श्रीनगर में 17 लाख आबादी के बीच 2000-2500 भिक्षारी मौजूद हैं। 'स्माइल स्कीम' के नाम पर चलाए गए अभियान में केवल दो दिनों की काउंसलिंग हुई और प्रशासन के पास सिर्फ एक शेल्टर होम है। लोगों और समाज कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस समस्या के लिए किसी ठोस योजना की जरूरत है।

श्रीनगर में भिक्षा एक गंभीर समस्या बन गई है। श्रीनगर जिले में 17 लाख आबादी के बीच 2000 से 2500 भिक्षा री मौजूद हैं। प्रशासन ने भिक्षा पर प्रतिबंध लगाया और ' स्माइल स्कीम ' नामक अभियान चलाया, लेकिन केवल एक शेल्टर होम उपलब्ध है जो 35-40 लोगों तक की मात्रा में ही आशिक्त कर सकता है। यहाँ अक्सर बाहरी राज्यों से आने वाले भिक्षा री बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। विशेष तीज, त्योहार और रमजान के महीनों में भिक्षा रियों की संख्या और बढ़ जाती है। सर्दियों में ठंड के कारण कुछ भिक्षा री वापस अपने घर चले जाते हैं, लेकिन गर्मियों में वापस आकर सड़कों, चौकों और सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगने लगते हैं। यह स्थिति से आम लोग जरा परेशान हैं, क्योंकि भिक्षा री सड़कों पर चलने-फिरने में मुश्किल पैदा करते हैं और भावुक माहौल बनाते हैं। दो वर्ष पहले 2024 में शुरू किए गए स्माइल स्कीम के तहत कई भिक्षा रियों को काउंसलिंग की गई और शेल्टर होम में रखा गया, लेकिन अभियान लगातार चलने में सफल नहीं हो पाया। लोगों का कहना है कि प्रशासन का अभियान कुछ दिनों के लिए ही कार्यकरी होता है और फिर भिक्षा री वापस सड़कों पर उतर आते हैं। स्थानीय लोग और समाज स eV कर्ता कहते हैं कि प्रशासन के पास इस समस्या के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है। कelihood भिक्षा रियों को सिर्फ शेल्टर होम में रखकर और कुछ दिनों के लिए काउंसलिंग करना पर्याप्त नहीं है। उनके पुनर्वास के लिए व्यापक योजनाओं की आवश्यकता है ताकि वे फिर से भीख मांगने के बजाय स्वायत्तता के साथ जी सकें। स्माइल स्कीम के कश्मीर इकाई के प्रमुख सज्जाद अहमद शोला ने भी स्वीकारा कि वर्तमान में केवल एक शेल्टर होम है और व्यापक प्रबंधन की कमी है। वह कहते हैं कि 2024 में लगभग 1000 भिक्षा रियों को काउंसलिंग की गई, लेकिन टिकाऊ समाधान के लिए अधिक संसाधन और रणनीतिक दृष्टिकोण की जरूरत है। स्थानीय निवासी जाकिर अहमद शाह का मानना है कि अभियान सिर्फ दिखावे के लिए है, और भिक्षा रियों के मूल कारणों को समझकर उनके लिए स्थायी विकल्प तैयार करना जरूरी है। यदि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारी जाए तो वे स्वयं भिक्षा दोन की तरफ नहीं जाएंगे.

श्रीनगर में भिक्षा एक गंभीर समस्या बन गई है। श्रीनगर जिले में 17 लाख आबादी के बीच 2000 से 2500 भिक्षारी मौजूद हैं। प्रशासन ने भिक्षा पर प्रतिबंध लगाया और 'स्माइल स्कीम' नामक अभियान चलाया, लेकिन केवल एक शेल्टर होम उपलब्ध है जो 35-40 लोगों तक की मात्रा में ही आशिक्त कर सकता है। यहाँ अक्सर बाहरी राज्यों से आने वाले भिक्षारी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। विशेष तीज, त्योहार और रमजान के महीनों में भिक्षारियों की संख्या और बढ़ जाती है। सर्दियों में ठंड के कारण कुछ भिक्षारी वापस अपने घर चले जाते हैं, लेकिन गर्मियों में वापस आकर सड़कों, चौकों और सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगने लगते हैं। यह स्थिति से आम लोग जरा परेशान हैं, क्योंकि भिक्षारी सड़कों पर चलने-फिरने में मुश्किल पैदा करते हैं और भावुक माहौल बनाते हैं। दो वर्ष पहले 2024 में शुरू किए गए स्माइल स्कीम के तहत कई भिक्षारियों को काउंसलिंग की गई और शेल्टर होम में रखा गया, लेकिन अभियान लगातार चलने में सफल नहीं हो पाया। लोगों का कहना है कि प्रशासन का अभियान कुछ दिनों के लिए ही कार्यकरी होता है और फिर भिक्षारी वापस सड़कों पर उतर आते हैं। स्थानीय लोग और समाज स eV कर्ता कहते हैं कि प्रशासन के पास इस समस्या के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है। कelihood भिक्षारियों को सिर्फ शेल्टर होम में रखकर और कुछ दिनों के लिए काउंसलिंग करना पर्याप्त नहीं है। उनके पुनर्वास के लिए व्यापक योजनाओं की आवश्यकता है ताकि वे फिर से भीख मांगने के बजाय स्वायत्तता के साथ जी सकें। स्माइल स्कीम के कश्मीर इकाई के प्रमुख सज्जाद अहमद शोला ने भी स्वीकारा कि वर्तमान में केवल एक शेल्टर होम है और व्यापक प्रबंधन की कमी है। वह कहते हैं कि 2024 में लगभग 1000 भिक्षारियों को काउंसलिंग की गई, लेकिन टिकाऊ समाधान के लिए अधिक संसाधन और रणनीतिक दृष्टिकोण की जरूरत है। स्थानीय निवासी जाकिर अहमद शाह का मानना है कि अभियान सिर्फ दिखावे के लिए है, और भिक्षारियों के मूल कारणों को समझकर उनके लिए स्थायी विकल्प तैयार करना जरूरी है। यदि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारी जाए तो वे स्वयं भिक्षा दोन की तरफ नहीं जाएंगे





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