शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता संजय राउत ने महाराष्ट्र में सांसदों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया और बागी सांसदों को इस्तीफा देकर जाने की चेतावनी दी। उन्होंने 'ऑपरेशन टाइगर' का जिक्र करते हुए कहा कि सांसदों को 15-15 करोड़ रुपए दिए गए हैं और बीजेपी शिवसेना को तोड़ने की कोशिश कर रही है।

शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता संजय राउत ने बुधवार को महाराष्ट्र में सांसदों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया और बागी सांसद ों को इस्तीफा देकर जाने की चेतावनी दी। उन्होंने ' ऑपरेशन टाइगर ' का जिक्र करते हुए कहा कि सांसदों को 15-15 करोड़ रुपए दिए गए हैं और बीजेपी शिवसेना को तोड़ने की कोशिश कर रही है। राउत ने कहा कि जिस किसी को जाना है वह इस्तीफा देकर जाए। उन्होंने कहा कि कोई बेईमानी करेगा तो छोड़ेंगे नहीं। शिवसेना हमारी मां है और बागी सांसद ों को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि कल 11 बजे संसदीय दल की बैठक है और अभी तक हम सभी साथ हैं और हम सबका अध्यक्ष एक है। पीसी में अरविंद सावंत और अनिल देसाई भी मौजूद रहे। TMC के बाद शिवसेना (UBT) में बड़ी टूट!

स्पीकर से मिलने दिल्ली पहुंचे 6 सांसद, राउत बोले- करोड़ों का ऑफर दिया गया





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