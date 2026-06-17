शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता संजय राउत ने महाराष्ट्र में सांसदों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया और बागी सांसदों को इस्तीफा देकर जाने की चेतावनी दी। उन्होंने 'ऑपरेशन टाइगर' का जिक्र करते हुए कहा कि सांसदों को 15-15 करोड़ रुपए दिए गए हैं और बीजेपी शिवसेना को तोड़ने की कोशिश कर रही है।
शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता संजय राउत ने बुधवार को महाराष्ट्र में सांसदों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया और बागी सांसद ों को इस्तीफा देकर जाने की चेतावनी दी। उन्होंने ' ऑपरेशन टाइगर ' का जिक्र करते हुए कहा कि सांसदों को 15-15 करोड़ रुपए दिए गए हैं और बीजेपी शिवसेना को तोड़ने की कोशिश कर रही है। राउत ने कहा कि जिस किसी को जाना है वह इस्तीफा देकर जाए। उन्होंने कहा कि कोई बेईमानी करेगा तो छोड़ेंगे नहीं। शिवसेना हमारी मां है और बागी सांसद ों को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि कल 11 बजे संसदीय दल की बैठक है और अभी तक हम सभी साथ हैं और हम सबका अध्यक्ष एक है। पीसी में अरविंद सावंत और अनिल देसाई भी मौजूद रहे। TMC के बाद शिवसेना (UBT) में बड़ी टूट!
स्पीकर से मिलने दिल्ली पहुंचे 6 सांसद, राउत बोले- करोड़ों का ऑफर दिया गया
संजय राउत महाराष्ट्र सांसद खरीद-फरोख्त ऑपरेशन टाइगर शिवसेना यूबीटी बागी सांसद
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
किसानों के खाते में आएंगे 15-15 हजार, मोदी सरकार की नई योजना करेगी मालामालकेंद्र सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती ( Natural Farming) अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इसके तहत, किसानों को प्रति हेक्टेयर 15,000 से 20,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा सकती है. यह कदम खेती की पारंपरिक पद्धतियों को प्रोत्साहन देगा और किसानों की आय में वृद्धि करेगा.
Read more »
नायजीरिया में नकली प्रेग्नेंसी का स्कैंडलनायजीरिया में महिलाओं को नकली तरीके से प्रेग्नेंट किया जाता है और फिर 15-15 महीने चलने वाली लंबी प्रेग्नेंसी के बाद उनकी नकली डिलीवरी करवाकर बच्चा दिया जाता है.
Read more »
बरेली में महिपाल गैंग के दो सगे भाई गिरफ्तार, 15-15 हजार रुपये का था इनामबरेली में क्राइम ब्रांच ने महिपाल गैंग के दो सगे भाइयों सलीम और अबरार को गिरफ्तार किया है। वे लोगों को फर्जी जमीन दिखाकर ठगी करते थे। सुरेश चंद्र गुप्ता की शिकायत पर 2023 में मामला दर्ज हुआ था। पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया। क्राइम ब्रांच ने उन्हें बिल्वा मोड़ से गिरफ्तार किया। वे संगठित गिरोह बनाकर लोगों को ठगते...
Read more »
खेसारीलाल और उनकी पत्नी 15-15 दिन छपरा में रहेंगे, कहा- अब मैं यहां का निवासीBihar Chunav : खेसारीलाल यादव और उनकी पत्नी 15-15 दिन छपरा में रहेंगे, कहा- 3 कट्ठा जमीन खरीदी और अब में यहां का निवासी
Read more »
वाइफ के साथ मिलकर SIP में हर महीने डालें 15-15 हजार रुपयेअगर आप और आपकी पत्नी हर महीने 15-15 हजार रुपये SIP में डालते हैं, तो सिर्फ 10 साल में आप 1 करोड़ का फंड बना सकते हैं। आइए जानते हैं कैलकुलेशन।
Read more »
महाराष्ट्र में सांसदों की कीमत 15-15 करोड़?शिवसेना के संजय राउत ने एडवांस मिलने का भी किया दावा
Read more »