श्रमिक: पसीने की बूंदों से बुनी जिंदगानी और स्मृतियों की सोंधी गंध

शब्द शृंखला 'हिंदी हैं हम' में आज का शब्द 'श्रमिक' है, जो शारीरिक श्रम से आजीविका चलाने वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। मदन कश्यप की कविता के माध्यम से श्रमिकों के जीवन के संघर्ष, औद्योगिक नगरी में अलगाव और अपनी जड़ों व स्मृतियों से उनके अटूट जुड़ाव को दर्शाया गया है। कविता में, श्रमिक की मेहनत, उसके सपने और उसके अंतर्मन के द्वंद्व को मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है।

हिंदी हैं हम शब्द श्रृंखला में आज का शब्द है ' श्रमिक ', जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो दूसरों के लिए शारीरिक श्रम करके अपनी आजीविका चलाता है, यानी मजदूर । यह शब्द न केवल परिश्रम का पर्याय है, बल्कि उन अनगिनत हाथों का प्रतिनिधित्व करता है जो समाज के निर्माण में अपना पसीना बहाते हैं। श्रमिक का जीवन अक्सर संघर्षों से भरा होता है, जहाँ उसे प्रतिकूल परिस्थितियों और शोषण का सामना करना पड़ता है। फिर भी, उसकी मेहनत ही विकास की नींव रखती है। ' श्रमिक ' शब्द हमें उन लोगों की याद दिलाता है जिनके त्याग और समर्पण

से आज हम एक व्यवस्थित समाज में जी रहे हैं। वे निर्माण स्थलों पर ईंटें जोड़ते हैं, खेतों में फसलें उगाते हैं, कारखानों में उत्पादन करते हैं और अनगिनत अन्य कार्य करते हैं जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उनकी कहानियाँ अक्सर अनकही रह जाती हैं, लेकिन उनका योगदान अमूल्य है। कवि मदन कश्यप की कविता 'तुम्हारी यादें नहीं भूलती है' में 'श्रमिक' शब्द के साथ जुड़े भावों को गहराई से उकेरा गया है। कविता में, श्रमिक अपने परिवेश की कड़वी सच्चाईयों के बीच भी अपने गाँव और वहाँ की मिट्टी की सोंधी गंध को नहीं भूल पाता। जेठ की पहली बारिश के बाद अकुलायी धरती से उठने वाली वह सोंधी-सोंधी-सी गंध, नदियों, पहाड़ों और जंगलों को पार करते हुए उस श्रमिक तक पहुँचती है और उसकी आत्मा में बस जाती है। यह गंध उसके अपनेपन का प्रतीक है, उस जुड़ाव का जो उसे उसकी जड़ों से बांधे रखता है। कोयले की गर्द और चिमनियों के विषाक्त धुएँ से भरे वायुमंडल में, जहाँ उसके हाथ धनरोपती के कीचड़ की जगह ग्रीस और मोबिल से सने हैं, वह अब भी लहलहाती फसलों का सपना देखता है। औद्योगिक नगरी की ऊँची चिमनियों और गहरी खदानों की सीढ़ियों जैसी जटिलताओं के बीच, वह न केवल माफिया और दलालों के जाल में फंसा है, बल्कि क्रांति की बातें करने वाले श्रमिक-नेताओं के भ्रमजाल में भी खोया हुआ है। इन सबके बीच, उसका गंवई मन एक मछुआरे की हाँड़ी में फंसी मछली की तरह छटपटाता है, जो बिछड़े तालाब की तरह अपने गाँव को याद करता है। वह अपनी जड़ों को, अपनी स्मृतियों को नहीं भूल पाता। मक्के की हरी बाल के दानों जैसी उसकी प्रेयसी की धवल दंतपंक्तियों से झड़ने वाली उजली-उजली हँसी अभी भी उसकी नींद में थिरकती है। आषाढ़ की बारिश में उपजे मोथे की जड़ों-सी मीठी उसकी यादें, गठिया रोग की तरह उसकी आत्मा से लिपटी हुई हैं, जो उसे लगातार उस अनमोल जुड़ाव की याद दिलाती हैं, जिससे वह दूर हो गया है। यह कविता श्रमिकों के अंतर्मन के संघर्ष, उनके अलगाव और उनकी अटूट स्मृतियों का मार्मिक चित्रण करती है। यह हमें उन अनगिनत श्रमिकों के जीवन की एक झलक दिखाती है जो आधुनिकता की चकाचौंध में अपनी जड़ों से कट जाते हैं, लेकिन उनकी स्मृतियाँ और उनका जुड़ाव कभी नहीं मिटता। यह कविता समाज के उन गुमनाम नायकों को समर्पित है, जिनके पसीने से दुनिया चलती है





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