श्रीलंका के राष्ट्रपति ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को बधाई दी

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने पर सी. जोसेफ विजय को बधाई दी है। विजय की TVK विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतकर एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी। उन्होंने 118 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार करने के लिए कांग्रेस, CPI, CPI(M), VCK और IUML से समर्थन हासिल किया और अब गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने जा रहे हैं।

कोलंबो: श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने पर सी. जोसेफ विजय को बधाई दी है। तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) के प्रमुख सी.

जोसेफ विजय ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। विजय की TVK विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतकर एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी। उन्होंने 118 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार करने के लिए कांग्रेस, CPI, CPI(M), VCK और IUML से समर्थन हासिल किया और अब गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने जा रहे हैं। विजय ने अपने सहयोगियों के साथ शनिवार को लोक भवन में राज्यपाल अर्लेकर से मुलाकात की थी जिसमें 120 विधायकों का उन्हें समर्थन पत्र सौंपा था। राज्यपाल ने विजय से 13 मई तक अपना बहुमत साबित करने को कहा है।तमिलनाडु की राजनीति का श्रीलंका पर और श्रीलंका की राजनीति का तमिलनाडु पर गहरा असर होता है और इस लिहाज से श्रीलंका के राष्ट्रपति का बयान काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा 'श्रीलंका और तमिलनाडु इतिहास, संस्कृति, उद्यम और पीढ़ियों से चले आ रहे लोगों के आपसी संबंधों से जुड़े हुए हैं। जैसे-जैसे श्रीलंका और भारत अपने संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ और अपनी साझेदारी को और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं हमारा भविष्य अपार आर्थिक संभावनाओं और अवसरों से भरा हुआ है।'श्रीलंका ने मुख्यमंत्री विजय को भेजी शुभकामनाए





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