Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

श्रीनगर में भिक्षा समस्या: सिर्फ एक शेल्टर होम और सीमित संसाधन

समाज News

श्रीनगर में भिक्षा समस्या: सिर्फ एक शेल्टर होम और सीमित संसाधन
श्रीनगरभिक्षास्माइल स्कीम
📆19-06-2026 01:54:00
📰Dainik Jagran
92 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 68% · Publisher: 53%

श्रीनगर में 17 लाख आबादी के बीच 2000-2500 भिक्षारी मौजूद हैं। 'स्माइल स्कीम' के नाम पर चलाए गए अभियान में केवल दो दिनों की काउंसलिंग हुई और प्रशासन के पास सिर्फ एक शेल्टर होम है। लोगों और समाज कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस समस्या के लिए किसी ठोस योजना की जरूरत है।

श्रीनगर में भिक्षा एक गंभीर समस्या बन गई है। श्रीनगर जिले में 17 लाख आबादी के बीच 2000 से 2500 भिक्षा री मौजूद हैं। प्रशासन ने भिक्षा पर प्रतिबंध लगाया और ' स्माइल स्कीम ' नामक अभियान चलाया, लेकिन केवल एक शेल्टर होम उपलब्ध है जो 35-40 लोगों तक की मात्रा में ही आशिक्त कर सकता है। यहाँ अक्सर बाहरी राज्यों से आने वाले भिक्षा री बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। विशेष तीज, त्योहार और रमजान के महीनों में भिक्षा रियों की संख्या और बढ़ जाती है। सर्दियों में ठंड के कारण कुछ भिक्षा री वापस अपने घर चले जाते हैं, लेकिन गर्मियों में वापस आकर सड़कों, चौकों और सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगने लगते हैं। यह स्थिति से आम लोग जरा परेशान हैं, क्योंकि भिक्षा री सड़कों पर चलने-फिरने में मुश्किल पैदा करते हैं और भावुक माहौल बनाते हैं। दो वर्ष पहले 2024 में शुरू किए गए स्माइल स्कीम के तहत कई भिक्षा रियों को काउंसलिंग की गई और शेल्टर होम में रखा गया, लेकिन अभियान लगातार चलने में सफल नहीं हो पाया। लोगों का कहना है कि प्रशासन का अभियान कुछ दिनों के लिए ही कार्यकरी होता है और फिर भिक्षा री वापस सड़कों पर उतर आते हैं। स्थानीय लोग और समाज स eV कर्ता कहते हैं कि प्रशासन के पास इस समस्या के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है। कelihood भिक्षा रियों को सिर्फ शेल्टर होम में रखकर और कुछ दिनों के लिए काउंसलिंग करना पर्याप्त नहीं है। उनके पुनर्वास के लिए व्यापक योजनाओं की आवश्यकता है ताकि वे फिर से भीख मांगने के बजाय स्वायत्तता के साथ जी सकें। स्माइल स्कीम के कश्मीर इकाई के प्रमुख सज्जाद अहमद शोला ने भी स्वीकारा कि वर्तमान में केवल एक शेल्टर होम है और व्यापक प्रबंधन की कमी है। वह कहते हैं कि 2024 में लगभग 1000 भिक्षा रियों को काउंसलिंग की गई, लेकिन टिकाऊ समाधान के लिए अधिक संसाधन और रणनीतिक दृष्टिकोण की जरूरत है। स्थानीय निवासी जाकिर अहमद शाह का मानना है कि अभियान सिर्फ दिखावे के लिए है, और भिक्षा रियों के मूल कारणों को समझकर उनके लिए स्थायी विकल्प तैयार करना जरूरी है। यदि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारी जाए तो वे स्वयं भिक्षा दोन की तरफ नहीं जाएंगे.

श्रीनगर में भिक्षा एक गंभीर समस्या बन गई है। श्रीनगर जिले में 17 लाख आबादी के बीच 2000 से 2500 भिक्षारी मौजूद हैं। प्रशासन ने भिक्षा पर प्रतिबंध लगाया और 'स्माइल स्कीम' नामक अभियान चलाया, लेकिन केवल एक शेल्टर होम उपलब्ध है जो 35-40 लोगों तक की मात्रा में ही आशिक्त कर सकता है। यहाँ अक्सर बाहरी राज्यों से आने वाले भिक्षारी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। विशेष तीज, त्योहार और रमजान के महीनों में भिक्षारियों की संख्या और बढ़ जाती है। सर्दियों में ठंड के कारण कुछ भिक्षारी वापस अपने घर चले जाते हैं, लेकिन गर्मियों में वापस आकर सड़कों, चौकों और सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगने लगते हैं। यह स्थिति से आम लोग जरा परेशान हैं, क्योंकि भिक्षारी सड़कों पर चलने-फिरने में मुश्किल पैदा करते हैं और भावुक माहौल बनाते हैं। दो वर्ष पहले 2024 में शुरू किए गए स्माइल स्कीम के तहत कई भिक्षारियों को काउंसलिंग की गई और शेल्टर होम में रखा गया, लेकिन अभियान लगातार चलने में सफल नहीं हो पाया। लोगों का कहना है कि प्रशासन का अभियान कुछ दिनों के लिए ही कार्यकरी होता है और फिर भिक्षारी वापस सड़कों पर उतर आते हैं। स्थानीय लोग और समाज स eV कर्ता कहते हैं कि प्रशासन के पास इस समस्या के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है। कelihood भिक्षारियों को सिर्फ शेल्टर होम में रखकर और कुछ दिनों के लिए काउंसलिंग करना पर्याप्त नहीं है। उनके पुनर्वास के लिए व्यापक योजनाओं की आवश्यकता है ताकि वे फिर से भीख मांगने के बजाय स्वायत्तता के साथ जी सकें। स्माइल स्कीम के कश्मीर इकाई के प्रमुख सज्जाद अहमद शोला ने भी स्वीकारा कि वर्तमान में केवल एक शेल्टर होम है और व्यापक प्रबंधन की कमी है। वह कहते हैं कि 2024 में लगभग 1000 भिक्षारियों को काउंसलिंग की गई, लेकिन टिकाऊ समाधान के लिए अधिक संसाधन और रणनीतिक दृष्टिकोण की जरूरत है। स्थानीय निवासी जाकिर अहमद शाह का मानना है कि अभियान सिर्फ दिखावे के लिए है, और भिक्षारियों के मूल कारणों को समझकर उनके लिए स्थायी विकल्प तैयार करना जरूरी है। यदि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारी जाए तो वे स्वयं भिक्षा दोन की तरफ नहीं जाएंगे

