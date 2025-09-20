संघर्ष से सफलता की कहानी: 1 रुपये में कंपनी बेचने वाला शख्स बना 31000 करोड़ का मालिक

पाकिस्तान में जन्मा एक शख्स, जो कभी एक रुपये में अपनी कंपनी बेचने पर मजबूर था, आज अपनी मेहनत और लगन से 31000 करोड़ रुपये की कंपनी खड़ी कर चुका है। यह कहानी संघर्ष और सफलता की मिसाल है।

पाकिस्तान में जन्मा एक शख्स, जो कभी एक रुपये में अपनी कंपनी बेचने पर मजबूर था, आज अपनी मेहनत और लगन से 31000 करोड़ रुपये की कंपनी खड़ी कर चुका है। यह कहानी संघर्ष और सफलता की मिसाल है।\इस कहानी की शुरुआत पाकिस्तान में हुई, जहाँ इस शख्स ने गरीबी और मुश्किलों का सामना किया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत करने का फैसला किया। उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत संघर्ष किया। शुरू में, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सपने

को पूरा करने के लिए दिन-रात काम किया। उन्होंने बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत की और अपनी कंपनी को धीरे-धीरे बढ़ाया। आखिरकार, उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी कंपनी ने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने अपनी कंपनी को 31000 करोड़ रुपये तक पहुंचाया, जो उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह दिखाता है कि कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से कुछ भी हासिल किया जा सकता है।\इस सफलता की कहानी में कई महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। सबसे पहले, यह शख्स की अटूट लगन और कड़ी मेहनत को दर्शाता है। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ते रहे। दूसरा, यह उनकी रचनात्मकता और नवाचार को दर्शाता है। उन्होंने हमेशा नए विचारों की तलाश की और अपनी कंपनी को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए। तीसरा, यह उनकी जोखिम लेने की क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने जोखिम लेने से कभी भी डर नहीं और हमेशा नए अवसरों की तलाश की। यह कहानी इस बात का भी प्रमाण है कि किसी भी पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से सफलता प्राप्त कर सकता है। यह उन लोगों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें हमेशा कड़ी मेहनत करनी चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।\श्रीलंका को इस बात का मलाल होगा और आखिरी ओवर के लिए चरित असलंका का फैसला, दूनिथ वेल्लालेज को बचाना, वह भी नबी के खिलाफ, बुरी तरह से विफल रहा - यह केवल एक तरह से ही समाप्त होना था। नुवान तुषारा ने तीन विकेट लेकर शानदार शुरुआत की, जबकि वानिंदु हसरंगा और दसुन शनाका ने बीच के ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की, जिससे अफगानिस्तान 79/6 पर आ गया। लेकिन एक गलतफहमी और दुश्मनथा चमीरा का सबसे महंगा टी20I स्पेल, और अफगानिस्तान को रन बनाने के लिए भारी दबाव था और यह जल्दी ही दिखा, क्योंकि उन्होंने पावरप्ले के अंदर तीन विकेट खो दिए। कई बल्लेबाजों ने शुरुआत की, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ सका, विकेट नियमित रूप से गिरते रहे और 150 रन पहुंच से बाहर लग रहे थे। फिर मोहम्मद नबी आए और सब कुछ बदल गया। उन्होंने गेंदबाजी को तहस-नहस कर दिया, गेंद को मैदान के सभी हिस्सों में मारा। एक सांस रोक देने वाले अंत में, नबी ने 49 रन बनाए, जिसमें आखिरी ओवर में 5 छक्के शामिल थे, जिससे अफगानिस्तान एक शानदार स्थिति में आ गया। सलाम, मिस्टर प्रेसिडेंट! मोहम्मद नबी ने एक कारण से वह उपनाम अर्जित किया है, और एक बार फिर, उन्होंने इस पर खरा उतरते हुए सबसे दबाव भरी टी20I पारियों में से