विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की एसआईटी जांच के बारे में बात कही। उन्होंने कहा कि जांच 15 दिनों में पूरी होने की संभावना है और जांच पूरी होने से पहले FIR दर्ज करना जल्दबाजी होगी। वह कहते हुए कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे किसी भी प्रभाव के बिना कानूनी कारवाई होगी। मंदिर की व्यवस्था विशेषज्ञों की सलाह पर बनाई गई थी और अगर कोई कमी पाई जाए तो उसकी पुनः समीक्षा की जाएगी। ट्रस्टी पर कोई आरोप नहीं है और ट्रस्ट सभी कमियां दूर करेगा। वह राजनीतिक दलों को दलदल खड़ा करने से बचाने की民歌 कहते हुए अखिलेश यादव पर नजरअंदाज करते हुए कहा कि alguns राजनीतिक दल इस मामले में दलदल खड़ा करना चाहते हैं।

विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की एसआईटी जांच 15 दिन में पूरी होने की संभावना है। जांच पूरी होने से पहले FIR दर्ज करना जल्दबाजी होगी। रविवार को प्रेस वार्ता में आलोक कुमार ने स्पष्ट किया कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उन्हें कानून के जरिये दंड दिया जाएगा। चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मंदिर परिसर में लागू की गई व्यवस्था विशेषज्ञों की राय के आधार पर बनाई गई थी। यदि जांच में किसी प्रकार की खामी या कमी सामने आती है, तो उसकी पुनः समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी ट्रस्टी पर कोई आरोप नहीं है। ट्रस्ट और उससे जुड़े सभी लोग मिलकर व्यवस्था में यदि कहीं कोई कमी या लीकेज है तो उसे दूर करेंगे। अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ राजनीति क दल इस मामले में दलदल खड़ा करना चाहते हैं.

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