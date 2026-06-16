संजय सेतु पर दो महीने के बाद भारी वाहनों का आवागमन पुनः आरम्भ, लखनऊ‑बाराबंकी यात्रा आसान

देशीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संजय सेतु पर भारी वाहनों के चलने की अनुमति मिलने से देवीपाटन मंडल के यात्रियों को लखनऊ और बाराबंकी की यात्रा में समय और लागत की बचत होगी।

संजय सेतु पर दो महीने के बंद रहने के बाद फिर से भारी वाहन ों का आवागमन शुरू हो गया है, जिससे देवीपाटन मंडल के यात्रियों{*} के लिये लखनऊ तथा बार कुल मिलाकर यात्रा का समय घट गया है। इस महत्वपूर्ण पुल को स्थानीय लोग ' देवीपाटन मंडल की लाइफलाइन' कहते आए हैं, क्योंकि इससे पहले भारी वाहन ों को इस पुल पर चलाना प्रतिबंधित था और लोग लखनऊ व बाराबंकी तक पहुँचने के लिये अयोध्या व बहराइच के चहलारी घाट तथा सीतापुर के चहलारी घाट के माध्यम से बहुत लंबी दूरी तय कर रहे थे। इन बाधाओं के कारण न केवल यात्रा का समय बढ़ा, बल्कि खर्च भी बढ़ गया, जिससे भाटा के लिए किराया अधिक हो जाता और यात्रियों की संख्या में गिरावट आई। लखनऊ मार्ग पर स्थित घाघरा नदी पर स्थित संजय सेतु को 16 अप्रैल को क्षति के कारण बंद कर दिया गया था और मरम्मत कार्य शुरू हुआ। इस अवधि में दो अस्थायी पीपर पुलों को वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोग किया गया, परन्तु भारी व बड़े वाहनों पर प्रतिबंध रहने के कारण कई जिलों-गाँडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर व नेपाल-के ट्रकों को अयोध्या से बाराबंकी व लखनऊ तक पहुँचने के लिये अतिरिक्त रूट पकड़नी पड़ती थी या फिर सीतापुर के चहलारी घाट को अपनाना पड़ता था। परिणामस्वरूप दैनिक पाँच लाख रुपये की राजस्व में गिरावट का आंकड़ा सामने आया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 5 जून को निर्माण समाप्ति के बाद छोटे वाहनों को सेतु पर चलने की अनुमति दे दी थी, परन्तु बड़े और भारी ट्रक, डंपर, कंटेनर व समान प्रकार के वाहनों पर पाबंदी रही। अब मंगलवार से उन सभी वाहनों को भी संजय सेतु पर चलाने की अनुमति मिल गई है। NHAI के सहायक अभियंता अनंत मौर्य ने बताया कि इस परिवर्तन से स्थानीय व्यापारियों, किसान व सामान्य जनता की कठिनाइयाँ दूर हो जाएँगी। कर्नलगंज में मरम्मत के दौरान अस्थायी पीपर पुलों को हटाने का कार्य भी चल रहा है, और प्रयागराज से लाए गए पीपर संरचनाओं को ट्रकों द्वारा वापस लाया जा रहा है। प्रभारी निरीक्षक जरवल रोड संतोष कुमार सिंह ने कहा कि अब सभी श्रेणी के वाहनों के लिये पुल खुला है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। यह कदम विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्तरों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा, और प्रदेश के विकास के लिये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा.

संजय सेतु पर दो महीने के बंद रहने के बाद फिर से भारी वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है, जिससे देवीपाटन मंडल के यात्रियों{*} के लिये लखनऊ तथा बार कुल मिलाकर यात्रा का समय घट गया है। इस महत्वपूर्ण पुल को स्थानीय लोग 'देवीपाटन मंडल की लाइफलाइन' कहते आए हैं, क्योंकि इससे पहले भारी वाहनों को इस पुल पर चलाना प्रतिबंधित था और लोग लखनऊ व बाराबंकी तक पहुँचने के लिये अयोध्या व बहराइच के चहलारी घाट तथा सीतापुर के चहलारी घाट के माध्यम से बहुत लंबी दूरी तय कर रहे थे। इन बाधाओं के कारण न केवल यात्रा का समय बढ़ा, बल्कि खर्च भी बढ़ गया, जिससे भाटा के लिए किराया अधिक हो जाता और यात्रियों की संख्या में गिरावट आई। लखनऊ मार्ग पर स्थित घाघरा नदी पर स्थित संजय सेतु को 16 अप्रैल को क्षति के कारण बंद कर दिया गया था और मरम्मत कार्य शुरू हुआ। इस अवधि में दो अस्थायी पीपर पुलों को वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोग किया गया, परन्तु भारी व बड़े वाहनों पर प्रतिबंध रहने के कारण कई जिलों-गाँडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर व नेपाल-के ट्रकों को अयोध्या से बाराबंकी व लखनऊ तक पहुँचने के लिये अतिरिक्त रूट पकड़नी पड़ती थी या फिर सीतापुर के चहलारी घाट को अपनाना पड़ता था। परिणामस्वरूप दैनिक पाँच लाख रुपये की राजस्व में गिरावट का आंकड़ा सामने आया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 5 जून को निर्माण समाप्ति के बाद छोटे वाहनों को सेतु पर चलने की अनुमति दे दी थी, परन्तु बड़े और भारी ट्रक, डंपर, कंटेनर व समान प्रकार के वाहनों पर पाबंदी रही। अब मंगलवार से उन सभी वाहनों को भी संजय सेतु पर चलाने की अनुमति मिल गई है। NHAI के सहायक अभियंता अनंत मौर्य ने बताया कि इस परिवर्तन से स्थानीय व्यापारियों, किसान व सामान्य जनता की कठिनाइयाँ दूर हो जाएँगी। कर्नलगंज में मरम्मत के दौरान अस्थायी पीपर पुलों को हटाने का कार्य भी चल रहा है, और प्रयागराज से लाए गए पीपर संरचनाओं को ट्रकों द्वारा वापस लाया जा रहा है। प्रभारी निरीक्षक जरवल रोड संतोष कुमार सिंह ने कहा कि अब सभी श्रेणी के वाहनों के लिये पुल खुला है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। यह कदम विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्तरों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा, और प्रदेश के विकास के लिये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

संजय सेतु भारी वाहन देवीपाटन मंडल लखनऊ बाराबंकी

United States Latest News, United States Headlines