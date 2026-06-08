श्रेयस अय्यर को टी20 टीम की कमान, बहन श्रेष्ठा का इमोशनल पोस्ट वायरल

श्रेयस अय्यर को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टी20 कप्तान बनाया गया है। उनकी बहन श्रेष्ठा अय्यर ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने भाई के सफर और मेहनत की तारीफ की है। श्रेयस ने हाल ही में IPL में शानदार प्रदर्शन करके अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है।

भारतीय क्रिकेट में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। श्रेयस अय्यर को अब भारतीय टी20 टीम की कमान सौंपी गई है। उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे के लिए कप्तान नियुक्त किया गया है। यह खबर क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है। श्रेयस की बहन श्रेष्ठा अय्यर ने इस मौके पर सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने अपने भाई के सफर को याद करते हुए लिखा कि वह छोटे से लड़के से आज टीम इंडिया का कप्तान बन गया है। श्रेष्ठा ने श्रेयस के संघर्ष और मेहनत को सलाम किया और कहा कि यह पूरे परिवार के लिए गर्व का पल है। उनका यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें क्रिकेट प्रेमी और फैंस बधाइयां दे रहे हैं। श्रेयस अय्यर का क्रिकेट करियर कई उतार-चढ़ावों से भरा रहा है। उन्होंने 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को IPL का चैम्पियन बनाया था। इससे पहले वह दिल्ली कैपिटल्स को 2020 में फाइनल तक ले गए थे और 2025 में पंजाब किंग्स को भी फाइनल की दहलीज पर पहुंचाया। उनकी कप्तानी में टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। बल्लेबाज के रूप में भी अय्यर ने अपनी छाप छोड़ी है। आईपीएल 2025 में उन्होंने 175.

07 की स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए। इसके बाद 2026 में भी उन्होंने 168.81 की स्ट्राइक रेट से 498 रन ठोके। इन आंकड़ों से साफ है कि वह टी20 क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं। उनकी कप्तानी की काबिलियत और बल्लेबाजी का तेवर दोनों ही उन्हें इस भूमिका के लिए उपयुक्त बनाते हैं। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम से उम्मीदें काफी ऊंची हैं। उनके नेतृत्व में युवा खिलाड़ियों को मौका मिलने की संभावना है। बीसीसीआई ने इस फैसले से एक स्पष्ट संदेश दिया है कि वह युवा प्रतिभाओं पर भरोसा कर रही है। श्रेयस अय्यर का यह सफर प्रेरणादायक है, जो बताता है कि मेहनत और लगन से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। उनकी बहन श्रेष्ठा का भावुक पोस्ट इस बात का प्रमाण है कि परिवार का सपोर्ट कितना महत्वपूर्ण होता है। फैंस को उम्मीद है कि श्रेयस अपनी कप्तानी में भी वही जज्बा दिखाएंगे जो उन्होंने आईपीएल में दिखाया है। आने वाले दिनों में भारतीय टी20 टीम को नई दिशा देने का जिम्मा अब श्रेयस अय्यर के कंधों पर है





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