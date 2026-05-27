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संजय कपूर की संपत्ति विवाद: प्रिया कपूर ने बच्चों की स्कूल फीस के लिए ईपीएफ से पैसे निकालने की मांग की

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संजय कपूर की संपत्ति विवाद: प्रिया कपूर ने बच्चों की स्कूल फीस के लिए ईपीएफ से पैसे निकालने की मांग की
संजय कपूरकरिश्मा कपूरप्रिया कपूर
📆27-05-2026 04:50:00
📰NBT Hindi News
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दिल्ली हाई कोर्ट में प्रिया कपूर ने संजय कपूर के ईपीएफ खातों से करिश्मा कपूर के बच्चों की स्कूल फीस के लिए पैसे निकालने की अनुमति मांगी है। इस याचिका पर 26 मई 2026 को सुनवाई होगी।

अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पूर्व पति और व्यवसायी संजय कपूर के निधन के बाद उनकी संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आया है। संजय कपूर की दूसरी पत्नी प्रिया कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने दिवंगत पति के कर्मचारी भविष्य निधि ( ईपीएफ ) खातों से पैसे निकालने की अनुमति मांगी है। इस धनराशि का उपयोग करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान कपूर की स्कूल फीस और शिक्षा से जुड़े अन्य खर्चों के भुगतान के लिए किया जाना प्रस्तावित है। प्रिया कपूर का दावा है कि वह बच्चों के भविष्य के लिए यह कदम उठा रही हैं, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए। यह याचिका 30 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट की एक समन्वय पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश के स्पष्टीकरण और आंशिक संशोधन के लिए दायर की गई है। उस आदेश में संजय कपूर की व्यक्तिगत संपत्तियों और कॉर्पोरेट होल्डिंग्स के किसी भी तरह के हस्तांतरण या निपटान पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि, आदेश में बच्चों से संबंधित आवश्यक दायित्वों को पूरा करने के लिए कुछ गुंजाइश छोड़ी गई थी। प्रिया कपूर ने अब स्पष्ट रूप से अनुरोध किया है कि उन्हें केवल समायरा और कियान की स्कूल फीस और शैक्षिक खर्चों के लिए ईपीएफ खातों से धन निकालने की अनुमति दी जाए। उनके कानूनी प्रतिनिधियों ने अदालत को आश्वस्त किया कि इस धन का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि संजय कपूर की कथित 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर परिवार के कई सदस्यों के बीच विवाद चल रहा है। इनमें प्रिया कपूर , करिश्मा कपूर के बच्चे और संजय की मां रानी कपूर शामिल हैं। जून 2025 में संजय कपूर के निधन के बाद, हाई कोर्ट ने उनकी घरेलू संपत्तियों को फ्रीज कर दिया था, क्योंकि 2025 की एक विवादित वसीयत को लेकर आपत्तियां उठाई गई थीं। परिवार के कुछ सदस्यों ने इस वसीयत को जाली बताया है। अब प्रिया कपूर की याचिका पर 26 मई 2026 को सुनवाई होनी है। यह मामला न केवल कानूनी पेचीदगियों से भरा है, बल्कि इसने कपूर परिवार के भीतर के रिश्तों को भी उजागर किया है। करिश्मा कपूर की बेटी समायरा ने पहले ही अदालत में दावा किया था कि उनकी दो महीने से स्कूल फीस बकाया है। अब देखना यह है कि अदालत प्रिया कपूर की याचिका पर क्या फैसला सुनाती है और क्या इससे बच्चों की शिक्षा पर पड़ने वाला संकट दूर होगा.

अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पूर्व पति और व्यवसायी संजय कपूर के निधन के बाद उनकी संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आया है। संजय कपूर की दूसरी पत्नी प्रिया कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने दिवंगत पति के कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खातों से पैसे निकालने की अनुमति मांगी है। इस धनराशि का उपयोग करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान कपूर की स्कूल फीस और शिक्षा से जुड़े अन्य खर्चों के भुगतान के लिए किया जाना प्रस्तावित है। प्रिया कपूर का दावा है कि वह बच्चों के भविष्य के लिए यह कदम उठा रही हैं, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए। यह याचिका 30 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट की एक समन्वय पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश के स्पष्टीकरण और आंशिक संशोधन के लिए दायर की गई है। उस आदेश में संजय कपूर की व्यक्तिगत संपत्तियों और कॉर्पोरेट होल्डिंग्स के किसी भी तरह के हस्तांतरण या निपटान पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि, आदेश में बच्चों से संबंधित आवश्यक दायित्वों को पूरा करने के लिए कुछ गुंजाइश छोड़ी गई थी। प्रिया कपूर ने अब स्पष्ट रूप से अनुरोध किया है कि उन्हें केवल समायरा और कियान की स्कूल फीस और शैक्षिक खर्चों के लिए ईपीएफ खातों से धन निकालने की अनुमति दी जाए। उनके कानूनी प्रतिनिधियों ने अदालत को आश्वस्त किया कि इस धन का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि संजय कपूर की कथित 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर परिवार के कई सदस्यों के बीच विवाद चल रहा है। इनमें प्रिया कपूर, करिश्मा कपूर के बच्चे और संजय की मां रानी कपूर शामिल हैं। जून 2025 में संजय कपूर के निधन के बाद, हाई कोर्ट ने उनकी घरेलू संपत्तियों को फ्रीज कर दिया था, क्योंकि 2025 की एक विवादित वसीयत को लेकर आपत्तियां उठाई गई थीं। परिवार के कुछ सदस्यों ने इस वसीयत को जाली बताया है। अब प्रिया कपूर की याचिका पर 26 मई 2026 को सुनवाई होनी है। यह मामला न केवल कानूनी पेचीदगियों से भरा है, बल्कि इसने कपूर परिवार के भीतर के रिश्तों को भी उजागर किया है। करिश्मा कपूर की बेटी समायरा ने पहले ही अदालत में दावा किया था कि उनकी दो महीने से स्कूल फीस बकाया है। अब देखना यह है कि अदालत प्रिया कपूर की याचिका पर क्या फैसला सुनाती है और क्या इससे बच्चों की शिक्षा पर पड़ने वाला संकट दूर होगा

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संजय कपूर करिश्मा कपूर प्रिया कपूर स्कूल फीस ईपीएफ

 

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