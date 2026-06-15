संचिता उगले के निधन से टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर

संचिता उगले के निधन के बाद टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है. 22 साल की एक्ट्रेस ने अपने घर में सुसाइड कर लिया. उनका शरीर 14 जून को उनके घर नालासोपारा में मृत पाया गया.

टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है. 22 साल की एक्ट्रेस संचिता उगले ने अपने घर में सुसाइड कर लिया. उनका शरीर 14 जून को उनके घर नालासोपारा में मृत पाया गया.

संचिता के जाने से हर कोई हैरान-परेशान है. उन्होंने क्यों किया सुसाइड, इसकी जानकारी किसी को नहीं है. संचिता उगले बहुत कम उम्र में बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन चुकी थीं. बतौर मेन-लीड हीरोइन उन्हें टीवी शो मिलने लगे थे.

दंगल टीवी पर उनका शो दिलवाली दूल्हा ले जाएगी भी आता था, जिसमें उनकी अपने को-स्टार सौरब बेदी से काफी बनती थी. मगर अब संचिता के जाने से सौरब काफी दुखी हैं





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संचिता उगले सुसाइड टीवी इंडस्ट्री दिलवाली दूल्हा ले जाएगी सौरब बेदी

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