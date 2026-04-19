श्रुति हासन को 'मम्मा' कहने पर भड़कीं, पैपाराजी को सुनाई खरी-खोटी

अभिनेत्री श्रुति हासन मुंबई में एक रेस्तरां के बाहर पैपाराजी पर तब भड़क गईं जब एक फोटोग्राफर ने उन्हें 'मम्मा' कहकर पुकारा। श्रुति ने तीखे शब्दों में जवाब देते हुए फोटोग्राफर को उसकी माँ से जोड़ने पर सवाल उठाया, जिससे आसपास के लोग हैरान रह गए। यह घटना तब हुई जब श्रुति को मुंबई के एक रेस्तरां के बाहर स्पॉट किया गया और तस्वीरें लेने के लिए पैपाराजी की भीड़ जमा हो गई।
बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री श्रुति हासन अपनी बेबाकी और बिंदास अंदाज के लिए अक्सर चर्चा में रहती हैं। वह किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रखने से कतराती नहीं हैं, और यही कारण है कि उनके फैंस उन्हें पसंद करते हैं। हाल ही में मुंबई की सड़कों पर एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को हैरान कर दिया, जहाँ श्रुति हासन ने पैपाराजी पर अपना आपा खो दिया। यह वाकया तब हुआ जब एक्ट्रेस मुंबई के एक जाने-माने रेस्तरां के बाहर स्पॉट हुईं। जैसे ही वह रेस्तरां से बाहर निकलीं, पैपाराजी का झुंड उनकी तस्वीरें उतारने के लिए उन पर टूट पड़ा। सामान्यतः ऐसे मौकों पर एक्ट्रेस सहयोग करती हैं, और श्रुति भी इसी क्रम में आगे बढ़ रही थीं।
सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब अचानक भीड़ में से किसी ने श्रुति हासन को कुछ ऐसा कह दिया जिससे एक्ट्रेस का पारा सातवें आसमान पर पहुँच गया। श्रुति ने न केवल उस व्यक्ति की ओर मुड़कर देखा, बल्कि उन्होंने पलटकर तीखी प्रतिक्रिया भी दी। दरअसल, रेस्तरां से बाहर निकलते वक्त एक पैपाराजी ने मजे-मजे में या शायद अनजाने में श्रुति हासन को 'मम्मा' कहकर पुकारा। 40 वर्षीय अभिनेत्री को यह संबोधन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वह तुरंत चिढ़ गईं। उन्होंने तुरंत रुककर उस पैपाराजी को खरी-खोटी सुनाते हुए कहा, 'कौन है मम्मा? आपकी मम्मा है? क्या बक रहे हो तुम?' एक्ट्रेस की इस तीखे और अप्रत्याशित रिएक्शन को देखकर वहां मौजूद बाकी लोग, जिनमें अन्य फोटोग्राफर्स और आम लोग शामिल थे, सभी हैरान रह गए। कुछ लोग तो शायद यह समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि श्रुति हासन किसी भी तरह की असभ्यता बर्दाश्त नहीं करतीं।
हालांकि, यह भी संभव है कि श्रुति हासन ने 'अम्मा' शब्द का गलत अर्थ निकाल लिया हो। 'अम्मा' शब्द का प्रयोग दक्षिण भारत में महिलाओं को आदरपूर्वक या प्यार से संबोधित करने के लिए किया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे उत्तर भारत में 'जी' या 'देवी' जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। यह संभव है कि फोटोग्राफर अनौपचारिक माहौल में इसी स्नेहपूर्ण संबोधन का प्रयोग कर रहा हो, जिसे श्रुति ने व्यक्तिगत रूप से लिया और आहत हुईं। इस तरह की गलतफहमी कई बार मीडिया और सेलिब्रिटीज के बीच हो जाती है, जहाँ शब्दों के अर्थ और संदर्भ को लेकर भिन्नता हो सकती है। इस घटना ने कुछ समय के लिए भले ही माहौल को तनावपूर्ण बना दिया हो, लेकिन विवादों से हटकर श्रुति के काम की बात करें तो वह जल्द ही वेब सीरीज 'कॉल मी बे' के दूसरे सीजन में नजर आने वाली हैं। इस सीरीज में वह एक अहम किरदार निभा रही हैं, जबकि अनन्या पांडे लीड रोल में दिखाई देंगी। इसके अलावा, राहुल रॉय और राजपाल यादव से जुड़ी अन्य खबरें भी मनोरंजन जगत में चर्चा का विषय बनी हुई हैं, जिनमें राहुल रॉय का बदला हुआ लुक और राजपाल यादव की चार शादियों की बात शामिल है। इन सब खबरों के बीच, श्रुति हासन का यह बिंदास अंदाज एक बार फिर सुर्खियों में है
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