संजय सेतु पर मरम्मत के कारण दो माह के लिए भारी वाहनों का आवागमन बंद, छोटे वाहनों के लिए पैंटून पुल का निर्माण

गोंडा जिले के कर्नलगंज में संजय सेतु की मरम्मत के चलते 16 अप्रैल से दो महीने के लिए भारी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। छोटे वाहनों के लिए पैंटून पुल बनाया गया है। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और मरम्मत कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए विभिन्न इंतजाम किए हैं। इस दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

संवाद सूत्र, कर्नलगंज ( गोंडा )। संजय सेतु से भारी वाहनों की आवाजाही दो माह के लिए अस्थाई रूप से बंद हो जाएगी। छोटे वाहनों के लिए पैंटून पुल बनकर तैयार हो चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग 927 पर सरयू नदी पर स्थित संजय सेतु पुल की मरम्मत शुरू कराने को लेकर 16 अप्रैल से अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। यह बंदी दो महीने तक प्रभावी रहेगी, जिससे इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा। प्रशासन ने इसके लिए आदेश जारी किया है। पुल पर आवागमन की इस बंदी का असर बहराइच के साथ-साथ गोंडा , बलरामपुर,

श्रावस्ती, बस्ती, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और नेपाल जाने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने सरयू नदी पर एक अस्थायी पैंटून पुल का निर्माण किया है, जिसे 16 अप्रैल से चालू किया जाएगा। इस पुल से साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जीप, एंबुलेंस और स्कूल वैन जैसे सीमित व हल्के वाहनों का आवागमन संभव होगा। प्रशासन ने पैंटून पुल के संचालन और सुरक्षा के लिए विभिन्न विभागों को अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी है। पुलिस विभाग को यातायात नियंत्रण, सिंचाई विभाग को पुल की निगरानी और स्वास्थ्य विभाग को आपातकालीन सेवाएं सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है। एसडीएम कर्नलगंज नेहा मिश्रा ने आमजन से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करके सावधानीपूर्वक यात्रा करें, जिससे मरम्मत कार्य सुचारु रूप से पूरा हो सके। यह भी पढ़ें- बाईपास से निकाली जाएंगी लिंक और मसूरी एक्सप्रेस, फाइनल सर्वे को 15 लाख का बजट जारी।\संजय सेतु पर मरम्मत कार्य शुरू होने से क्षेत्र के लोगों के लिए यातायात में बदलाव होगा। भारी वाहनों के लिए मार्ग बंद होने से उन्हें वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा, जिससे यात्रा का समय बढ़ सकता है। प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए पैंटून पुल बनाया है, लेकिन यह केवल हल्के वाहनों के लिए ही उपलब्ध होगा। यह पुल साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जीप, एंबुलेंस और स्कूल वैन जैसे वाहनों के लिए ही उपयुक्त होगा। भारी वाहन चालकों को डायवर्जन मार्गों का उपयोग करना होगा, जिससे उन्हें अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ सकती है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मरम्मत कार्य समय पर पूरा हो सके और लोगों को कम से कम असुविधा हो। यातायात नियंत्रण के लिए पुलिस विभाग को, पुल की निगरानी के लिए सिंचाई विभाग को और आपातकालीन सेवाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि मरम्मत कार्य के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए। इस दौरान यात्रियों को धैर्य रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है।\संजय सेतु की मरम्मत क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुल की मरम्मत से इसकी उम्र बढ़ेगी और यह सुरक्षित रहेगा, जिससे भविष्य में यातायात को सुचारु रूप से चलाने में मदद मिलेगी। मरम्मत कार्य से यातायात में अस्थायी रूप से व्यवधान आएगा, लेकिन यह दीर्घकालिक लाभ के लिए आवश्यक है। प्रशासन का लक्ष्य है कि मरम्मत कार्य जल्द से जल्द पूरा हो जाए ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। वैकल्पिक मार्गों को सुचारु रूप से बनाए रखने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों को इस परियोजना के बारे में जानकारी दी जा रही है ताकि वे किसी भी असुविधा के लिए तैयार रहें। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे धैर्य रखें और सहयोग करें। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद, संजय सेतु पहले से अधिक मजबूत और सुरक्षित हो जाएगा, जिससे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना और लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। इस प्रकार, संजय सेतु की मरम्मत क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो भविष्य में बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा। मरम्मत कार्य के दौरान सभी आवश्यक सावधानियां बरती जाएंगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके





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