एक खेली। सिर्फ 22 गेंदों में 60 रन बनाकर, नबी ने पासा पलट दिया, अपनी टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया और श्रीलंका को पारी के अधिकांश समय तक नियंत्रण में रहने के बावजूद परेशान कर दिया। दूनिथ वेल्लालेज टू मोहम्मद नबी, ! रन आउट! नो सिक्स-सिक्स लेकिन मोहम्मद नबी ने ओवर से 32 रन बनाए हैं। वैसे भी अपनी वर्तमान उम्र से 8 कम! एक यॉर्कर, ऑफ के बाहर। मोहम्मद नबी इसे डीप पॉइंट की ओर ले जाते हैं। दूसरे रन के लिए पुश करता है लेकिन अपने छोर पर देर से पहुंचता है। फील्डर कीपर के छोर पर थ्रो करता है, जहाँ कुशल मेंडिस बाकी काम करते हैं। अफगानिस्तान 169/8 पर समाप्त होता है। आखिरी दो ओवर में 49 रन। वाह! दूनिथ वेल्लालेज टू मोहम्मद नबी, मोर्रे! ओवर में पांच छक्के! क्या हम सिक्स-सिक्स प्रतियोगिता में हैं? यह निश्चित रूप से कार्ड पर है! दूनिथ वेल्लालेज इसे थोड़ा फ्लैट, ऑफ के बाहर गेंदबाजी करते हैं। मोहम्मद नबी पीछे हटते हैं और इसे गाय कोने क्षेत्र में छह के लिए मारते हैं। दूनिथ वेल्लालेज टू मोहम्मद नबी, नो बॉल! हिटिंग आर्क से दूर रहता है और इसे ट्रामलाइन पर धकेलता है, अकेला छोड़ दिया जाता है। कीपर इसे रोकने में अच्छा काम करता है। ओह प्रिय, दूनिथ वेल्लालेज ने ओवरस्टेप किया है। और परेशानी। पहिए गिर रहे हैं। वानिंदु हसरंगा दूनिथ वेल्लालेज से बात करते हैं। अगली गेंद फ्री-हिट। दूनिथ वेल्लालेज टू मोहम्मद नबी, ! छक्का नंबर तीन! दूनिथ वेल्लालेज स्लॉट में गेंदबाजी करते हैं, बहुत फुल और ऑफ के बाहर कोण बनाते हैं। मोहम्मद नबी अपना अगला पैर साफ करते हैं और इसे लॉन्ग ऑन पर जड़ देते हैं। परिणाम - एक छक्का। दूनिथ वेल्लालेज टू मोहम्मद नबी, ! 12 में से 2! फ्लैट और बस ऑफ के बाहर, सतह में लेकिन मोहम्मद नबी झुकते हैं और इसे लॉन्ग ऑन पर बड़े के लिए मारते हैं। अफगानिस्तान 150 के करीब। आखिरी ओवर कौन करता है? खैर, चरित असलंका के लिए केवल एक ही विकल्प बचा है। उसे गेंद बाएं हाथ के स्पिनर दूनिथ वेल्लालेज को सौंपनी होगी। यह एक ओवर इस खेल को बना या बिगाड़ सकता है। दुश्मनथा चमीरा टू मोहम्मद नबी, ऑफ के आसपास एक लो फुल टॉस। मोहम्मद नबी इसे डीप मिड-विकेट पर एक रन के लिए मारते हैं। दुश्मनथा चमीरा टू मोहम्मद नबी, बेहतरीन दौड़! बहुत फुल और ऑफ के बाहर। मोहम्मद नबी इसे एक रन के लिए नीचे मारते हैं। अफगानिस्तान पहले रन के लिए जॉग करता है लेकिन वानिंदु हसरंगा गेंद के लिए धीमे हैं और अफगानिस्तान एक और रन चुरा लेता है। दुश्मनथा चमीरा टू मोहम्मद नबी, ! अधिक! स्ट्रीकी लेकिन यह सब मायने रखता है! दुश्मनथा चमीरा अपनी लेंथ से चूक जाते हैं और मिडिल पर एक लो डिपिंग फुल टॉस डालते हैं, मोहम्मद नबी अपना शरीर खोलते हैं और फाइन लेग की ओर फ्लिक करते हैं लेकिन इसे फाइन लेग की ओर किनारे करते हैं। दुश्मनथा चमीरा टू मोहम्मद नबी, ! बैक-टू-बैक! यह नबी से शानदार है! उनका अनुभव काम आ रहा है! मिडिल और लेग पर एक फुल टॉस। मोहम्मद नबी कलाई से स्क्वायर लेग की ओर फ्लिक करते हैं और यह बाड़ की ओर दौड़ता है। दुश्मनथा चमीरा टू मोहम्मद नबी, ! नबी का अद्भुत शॉट! एक यॉर्कर-लंबाई की डिलीवरी, ऑफ के बाहर। मोहम्मद नबी बल्ले का मुंह खोलते हैं और इसे तीसरे आदमी की ओर गाइड करते हैं। नुवान तुषारा टू मोहम्मद नबी, नुवान तुषारा से एक शानदार स्पेल समाप्त होता है। चार-फेयर के साथ समाप्त होता है! यह फुल है और मिडिल पर है, नबी इसे मिड-विकेट पर एक रन के लिए क्लिप करते हैं। नुवान तुषारा टू नूर अहमद, लंबाई को मिलाता है, इसे छोटा उछाल देता है और मिडिल पर गेंदबाजी करता है, नूर अहमद इसे डीप स्क्वायर लेग पर एक रन के लिए खींचते हैं। नुवान तुषारा टू मोहम्मद नबी, टेड फुलर और स्टंप्स पर हमला। मोहम्मद नबी इसे मिड-विकेट पर एक रन के लिए गुदगुदी करते हैं





