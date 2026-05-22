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संजय दत्त की बेटी त्रिशला ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई

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संजय दत्त की बेटी त्रिशला ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई
संजय दत्तत्रिशला दत्तबॉलीवुड
📆22-05-2026 13:20:00
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संजय दत्त की बड़ी बेटी त्रिशला दत्त ने अपनी लाइफ से जुड़े दर्दनाक पहलुओं पर बात की है. उन्होंने बताया कि जब वह सिर्फ 8 साल की थीं, तभी उनकी मां का निधन हो गया थ.

संजय दत्त की बड़ी बेटी त्रिशाला दत्त ने अपनी लाइफ से जुड़े दर्दनाक पहलुओं पर बात की है. उन्होंने बताया कि जब वह सिर्फ 8 साल की थीं, तभी उनकी मां का निधन हो गया था.

त्रिशला ने कहा, 'मेरी मॉम का 1996 में निधन हो गया था. उन्हें ब्रेन ट्यूमर था और जब तक बीमारी का पता चला, तब तक उनकी बीमारी चौथी स्टेज पर आ चुकी थी'. उन्होंने ये भी बताया कि जब उनकी मां का निधन हुआ था उस उम्र में उन्हें पूरी तरह समझ नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन मां के चले जाने के बाद लाइफ अचानक पूरी चेंज हो गई.

घर का माहौल, इमोशनल सपोर्ट और बचपन की मासूमियत सब कुछ जैसे एक झटके में समाप्त हो गया था. त्रिशला ने बताया कि उनके पिता लगातार इंडिया और अमेरिका के बीच आते-जाते रहते थे. उन्होंने कहा, 'डैड पूरी तरह अमेरिका में नहीं रह सकते थे क्योंकि उनका काम इंडिया में था'. त्रिशाला के मुताबिक, उनकी मां ऋचा के इलाज के दौरान भी उनके पिता हर समय उनके साथ मौजूद नहीं रह पाए.

ऐसे में त्रिशला की परवरिश उनके नाना-नानी ने की. त्रिशला ने इस बात पर भी खुलकर बोला कि लोग स्टार किड्स की लाइफ को लेकर एक खास तरह की सोच बनाकर रखते हैं

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