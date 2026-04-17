श्रमिकों की मांग पूरी, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी में भारी वृद्धि लागू

उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के विरोध और मजदूरी बढ़ाने की मांग के बाद न्यूनतम मजदूरी में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। नई दरों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है और 1 अप्रैल से लागू किया गया है, जिससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों को विशेष लाभ होगा।

राज्य सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में श्रमिक ों के विरोध प्रदर्शन और मजदूरी में वृद्धि की मांग के जवाब में प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। शुक्रवार को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, ये नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी।

इस नई व्यवस्था के तहत, पूरे प्रदेश को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग मजदूरी दरें निर्धारित की गई हैं। गौतमबुद्ध नगर (नोएडा-ग्रेटर नोएडा) और गाजियाबाद को श्रेणी-1 में रखा गया है, जबकि अन्य नगर निगम वाले जिले श्रेणी-2 में और शेष सभी जिले श्रेणी-3 में शामिल किए गए हैं।

इस निर्णय के परिणामस्वरूप, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर के कुशल श्रमिकों को मार्च की तुलना में प्रति माह 3288 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। प्रदेश के अन्य नगर निगमों और जिलों में कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी में भी कम से कम 1335 रुपये की वृद्धि होगी।

यह कदम गौतमबुद्ध नगर में श्रमिकों द्वारा हरियाणा के समान मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद उठाया गया है। इन मांगों को पूरा करने के लिए, सरकार ने 13 अप्रैल को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया था।

इस समिति में प्रमुख सचिव (श्रम) डॉ. एमकेएस सुंदरम, श्रमायुक्त मार्कंडेय शाही, पांच श्रमिक प्रतिनिधि और तीन नियोक्ता प्रतिनिधि शामिल थे। समिति ने उसी दिन गौतमबुद्ध नगर का दौरा किया और श्रमिकों, उद्योग प्रतिनिधियों और ठेकेदारों के साथ विस्तृत बातचीत की।

श्रमिकों ने महंगाई, किराए में वृद्धि और जीवन यापन की बढ़ती कठिनाइयों को अपनी मांगों के प्रमुख कारण बताया। वहीं, नियोक्ताओं ने वैश्विक शुल्क दरों में वृद्धि, पश्चिम एशिया की अस्थिरता और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण अपने व्यवसायों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला।

समिति की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत, मजदूरी दरों का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। हालांकि वर्ष 2017 और 2024 में संशोधन प्रस्तावित थे, लेकिन वे लागू नहीं हो सके। अब, वर्ष 2026 के लिए 425 सूचकांक के आधार पर नई मजदूरी दरें प्रस्तावित की गई हैं।

सरकार ने इन नई दरों को एक अंतरिम राहत के रूप में लागू करने का निर्णय लिया है, जिन्हें जल्द ही सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि ईंट-भट्ठा उद्योग को इस आदेश से बाहर रखा गया है, क्योंकि वहां मजदूरी का निर्धारण उत्पादन के आधार (पीस रेट) पर किया जाता है





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