Zee News / 🏆 7. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

सफलता संघर्ष व्यवसाय पाकिस्तान कंपनी

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

संजय कपूर की मौत के 11 दिन बाद बहन मंधीरा कपूर का बड़ा खुलासा, 4 साल से बंद थी बात, 31000 करोड़ की है कंपनीSunjay Kapur की मौत के बाद उनकी बहन मंधीरा कपूर ने सोशल मीडिया पर एर पोस्ट किया है. इस पोस्ट में संजय कपूर की बहन ने ऐसे-ऐसे खुलासे किए हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. संजय कपूर अपने पीछे एक कंपनी छोड़कर गए हैं. जिसकी वैल्यू 31000 करोड़ बताई जा रही है.

और पढो »

दवाई चाहिए तो यौन संबंध बनाओ... हैवानियत करने के आरोप में भारतीय डॉक्टर अमेरिका में हाउस अरेस्टभारतीय मूल के डॉक्टर रितेश कालरा पर अमेरिका में चिकित्सा धोखाधड़ी ओपिओइड के अवैध वितरण और मरीजों से यौन संबंध बनाने के गंभीर आरोप लगे हैं। अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार कालरा पर अपने क्लीनिक में पिल मिल चलाने और बिना चिकित्सीय औचित्य के ओपिओइड दवाइयां लिखने का आरोप है। कालरा ने कथित तौर पर 31000 से अधिक आक्सीकोडोन के प्रिस्क्रिप्शन जारी...

और पढो »

31000 टन स्टील, 30 किमी लंबी और 11,578 ऊंचाई...पाकिस्तान की छाती पर होगा एक और प्रहार, कब तक तैयार होगी Zojila TunnelZojila Tunnel: ज़ोजिला सुरंग का निर्माण चुनौतीपूर्ण हिमालयी भूभाग में किया जा रहा है. यह सुरंग रणनीतिक रूप से 11,578 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है. 2027 तक पूरा होने वाली 30 किलोमीटर से ज्यादा लम्बी सुरंग, द्रास और कारगिल के जरिए से श्रीनगर और लेह के बीच सभी मौसम में महत्वपूर्ण संपर्क प्रदान करेगी.

और पढो »

बेंगलुरु महानगर पालिका का नया फार्मूला: कार + फ्लैट=डबल टैक्स! 31000 लोगों को नोटिस, मामला जान सिर पीट ले...Bengaluru News: बेंगलुरु में BBMP की टेक्निकल गड़बड़ी से हजारों फ्लैट ओनर्स को गलत टैक्स नोटिस मिले. पार्किंग को 'कार्पेट एरिया' मानकर डबल टैक्स लगाया गया, जिससे जनता में आक्रोश फैल गया.

और पढो »

31000 KMPH की तूफानी स्‍पीड, 15000 किलोमीटर रेंज, ब्रह्मोस का बाप है यह मिसाइल, दुश्‍मनों के लिए साक्षात यम...DF-41 Dongfeng Missile: चीन पिछले कुछ दशकों में जबरदस्‍त आर्थिक प्रगति की है. डिफेंस टेक्‍नोलॉजी के क्षेत्र में पड़ोसी देश ने सफलता के झंडे गाड़े हैं. चीन के विकास का लोहा पूरी दुनिया मान रही है. बीजिंग ने ऐसे कई हथियार डेवलप किए हैं, जो अपने आप में बेहद खास हैं.

और पढो »

दीवाली गिफ्ट! हर कर्मचारी की सैलरी में होगा ₹31,000 का इजाफा, सबसे बड़ा IPO लाई थी कंपनीऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड और यूनियन के बीच सैलरी को लेकर समझौता हो गया है। इसके मुताबिक कंपनी के कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने ₹31,000 की बढ़ोतरी होगी। हुंडई मोटर इंडिया पिछले साल देश का सबसे बड़ा आईपीओ लेकर आई थी।

और पढो »