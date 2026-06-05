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संजय राउत: पार्टियां टूट नहीं रही हैं, पार्टियां तोड़ी जा रही हैं

Politics News

संजय राउत: पार्टियां टूट नहीं रही हैं, पार्टियां तोड़ी जा रही हैं
IndiaAllianceBipartite
📆05-06-2026 16:27:00
📰AajTak
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शिवसेना (उद्धव गुट) नेता संजय राउत ने कहा कि विपक्षी दल टूट नहीं रहे बल्कि उन्हें तोड़ा जा रहा है. उन्होंने बीजेपी पर राजनीतिक दलों को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि इंडिया ब्लॉक की रणनीति पर बैठक में चर्चा होगी.इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने विपक्षी राजनीति और गठबंधन की स्थिति को लेकर कई अहम बातें कही हैं. उन्होंने उन अटकलों को खारिज किया जिनमें कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है.25 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है. क्या शिवसेना उसमें जाएगी? ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है. जिस तरह डीएमके अब उससे बाहर निकल चुका है.मानहानि केस में बढ़ी नितेश राणे की मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया जमानती वॉरंट

इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले शिवसेना (उद्धव गुट) नेता संजय राउत ने कहा कि विपक्षी दल टूट नहीं रहे बल्कि उन्हें तोड़ा जा रहा है.

उन्होंने बीजेपी पर राजनीतिक दलों को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि इंडिया ब्लॉक की रणनीति पर बैठक में चर्चा होगी. इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित बैठक से पहले शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता संजय राउत ने विपक्षी राजनीति और गठबंधन की स्थिति को लेकर कई अहम बातें कही हैं. उन्होंने उन अटकलों को खारिज किया जिनमें कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है.25 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है.

क्या शिवसेना उसमें जाएगी? ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है. जिस तरह डीएमके अब उससे बाहर निकल चुका है. मानहानि केस में बढ़ी नितेश राणे की मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया जमानती वॉरं

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AajTak /  🏆 5. in İN

India Alliance Bipartite BJP Congress DMK Nitish Rane Political Parties Shiv Sena Sanjay Raut Tamil Nadu TMC TVK West Bengal

 

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