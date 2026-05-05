ऋणमोचक मंगल स्तोत्र भगवान मंगल की स्तुति करता है और ऋणों से मुक्ति पाने में सहायक माना जाता है। यह स्तोत्र आर्थिक संकटों से उबरने और समृद्धि प्राप्त करने के लिए पाठ किया जाता है।

श्री ऋणमोचक मंगल स्तोत्र एक अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र है जो मंगल ग्रह के प्रभाव को शांत करने और ऋणों से मुक्ति पाने में सहायक माना जाता है। यह स्तोत्र भगवान मंगल की स्तुति करता है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पाठ किया जाता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। स्तोत्र में बारह श्लोक हैं, जिनमें भगवान मंगल के विभिन्न नामों और गुणों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक श्लोक भगवान मंगल की महिमा का बखान करता है और उनकी शक्ति का उल्लेख करता है। स्तोत्र का पाठ श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करता है, उसके सभी ऋण शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं और उसे धन-धान्य की प्राप्ति होती है। यह स्तोत्र न केवल ऋणों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि रोगों, क्लेशों और मानसिक तनावों को भी दूर करता है। यह स्तोत्र विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं या जिन पर ऋण का बोझ है। यह स्तोत्र भगवान मंगल को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वह सभी बाधाओं को पार करने में सक्षम होता है। ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को आत्मविश्वास और साहस मिलता है, जिससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। यह स्तोत्र न केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए है, बल्कि यह परिवार और समाज के कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्तोत्र के श्लोकों का अर्थ इस प्रकार है: मंगल ग्रह, पृथ्वी के पुत्र, ऋणों को हरने वाले और धन प्रदान करने वाले हैं। वे स्थिर आसन वाले, महान शरीर वाले और सभी कर्मों के विरोधी हैं। वे लाल रंग के, लाल आंखों वाले और सामगान के कृपा करने वाले हैं। वे पृथ्वी के पुत्र, कुज, भौम, भूति देने वाले और पृथ्वी के आनंद हैं। वे अंगारक, यम और सभी रोगों को दूर करने वाले हैं। वे वर्षा के कर्ता, ऋणों को हरने वाले और सभी इच्छाओं को फल देने वाले हैं। जो व्यक्ति इन मंगल के नामों का श्रद्धा के साथ पाठ करता है, उसे ऋण नहीं लगता है और वह शीघ्र ही धन प्राप्त करता है। धरती के गर्भ से उत्पन्न, बिजली की चमक के समान तेजस्वी, शक्ति हाथ में धारण करने वाले कुमार मंगल को मैं प्रणाम करता हूं। यह मंगल स्तोत्र हमेशा मनुष्यों द्वारा पढ़ा जाना चाहिए। उन पर मंगल ग्रह का कष्ट कभी नहीं होता, या बहुत कम होता है। अंगारक महाभाग, भगवान के भक्त वत्सल, मैं आपको प्रणाम करता हूं और मेरे सभी ऋणों को शीघ्र ही नष्ट करें। ऋण, रोग, गरीबी और अन्य अपमृत्यु के कारण होने वाले भय, क्लेश और मानसिक ताप हमेशा मेरे नष्ट हो जाएं। अतिवक्त्र, दुरारध्य, भोगमुक्त, जितात्मन, जब आप प्रसन्न होते हैं तो साम्राज्य देते हैं और क्रोधित होने पर क्षण भर में छीन लेते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं की क्या बात करें, मनुष्यों की तो क्या ही कहना है। आप सभी प्राणियों के लिए महान शक्ति वाले ग्रहराज हैं। मुझे पुत्र दें, धन दें, मैं आपकी शरण में गया हूं, ऋण, गरीबी और शत्रुओं के भय से। इन बारह श्लोकों से जो धरती के पुत्र की स्तुति करता है, वह महान धन और समृद्धि प्राप्त करता है। यह श्री ऋणमोचक मंगल स्तोत्र संपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, श्री हनुमान चालीसा, श्री हनुमान जी की आरती, श्री हनुमान तांडव स्तोत्र, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड पाठ और श्री बजरंग बाण जैसे अन्य स्तोत्रों और मंत्र ों का भी पाठ किया जा सकता है। ये सभी स्तोत्र और मंत्र भक्तों को आध्यात्म िक शक्ति और सुरक्षा प्रदान करते हैं। नियमित रूप से इन स्तोत्रों का पाठ करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और व्यक्ति को सुख और शांति की अनुभूति होती है। यह स्तोत्र न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त करने का एक शक्तिशाली साधन भी है.

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