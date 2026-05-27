Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

श्रीनगर में डल झील में एसयूवी गिरने की दुर्घटना, एक नौजवान की मौत, तीन घायल

City & States News

श्रीनगर में डल झील में एसयूवी गिरने की दुर्घटना, एक नौजवान की मौत, तीन घायल
डल झील दुर्घटनाश्रीनगर एसयूवी गिरनाफोरशोर रोड दुर्घटना
📆27-05-2026 19:27:00
📰Amar Ujala
57 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 43% · Publisher: 51%

श्रीनगर: डल झील में गिरी तेज रफ्तार एसयूवी, दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत; कार में सवार तीन घायल. ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में मंगलवार देर रात एक एसयूवी विश्व प्रसिद्ध डल झील में गिर गई। ये कार झील के किनारे बनी फोरशोर रोड पर तेज रफ्तार में जा रही थी और बेकाबू होकर झील में जा गिरी। दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

श्रीनगर: डल झील में गिरी तेज रफ्तार एसयूवी, दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत; कार में सवार तीन घायल.

ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में मंगलवार देर रात एक एसयूवी विश्व प्रसिद्ध डल झील में गिर गई। ये कार झील के किनारे बनी फोरशोर रोड पर तेज रफ्तार में जा रही थी और बेकाबू होकर झील में जा गिरी। दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी के मुताबिक देर रात एक ईको स्पोर्ट गाड़ी फोरशोर रोड पर स्थित लश्करी मोहल्ला के पास से गुजर रही थी। इसी दौरान चालक ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सीधे सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी डिवाइडर को पार करते हुए डल झील में जा गिरी। कार में चार युवक सवार थे। घटना की आवाज सुनकर तुरंत स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे। उन्होंने भारी मशक्कत के बाद सभी को पानी से बाहर निकाला। हालांकि, तब तक रैनावारी निवासी जामिन की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तीन घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (स्किम्स) में भर्ती कराया है। डॉक्टरों के अनुसार तीनों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि सड़क किनारे लगा बिजली का खंभा और झील की सुरक्षा रेलिंग क्षतिग्रस्त हो गई

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Amar Ujala /  🏆 12. in İN

डल झील दुर्घटना श्रीनगर एसयूवी गिरना फोरशोर रोड दुर्घटना दुर्घटना में मौत गंभीर घायल

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-27 22:27:26