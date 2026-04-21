श्रवण कुमार बने बिहार विधानसभा में जदयू विधायक दल के नए नेता, नीतीश कुमार ने सौंपी अहम जिम्मेदारी

नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जदयू ने श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता चुना है। श्रवण कुमार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से हैं और सरकार-संगठन के बीच समन्वय बनाने का काम करेंगे।

बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहाँ मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जनता दल यूनाइटेड ( जदयू ) ने अपनी रणनीति को धार देते हुए श्रवण कुमार को बिहार विधानसभा में जदयू विधायक दल का नया नेता चुना है। इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बाद बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यह निर्णय एक गहन विचार-विमर्श की प्रक्रिया के बाद लिया गया, जिसमें कल हुई जदयू विधानमंडल दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुनने के लिए पूर्ण रूप से अधिकृत किया गया

था। श्रवण कुमार का चयन पार्टी की पुरानी विरासत और वफादारी को सम्मान देने के रूप में देखा जा रहा है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने श्रवण कुमार को इस बड़ी उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उनके लंबे राजनीतिक सफर पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि श्रवण कुमार उन सात शुरुआती विधायकों में से एक हैं, जिन्होंने जदयू की नींव रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संजय झा ने कहा कि श्रवण कुमार पार्टी के सबसे वरिष्ठ और भरोसेमंद चेहरों में से एक हैं, और उनके अनुभव का लाभ निश्चित रूप से आने वाले समय में पार्टी और सरकार को मिलेगा। संजय झा ने यह भी स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार ने उन पर जो विश्वास जताया है, वह उनकी वर्षों की निष्ठा और पार्टी के प्रति समर्पण का परिणाम है। अपनी नियुक्ति के बाद श्रवण कुमार ने विनम्रतापूर्वक पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और इसे एक बड़ी जिम्मेदारी करार दिया। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य पार्टी को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करना और सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। श्रवण कुमार ने जोर देकर कहा कि वे सरकार और संगठन के बीच एक सेतु की भूमिका निभाएंगे ताकि राज्य में विकास कार्यों को नई गति दी जा सके। उन्होंने अपनी पिछली भूमिकाओं, विशेष रूप से मुख्य सचेतक के रूप में अपने अनुभवों का उल्लेख करते हुए कहा कि वे विधायकों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर विधानसभा में सरकार का पक्ष मजबूती से रखेंगे। इधर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा नीतीश कुमार के संदर्भ में दिए गए बयानों पर भी संजय झा ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को दूसरों पर टिप्पणी करने के बजाय अपनी पार्टी की गिरती स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, जो बिहार में केवल छह सीटों पर सिमट गई है। इस दौरान यह भी जानकारी दी गई कि निशांत कुमार के आगामी बिहार दौरे की तिथियों पर जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा, जो पार्टी के विस्तार में सहायक सिद्ध होगा। श्रवण कुमार का यह चयन न केवल जदयू के लिए एक संगठनात्मक बदलाव है, बल्कि बिहार के वर्तमान राजनीतिक पटल पर एक नई कार्ययोजना के संकेत भी हैं, जिसे अब पूरी निष्ठा और सक्रियता के साथ लागू किया जाएगा





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