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संजय मिश्रा ने धूप में शिव मंदिर की रेलिंग साफ की, सादगी पर फैंस और सितारे हो गए मोहित

मनोरंजन News

संजय मिश्रा ने धूप में शिव मंदिर की रेलिंग साफ की, सादगी पर फैंस और सितारे हो गए मोहित
संजय मिश्राशिव मंदिरसादगी
📆28-05-2026 13:45:00
📰NBT Hindi News
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📊News: 56% · Publisher: 51%

बॉलीवुड के veteran संजय मिश्रा ने तेज तपती धूप में अपने फ़ार्महाउस के शिव मंदिर की रेलिंग को सैंडपेपर से साफ किया। इस सादगी भरे कार्य ने उनके प्रशंसकों और कई कलाकारों को चकित कर दिया।

संजय मिश्रा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में दिखाया कि 61 साल की उम्र में भी वह अपने मूल्यों से नहीं भटकते। उन्होंने महाराष्ट्र के लोनावला जिले के तिस्करी गांव में बनाए हुए शिव मंदिर की रैलिंग पर जमा जंग को सैंडपेपर से साफ किया। तेज धूप और तपती गर्मी के बीच, वह बिना किसी झिझक के लुंगी बांधे, पसीना पोंछते हुए काम कर रहे थे। इस साधारण दृश्य ने उनके फैंस और कई सिलेब्रिटीज़ को गहराई से प्रभावित किया। कुबरा सैत, अंजलि आनंद और जय सोनी जैसे मित्रों ने उनके इस वीडियो पर भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ दीं, यह दर्शाता है कि सादगी और जमीन से जुड़े जीवनशैली अभी भी लोगों के दिलों में जगह रखती है। संजय मिश्रा , जो अपने जीवंत कॉमिक भूमिकाओं और 'धमाल 4' तथा 'फेरा' जैसे नवीकरणीय प्रोजेक्ट्स के लिये जाना जाता है, अपने व्यस्त शेड्यूल के बीच एक थिरकती हुई शांति खोज लेते हैं। वह अक्सर मुंबई की भागदौड़ से थक कर अपने फार्महाउस की ओर रुख करते हैं, जहाँ उन्होंने एक हलचल भरे शहर से दूर अपना छोटा सा बागीचा और भगवान शिव का मंदिर स्थापित किया है। इस मंदिर का निर्माण 2024 में पूरा हुआ, और स्थानीय लोगों की भविष्यवाणी को साकार करने में उनका योगदान सराहनीय माना गया। इस कार्य में उन्होंने न केवल पुरानी पेंट को हटाकर नई पेंट की तैयारियों में भाग लिया, बल्कि बारिश के आगमन से पहले जंग को साफ करके संरचना की दीर्घायु सुनिश्चित की। इंस्पिरेशन का यह स्रोत न केवल फिल्मी जगत के लोगों को, बल्कि आम जनता को भी अपने मूल्यों से जुड़ने की प्रेरणा देता है। संजय मिश्रा ने अपने पोस्ट में लिखा, "सारे काम एक तरफ, आने वाले मौसम की तैयारी एक तरफ। बारिश जल्दी आ जाओ, जमीन को और कलेजे को ठंडक पहुंचे।" यह वाक्य उनके कार्यनिष्ठा और प्रकृति के प्रति सम्मान को दर्शाता है। उनका यह कदम दिखाता है कि भाषा, अंतर और सफलता की ऊँचाइयों से परे, सच्ची खुशी सरल कार्यों में छिपी होती है। इस घटना ने दर्शकों को यह याद दिलाया कि महानता केवल बड़े पर्दे पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटे-छोटे कर्मों में भी निहित है.

संजय मिश्रा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में दिखाया कि 61 साल की उम्र में भी वह अपने मूल्यों से नहीं भटकते। उन्होंने महाराष्ट्र के लोनावला जिले के तिस्करी गांव में बनाए हुए शिव मंदिर की रैलिंग पर जमा जंग को सैंडपेपर से साफ किया। तेज धूप और तपती गर्मी के बीच, वह बिना किसी झिझक के लुंगी बांधे, पसीना पोंछते हुए काम कर रहे थे। इस साधारण दृश्य ने उनके फैंस और कई सिलेब्रिटीज़ को गहराई से प्रभावित किया। कुबरा सैत, अंजलि आनंद और जय सोनी जैसे मित्रों ने उनके इस वीडियो पर भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ दीं, यह दर्शाता है कि सादगी और जमीन से जुड़े जीवनशैली अभी भी लोगों के दिलों में जगह रखती है। संजय मिश्रा, जो अपने जीवंत कॉमिक भूमिकाओं और 'धमाल 4' तथा 'फेरा' जैसे नवीकरणीय प्रोजेक्ट्स के लिये जाना जाता है, अपने व्यस्त शेड्यूल के बीच एक थिरकती हुई शांति खोज लेते हैं। वह अक्सर मुंबई की भागदौड़ से थक कर अपने फार्महाउस की ओर रुख करते हैं, जहाँ उन्होंने एक हलचल भरे शहर से दूर अपना छोटा सा बागीचा और भगवान शिव का मंदिर स्थापित किया है। इस मंदिर का निर्माण 2024 में पूरा हुआ, और स्थानीय लोगों की भविष्यवाणी को साकार करने में उनका योगदान सराहनीय माना गया। इस कार्य में उन्होंने न केवल पुरानी पेंट को हटाकर नई पेंट की तैयारियों में भाग लिया, बल्कि बारिश के आगमन से पहले जंग को साफ करके संरचना की दीर्घायु सुनिश्चित की। इंस्पिरेशन का यह स्रोत न केवल फिल्मी जगत के लोगों को, बल्कि आम जनता को भी अपने मूल्यों से जुड़ने की प्रेरणा देता है। संजय मिश्रा ने अपने पोस्ट में लिखा, "सारे काम एक तरफ, आने वाले मौसम की तैयारी एक तरफ। बारिश जल्दी आ जाओ, जमीन को और कलेजे को ठंडक पहुंचे।" यह वाक्य उनके कार्यनिष्ठा और प्रकृति के प्रति सम्मान को दर्शाता है। उनका यह कदम दिखाता है कि भाषा, अंतर और सफलता की ऊँचाइयों से परे, सच्ची खुशी सरल कार्यों में छिपी होती है। इस घटना ने दर्शकों को यह याद दिलाया कि महानता केवल बड़े पर्दे पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटे-छोटे कर्मों में भी निहित है

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संजय मिश्रा शिव मंदिर सादगी फैंस प्रतिक्रिया बॉलीवुड

 

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