श्रमिक: श्रम, स्मृति और शहर का संघर्ष

हिंदी हैं हम श्रृंखला में 'श्रमिक' शब्द पर आधारित मदन कश्यप की कविता 'तुम्हारी यादें नहीं भूलती हैं' का गहन विश्लेषण। कविता औद्योगिक जीवन की कठोरता, मानवीय स्मृतियों और ग्रामीण जड़ों के बीच फंसे श्रमिक के मन की व्यथा को चित्रित करती है।

हिंदी हैं हम शब्द श्रृंखला के अंतर्गत आज का महत्वपूर्ण शब्द है ' श्रमिक '। श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो दूसरों के लिए शारीरिक श्रम द्वारा अपनी आजीविका अर्जित करता है, जिसे सामान्य भाषा में मजदूर भी कहा जाता है। यह शब्द न केवल उस श्रम का प्रतिनिधित्व करता है जो समाज की प्रगति का आधार है, बल्कि उन अनगिनत व्यक्तियों के संघर्ष और समर्पण को भी रेखांकित करता है जो अपनी मेहनत से राष्ट्र के निर्माण में योगदान देते हैं। श्रमिक वह स्तंभ है जिस पर किसी भी अर्थव्यवस्था की नींव टिकी होती है। उनके पसीने की

बूंदें ही विकास की राह को सींचती हैं। चाहे वह खेतों में काम करने वाला किसान हो, कारखानों में मशीनों के बीच पसीना बहाने वाला कारीगर हो, या निर्माण स्थलों पर ईंटें ढोने वाला मजदूर हो, प्रत्येक श्रमिक का कार्य समाज के लिए अमूल्य है। उनकी निस्वार्थ सेवा और अथक प्रयास ही हमें एक सुव्यवस्थित और प्रगतिशील समाज प्रदान करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम उनके योगदान को पहचानें और उनका सम्मान करें। प्रस्तुत है कवि मदन कश्यप की मर्मस्पर्शी कविता 'तुम्हारी यादें नहीं भूलती हैं', जो श्रमिकों के जीवन के यथार्थ को गहराई से चित्रित करती है। यह कविता जेठ की पहली बारिश के बाद धरती से उठने वाली सोंधी-सोंधी गंध की तरह हृदय को छू जाती है। यह गंध, जो नदियों, पहाड़ों और जंगलों को पार करती हुई कवि तक पहुंचती है, आत्मा में ऐसे समा जाती है जैसे खिच्चे दानों में भरते दूध की मिठास। यह श्रमिकों के जीवन की कठोरता और उस यथार्थ के बीच उनके मन की कोमलता और स्मृतियों को दर्शाती है। ऐसे श्रमिक जिनका जीवन कोयले की गर्द और चिमनियों के विषाक्त धुएँ से भरे वायुमंडल में बीतता है, वे भी इस प्राकृतिक सुगंध को महसूस कर सकते हैं और उससे प्रेरणा ले सकते हैं। उनके हाथ, जो धनरोपती के कीचड़ में खेलने चाहिए थे, अब ग्रीस और मोबिल से सने हुए हैं, जो औद्योगिक जीवन की वास्तविकता को दर्शाता है। इसके बावजूद, उनकी आँखें आज भी लहलहाती फसलों का सपना देखती हैं, जो उनके ग्रामीण जड़ों और प्रकृति से गहरे जुड़ाव को व्यक्त करता है। वे ऊँची चिमनियों और गहरी खदानों से घिरी इस औद्योगिक नगरी में भले ही फंस गए हों, लेकिन उनका मन अपने गाँव और प्रियजनों को नहीं भूल पाता। यहाँ उन्हें न केवल माफिया और दलाल बल्कि क्रांति की बातें करने वाले श्रमिक-नेताओं के भ्रमजाल का भी सामना करना पड़ता है। इन सबके बीच, उनका गंवई मन, मछुआरे की हाँड़ी में कैद मछली की तरह छटपटाता है, और बिछड़े तालाब की तरह लगातार अपने प्रियजनों को याद करता रहता है। कवि की स्मृतियाँ मक्के के हरी बाल के खिच्चे दानों जैसी उनकी धवल दंतपंक्तियों से झड़ने वाली उजली-उजली हँसी के रूप में उनकी नींद में थिरकती हैं। आषाढ़ की बारिश में उपजे मोथे की जड़ों-सी मीठी उनकी यादें, गठबंध सरीखी कवि की आत्मा से लिपटी हुई हैं, जो श्रमिक के जीवन की कठिनाइयों के बावजूद उसके मन की कोमलता और मानवीय भावनाओं को उजागर करती हैं। यह कविता हमें श्रमिकों के जीवन की जटिलताओं, उनके संघर्षों और उनकी भावनाओं से परिचित कराती है। यह कविता श्रमिकों के जीवन के दोहरे सत्य को सामने लाती है - एक तरफ उनके श्रम की कठोरता और औद्योगिक जीवन की विसंगतियाँ, तो दूसरी ओर उनकी स्मृतियाँ, उनके सपने और उनके अंतर्मन की कोमलता। वे एक ऐसे विरोधाभासी परिवेश में जीते हैं जहाँ एक ओर प्रगति के प्रतीक गगनचुंबी चिमनियाँ हैं, वहीं दूसरी ओर गहरी खदानों में दबे उनके सपने हैं। श्रमिक नेता, जो क्रांति का नारा देते हैं, अक्सर अपने ही बनाए भ्रमजाल में उन्हें फँसा लेते हैं, जिससे उनका संघर्ष और जटिल हो जाता है। उनका मन, जो कभी हरे-भरे खेतों और शांत तालाबों से जुड़ा था, अब शहर की भीड़ और प्रदूषण में खो गया है। लेकिन, इन सबके बावजूद, उनकी यादें उन्हें उनके मूल से जोड़े रखती हैं। प्रियजनों की मुस्कान, गाँव की मिट्टी की सोंधी महक, यह सब उनके जीवन की दिशा बनी रहती है। कवि की आत्मा, इन यादों से ऐसे लिपटी हुई है जैसे मोथे की जड़ें मिट्टी से। यह कविता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने समाज के उन गुमनाम नायकों के प्रति कितने उत्तरदायी हैं, जिनके श्रम पर हमारा जीवन टिका है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि श्रमिकों का जीवन केवल शारीरिक श्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें गहरी भावनाएँ, अटूट स्मृतियाँ और अनगिनत सपने छिपे हैं। उनकी मेहनत को सलाम और उनके योगदान को नमन। हमारा यूट्यूब चैनल 'हिंदी हैं हम' ऐसे ही ज्ञानवर्धक और सांस्कृतिक सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें





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