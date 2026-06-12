श्रीगंगानगर में मौसम में बदलाव, तापमान 15 डिग्री गिरा

वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने के बाद श्रीगंगानगर में मौसम में बदलाव हुआ है। गुरुवार को जिलेभर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और जिला मुख्यालय पर ओले गिरे। जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया और तापमान में भी गिरावट आई।

श्रीगंगानगर में वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने के बाद मौसम में बदलाव हुआ है। गुरुवार को जिलेभर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और जिला मुख्यालय पर ओले गिरे। जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया और तापमान में भी गिरावट आई। लोगों को तेज तपिश, गर्मी से भी राहत मिली। आंधी और बारिश के बाद कहीं जगह सड़क पर पेड़ व बिजली के पोल टूटकर गिर गए। सूरतगढ़ रोड स्थित पानी की निकासी के लिए बनाया गया नाला बारिश में बह गया। बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान 15 डिग्री नीचे आ गया। मौसम विभाग ने आज जिले में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी.

श्रीगंगानगर में वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने के बाद मौसम में बदलाव हुआ है। गुरुवार को जिलेभर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और जिला मुख्यालय पर ओले गिरे। जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया और तापमान में भी गिरावट आई। लोगों को तेज तपिश, गर्मी से भी राहत मिली। आंधी और बारिश के बाद कहीं जगह सड़क पर पेड़ व बिजली के पोल टूटकर गिर गए। सूरतगढ़ रोड स्थित पानी की निकासी के लिए बनाया गया नाला बारिश में बह गया। बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान 15 डिग्री नीचे आ गया। मौसम विभाग ने आज जिले में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी





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