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

श्रीनगर भिक्षा स्माइल स्कीम शेल्टर होम प्रशासन कquerystring कश्मीर 2024

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mahila Samriddhi Yojana: 2500 रुपये लेने हैं तो तुरंत बनवा लें BPL कार्ड, ऐसे करें आवेदनMahila Samriddhi Yojana: 2500 रुपये लेने हैं तो तुरंत बनवा लें BPL कार्ड, ऐसे करें आवेदनMahila Samriddhi Yojana : If you want to get 2500 rupees, get a BPL card made immediately, 2500 रुपए लेने हैं तो तुरंत बनवा लें BPL कार्ड, ऐसे करें आवेदन
Read more »

Mahila Samriddhi Yojana : 2500 रुपए लेने हैं तो तुरंत बनवा लें यह कार्ड, वरना खाली रह जाएंगे हाथMahila Samriddhi Yojana : 2500 रुपए लेने हैं तो तुरंत बनवा लें यह कार्ड, वरना खाली रह जाएंगे हाथMahila Samriddhi Yojana : If you want to get 2500 rupees, get a BPL card made immediately, : 2500 रुपए लेने हैं तो तुरंत बनवा लें यह कार्ड, वरना हाथ रह जाएंगे खाली
Read more »

लखनऊ: ईरान-अमेरिका तनाव के बीच 17 खाड़ी देशों के लिए उड़ानें रद्द, 2500 यात्री प्रभावितलखनऊ: ईरान-अमेरिका तनाव के बीच 17 खाड़ी देशों के लिए उड़ानें रद्द, 2500 यात्री प्रभावितLucknow Gulf Flights Cancelled: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के चलते लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से खाड़ी देशों के लिए जाने वाली 17 उड़ानें रद्द हो गईं।
Read more »

रणवीर की धुरंधर 2 पर फिदा दर्शक, 2000-2500 नहीं इतने में बिक रहे हैं पेड प्रीव्यू के टिकट, बनेगा नया रिकॉर्...रणवीर की धुरंधर 2 पर फिदा दर्शक, 2000-2500 नहीं इतने में बिक रहे हैं पेड प्रीव्यू के टिकट, बनेगा नया रिकॉर्...साल 2026 की सबसे मोस्टअवेटेड फिल्मों में से एक, रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर: द रिवेंज का क्रेज दर्शकों के बीच जबरदस्त है. यह फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन उससे एक दिन पहले 18 मार्च को आयोजित होने वाले पेड प्रीव्यू ने ही सारे रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं.
Read more »

योगी सरकार का बड़ा कदम: फार्मा सेक्टर में 2000 करोड़ का होगा निवेश, 10 हजार युवाओं को मिलेंगी नौकरियांयोगी सरकार का बड़ा कदम: फार्मा सेक्टर में 2000 करोड़ का होगा निवेश, 10 हजार युवाओं को मिलेंगी नौकरियांUP pharma investment: उत्तर प्रदेश में फार्मा और मेडिकल डिवाइस सेक्टर में 17 कंपनियों द्वारा करीब 2000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे लगभग 10 हजार रोजगार के अवसर बनेंगे।
Read more »

West Asia Conflict से भारत का अरबों का बाजार तबाह, युद्ध की आग में झुलसे नए सीफूड ऑर्डर - west asia conflict hits india seafood exports 2500 cr lossWest Asia Conflict से भारत का अरबों का बाजार तबाह, युद्ध की आग में झुलसे नए सीफूड ऑर्डर - west asia conflict hits india seafood exports 2500 cr lossपश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण भारत के समुद्री खाद्य निर्यात को गंभीर झटका लगा है, जिससे खाड़ी देशों को होने वाला ₹2000-2500 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है।
Read more »



Render Time: 2026-06-19 04:54:33