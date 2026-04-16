श्रमिक: सोंधी गंध, ग्रीस लगे हाथ और न भूलने वाली स्मृतियाँ

मदन कश्यप की कविता 'तुम्हारी यादें नहीं भूलती है' के माध्यम से श्रमिकों के कठिन जीवन, ग्रामीण जड़ों से जुड़ाव और अविस्मरणीय स्मृतियों का मार्मिक चित्रण।

हिंदी हैं हम शब्द शृंखला में आज का शब्द है ' श्रमिक '। श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो दूसरों के लिए शारीरिक श्रम करके अपनी आजीविका कमाता है, जिसे हम मजदूर भी कहते हैं। प्रस्तुत है मदन कश्यप की एक मार्मिक कविता , जो श्रमिक ों के जीवन की सच्चाइयों और उनकी अंतहीन स्मृति यों को बयां करती है। कविता शुरू होती है जेठ की पहली बारिश के बाद धरती से उठने वाली सोंधी-सोंधी गंध की याद से। यह गंध नदियों, पहाड़ों और जंगलों को पार करती हुई कवि तक पहुँचती है और कोयले की गर्द और चिमनियों के विषाक्त धुएँ से भरे वायुमंडल

में जीने वाले श्रमिक की आत्मा में दूध की तरह भर जाती है। यह एक अद्भुत विरोधाभास है कि ऐसे दूषित वातावरण में भी यह पवित्र गंध कैसे जीवित रह पाती है। कवि अपने हाथों का वर्णन करता है, जिनमें अब धनरोपती के कीचड़ की जगह ग्रीस और मोबिल लगे होते हैं। लेकिन आँखें अब भी लहलहाती फसलों का सपना देखती हैं। औद्योगिक नगरी की ऊँची चिमनियों और गहरी खदानों के बीच, जहाँ सीढ़ियाँ सांप की तरह बलखाती हैं, कवि को केवल माफिया और दलाल ही नहीं, बल्कि क्रांति की बातें करने वाले श्रमिक-नेता भी मिलते हैं, जो अपने भ्रमजाल में श्रमिकों को फँसाते हैं। इन सबके बीच, कवि का मन गाँव का वह मछुआरा है, जो हाँड़ी में फँसी मछली की तरह छटपटाता रहता है। बिछड़े हुए तालाब की तरह, उसका मन लगातार गाँव और वहाँ की स्मृतियों को याद करता है। वह तुम्हें कभी नहीं भूल पाता। मक्के की हरी बाल के दानों जैसी तुम्हारी सफेद दंतपंक्तियों से झरने वाली उजली-उजली हँसी कवि की नींद में अब भी थिरकती है। आषाढ़ की बारिश में उगे मोथे की जड़ों की तरह मीठी तुम्हारी यादें, एक गठिया रोग की तरह कवि की आत्मा से लिपटी हुई हैं, जिससे वह कभी मुक्त नहीं हो पाता। यह कविता श्रमिकों के कठिन जीवन, उनकी आशाओं, उनकी स्मृतियों और उनके मन की छटपटाहट का एक मार्मिक चित्रण है। यह दर्शाती है कि कैसे औद्योगिकरण और शहरीकरण के बावजूद, ग्रामीण जड़ों और मानवीय भावनाओं का महत्व बना रहता है। यह कविता श्रमिकों के जीवन के उन पहलुओं को उजागर करती है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। कवि अपनी तुलना उस गंध से करता है जो बरसात के बाद धरती से उठती है, यह गंध न केवल प्रकृति की शुचिता का प्रतीक है, बल्कि कवि के लिए अपने गाँव और जड़ों की याद भी दिलाती है। इस सोंधी गंध का औद्योगिक प्रदूषण से भरे वातावरण में जीवित रहना, श्रमिकों के अंदर की उस उम्मीद और पवित्रता का प्रतीक है जो बाहरी कठोरता के बावजूद बनी रहती है। कवि के हाथ, जो कभी खेतों में काम करते थे, अब मशीनों और कारखानों की धूल और चिकनाई से सने हुए हैं। यह परिवर्तन उनके शारीरिक श्रम के प्रकार को दर्शाता है, लेकिन उनकी आँखों में अब भी हरे-भरे खेतों का सपना है, जो उनकी जड़ों से जुड़ाव और एक बेहतर जीवन की लालसा को दर्शाता है। कवि की निराशा तब और बढ़ जाती है जब वह देखता है कि उनकी स्थिति केवल बाहरी शक्तियों जैसे माफिया और दलालों के कारण ही नहीं, बल्कि उन श्रमिक-नेताओं के कारण भी खराब है जो केवल बातों से क्रांति लाते हैं और श्रमिकों को भ्रमित करते हैं। यह दर्शाता है कि कैसे श्रमिक वर्ग शोषण के दोहरे मार झेल रहा है - एक तरफ आर्थिक शोषण और दूसरी तरफ वैचारिक भटकाव। कवि स्वयं को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जो अपनी पहचान और जड़ों से भटक गया है, जो गाँव के उस तालाब की तरह है जो सूख गया है, लेकिन जिसकी यादें अभी भी ताज़ा हैं। उसे अपनी प्रियतमा की याद आती है, जिसकी हँसी मक्के की बाल जैसी निर्मल और उजली थी। यह यादें उसके लिए जीवन की सबसे अनमोल धरोहर हैं, जो उसे इस कठिन और दूषित वातावरण में जीने की शक्ति देती हैं। ये यादें इतनी गहरी और मीठी हैं कि वे मोथे की जड़ों की तरह उसकी आत्मा से चिपकी हुई हैं, एक ऐसी छाप जो कभी मिटाई नहीं जा सकती। यह कविता श्रमिकों के अकेलेपन, उनके संघर्षों और उनके भावनात्मक जुड़ावों का एक शक्तिशाली संदेश देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हर श्रमिक के पीछे एक व्यक्ति है, जिसकी अपनी भावनाएं, अपनी यादें और अपने सपने हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली ऐसी ही और सामग्री से अवगत रहें। यह चैनल विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विषयों पर सामग्री प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य पाठकों और दर्शकों को ज्ञानवर्धक और रुचिकर सामग्री से जोड़ना है। श्रमिक शब्द पर यह कविता उस जटिलता और गहराई को दर्शाती है जो श्रमिकों के जीवन में निहित है, और हम ऐसी सामग्री को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो समाज के हर वर्ग के योगदान को पहचानती है और उसका सम्मान करती है





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