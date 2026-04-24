श्रीसांवलिया सेठ मंदिर में दान का नया रिकॉर्ड, एक महीने में 41 करोड़ से अधिक का चढ़ावा

चित्तौड़गढ़ के श्रीसांवलिया सेठ मंदिर में पिछले एक महीने में 41 करोड़ 67 लाख रुपए से अधिक का दान प्राप्त हुआ है, जो मंदिर के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है। श्रद्धालुओं ने सोना और चांदी भी बड़ी मात्रा में दान किया है।
चित्तौड़गढ़ (मेवाड़) के प्रसिद्ध श्रीसांवलिया सेठ मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा किए गए दान ने एक नया इतिहास रच दिया है। पिछले एक महीने (18 मार्च से 16 अप्रैल) की अवधि में मंदिर को कुल 41 करोड़ 67 लाख 38 हजार 569 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। यह राशि मंदिर के इतिहास में एक महीने में प्राप्त होने वाली अब तक की सबसे अधिक दान राशि है। इससे पहले, वर्ष 2023 में अप्रैल माह में अमावस्या पर खोले गए भंडार से लगभग 25 करोड़ रुपए का चढ़ावा प्राप्त हुआ था, जो उस समय एक रिकॉर्ड माना जा रहा था। मंदिर के भंडार को 16 अप्रैल को चतुर्दशी के दिन खोला गया था, जिसके बाद सात चरणों में दान राशि की गिनती की गई। गिनती के दौरान मंदिर के भंडार से 33 करोड़ 21 लाख 63 हजार 539 रुपए नकद प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त, भेंटकक्ष और ऑनलाइन माध्यमों से 8 करोड़ 45 लाख 75 हजार 30 रुपए की राशि प्राप्त हुई। नकद राशि के अलावा, श्रद्धालुओं ने लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य का सोना और 2 करोड़ रुपए मूल्य की चांदी भी दान में दी है। अंतिम चरण की गिनती में कुल 660 ग्राम 500 मिलीग्राम सोना और 84 किलो 620 ग्राम चांदी का वजन दर्ज किया गया। राजस्थान सर्राफा संघ के महामंत्री किशन पिछोलिया के अनुसार, इस सोने का अनुमानित मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपए और चांदी का लगभग 2 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही, मंदिर को विभिन्न विदेशी मुद्राओं और चेक भी प्राप्त हुए हैं, जिनकी प्रक्रिया अलग से पूरी की जा रही है। मंदिर प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, प्रत्येक चरण में प्राप्त दान राशि इस प्रकार है: पहले दिन 11 करोड़ 11 लाख रुपए, दूसरे राउंड में 6 करोड़ 51 लाख 24 हजार 500 रुपए, तीसरे चरण में 9 करोड़ 60 लाख 61 हजार 500 रुपए, चौथे चरण में (जानकारी उपलब्ध नहीं), पांचवें चरण में 1 करोड़ 31 लाख 42 हजार रुपए और सातवें राउंड में 34 लाख 51 हजार 939 रुपए की गिनती हुई। नवंबर 2023 में दिवाली के बाद खोले गए भंडार के दौरान मंदिर को 51 करोड़ 27 लाख 30 हजार 112 रुपए का चढ़ावा प्राप्त हुआ था, जो अब तक की सबसे अधिक दान राशि का रिकॉर्ड है। हालांकि, यह राशि दो महीने (21 सितंबर से 18 नवंबर) की अवधि में प्राप्त हुई थी। हाल ही में, 18 जनवरी से 1 मार्च तक की अवधि में मंदिर को 46 करोड़ 58 लाख 32 हजार 924 रुपए का दान प्राप्त हुआ था, जिसमें 3 किलो सोना और 152 किलो चांदी के गहने और अन्य वस्तुएं शामिल थीं। श्रीसांवलियाजी सेठ मंदिर में भक्त ों की अटूट श्रद्धा और विश्वास के कारण लगातार दान की राशि में वृद्धि हो रही है। मंदिर प्रशासन दान राशि का उपयोग मंदिर के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए करने की योजना बना रहा है.
चित्तौड़गढ़ (मेवाड़) के प्रसिद्ध श्रीसांवलिया सेठ मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा किए गए दान ने एक नया इतिहास रच दिया है। पिछले एक महीने (18 मार्च से 16 अप्रैल) की अवधि में मंदिर को कुल 41 करोड़ 67 लाख 38 हजार 569 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। यह राशि मंदिर के इतिहास में एक महीने में प्राप्त होने वाली अब तक की सबसे अधिक दान राशि है। इससे पहले, वर्ष 2023 में अप्रैल माह में अमावस्या पर खोले गए भंडार से लगभग 25 करोड़ रुपए का चढ़ावा प्राप्त हुआ था, जो उस समय एक रिकॉर्ड माना जा रहा था। मंदिर के भंडार को 16 अप्रैल को चतुर्दशी के दिन खोला गया था, जिसके बाद सात चरणों में दान राशि की गिनती की गई। गिनती के दौरान मंदिर के भंडार से 33 करोड़ 21 लाख 63 हजार 539 रुपए नकद प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त, भेंटकक्ष और ऑनलाइन माध्यमों से 8 करोड़ 45 लाख 75 हजार 30 रुपए की राशि प्राप्त हुई। नकद राशि के अलावा, श्रद्धालुओं ने लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य का सोना और 2 करोड़ रुपए मूल्य की चांदी भी दान में दी है। अंतिम चरण की गिनती में कुल 660 ग्राम 500 मिलीग्राम सोना और 84 किलो 620 ग्राम चांदी का वजन दर्ज किया गया। राजस्थान सर्राफा संघ के महामंत्री किशन पिछोलिया के अनुसार, इस सोने का अनुमानित मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपए और चांदी का लगभग 2 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही, मंदिर को विभिन्न विदेशी मुद्राओं और चेक भी प्राप्त हुए हैं, जिनकी प्रक्रिया अलग से पूरी की जा रही है। मंदिर प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, प्रत्येक चरण में प्राप्त दान राशि इस प्रकार है: पहले दिन 11 करोड़ 11 लाख रुपए, दूसरे राउंड में 6 करोड़ 51 लाख 24 हजार 500 रुपए, तीसरे चरण में 9 करोड़ 60 लाख 61 हजार 500 रुपए, चौथे चरण में (जानकारी उपलब्ध नहीं), पांचवें चरण में 1 करोड़ 31 लाख 42 हजार रुपए और सातवें राउंड में 34 लाख 51 हजार 939 रुपए की गिनती हुई। नवंबर 2023 में दिवाली के बाद खोले गए भंडार के दौरान मंदिर को 51 करोड़ 27 लाख 30 हजार 112 रुपए का चढ़ावा प्राप्त हुआ था, जो अब तक की सबसे अधिक दान राशि का रिकॉर्ड है। हालांकि, यह राशि दो महीने (21 सितंबर से 18 नवंबर) की अवधि में प्राप्त हुई थी। हाल ही में, 18 जनवरी से 1 मार्च तक की अवधि में मंदिर को 46 करोड़ 58 लाख 32 हजार 924 रुपए का दान प्राप्त हुआ था, जिसमें 3 किलो सोना और 152 किलो चांदी के गहने और अन्य वस्तुएं शामिल थीं। श्रीसांवलियाजी सेठ मंदिर में भक्तों की अटूट श्रद्धा और विश्वास के कारण लगातार दान की राशि में वृद्धि हो रही है। मंदिर प्रशासन दान राशि का उपयोग मंदिर के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए करने की योजना बना रहा है
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