधिकारी रोहित आनंद ने बताया कि सभी योग्य उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, लेकिन निबंधन किसी भी जिला नियोजन कार्यालय में कराना अनिवार्य है। आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को निबंधन प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो, बायोडाटा, सभी मूल प्रमाण पत्रों की छायाप्रति और अनुभव प्रमाण पत्र लाना होगा। आवेदन के लिए अभ्यर्थी का कम से कम मैट्रिक उत्तीर्ण होना जरूरी है। चयनित अभ्यर्थियों को इजराइल में दिव्यांग व्यक्तियों की देखरेख और घरेलू कार्य के लिए करीब एक लाख 99 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। होम बेस्ड केयरगिवर पद पर होगी बहाली। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी की ओर से 6443.

85 एनआईएस अथवा लगभग 2140.95 अमेरिकी डॉलर, यानी करीब एक लाख 99 हजार 770 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा चयनित उम्मीदवारों को वीजा, वर्क परमिट, आवास, भोजन, बिजली एवं पानी जैसी सुविधाएं भी कंपनी की ओर से उपलब्ध कराई जाएंगी





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