श्रेवपोर्ट में 8 बच्चों सहित 10 की मौत, घरेलू विवाद में चली गोलियां

अमेरिका के लुइसियाना राज्य के श्रेवपोर्ट शहर में एक भयावह गोलीबारी की घटना सामने आई है। एक घरेलू विवाद के चलते हुई इस घटना में 8 बच्चों सहित कुल 10 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने संदिग्ध को पीछा कर मार गिराया।

अमेरिका के लुइसियाना राज्य के श्रेवपोर्ट शहर में रविवार की सुबह लगभग 6 बजे एक अत्यंत भयावह गोलीबारी की घटना सामने आई, जिसमें 8 मासूम बच्चों की जान चली गई। मरने वाले बच्चों में सबसे छोटी उम्र का बच्चा सिर्फ 1 वर्ष का था, जबकि सबसे बड़ा लगभग 14 वर्ष का था। कुल मिलाकर 10 लोगों को गोली मारी गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए संदिग्ध का पीछा किया और उसे मार गिराया। श्रेवपोर्ट के मेयर ने इस घटना को शहर के इतिहास की सबसे बुरी घटना करार दिया है। श्रेवपोर्ट , जो लुइसियाना राज्य के उत्तर-पश्चिमी भाग में

स्थित है, लगभग 1 लाख 80 हजार की आबादी वाला शहर है। यह दर्दनाक वारदात वेस्ट 79वीं स्ट्रीट के 300 ब्लॉक में एक रिहायशी इलाके में हुई, जहाँ परिवार रहते हैं। पुलिस चीफ वेन स्मिथ के अनुसार, गोलीबारी की शुरुआत एक घरेलू विवाद यानी घर के अंदर हुई कहासुनी से हुई। ऐसा बताया जा रहा है कि संदिग्ध का बच्चों से पारिवारिक संबंध था, और कुछ बच्चे उसके अपने ही परिवार के थे। पुलिस अभी भी पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि घटना के कारणों और परिस्थितियों का पूरी तरह से पता लगाया जा सके। इस घटना की जटिलता इस बात से और बढ़ जाती है कि गोलीबारी तीन अलग-अलग स्थानों पर फैली हुई थी। पुलिस प्रवक्ता क्रिस्टोफर बोर्डेलन ने बताया कि पहली घटना वेस्ट 79वीं स्ट्रीट के 300 ब्लॉक में हुई, जो मुख्य गोलीबारी का स्थल था। दूसरी गोलीबारी हैरिसन स्ट्रीट पर हुई, जो पहली घटना से संबंधित थी। तीसरी जगह वेस्ट 79वीं स्ट्रीट पर ही एक पड़ोसी का घर था, जहाँ गोलीबारी के बाद एक घायल पीड़ित जान बचाने के लिए भागा था। पुलिस प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि यह एक अत्यंत विशाल और पेचीदा अपराध स्थल था, जैसा उन्होंने अपने कार्यकाल में पहले कभी नहीं देखा था। गोलीबारी के तुरंत बाद, संदिग्ध मौके से फरार हो गया। भागते समय, उसने वेस्ट 79वीं स्ट्रीट और लिनवुड के चौराहे के पास एक वाहन भी छीन लिया। श्रेवपोर्ट पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संदिग्ध का पता लगाया और उसका पीछा शुरू किया। यह पीछा पड़ोसी शहर बॉसियर सिटी तक चला, जहाँ पुलिस ने संदिग्ध को गोली मार दी और वह मारा गया। पुलिस को पूरा विश्वास है कि वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने तीनों स्थानों पर गोलियां चलाईं। इस पूरे पीछा और पुलिस कार्रवाई के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। पीड़ित बच्चों की उम्र 1 वर्ष से लेकर लगभग 14 वर्ष के बीच थी, जो इस हृदय विदारक घटना की भयावहता को दर्शाता है। यह सोचना भी रूह कंपा देने वाला है कि एक साल का मासूम बच्चा भी इस क्रूर हमले का शिकार हुआ। पुलिस ने पुष्टि की है कि मारे गए कुछ बच्चे संदिग्ध के अपने परिवार के सदस्य थे। स्थानीय पुलिस के अनुरोध पर, लुइसियाना राज्य की पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा संभाल लिया है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी के पास इस घटना से संबंधित कोई फोटो, वीडियो या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है, तो वे आगे आकर पुलिस को सहयोग दें। हमले के पीछे के मकसद (मोटिव) का अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया है और जांच अभी भी जारी है। श्रेवपोर्ट के मेयर टॉम आर्सेनो ने इस घटना को शहर के इतिहास की सबसे दुखद घटना बताया है। उन्होंने इसे एक अत्यंत बुरी सुबह करार दिया और कहा कि पूरे शहर में गहरा मातम छाया हुआ है





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