संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त ने अपने बचपन के दर्द, मां के निधन, और स्कूल में बुली किए जाने के अनुभवों को साझा किया।
संजय दत्त की बेटी ने मां के निधन के बाद बयां किया दर्द, बताया एक्टर क्यों नहीं थे साथ संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपने बचपन के दर्द , मां के निधन, और स्कूल में बुली किए जाने के अनुभवों को साझा किया। त्रिशाला दत्त ने बताया कि उनकी मां का देहांत 1996 में हुआ, जब वह 8 साल की थीं। उनकी मां की मृत्यु ब्रेन ट्यूमर से हुई। त्रिशाला ने कहा कि जब उनकी मां बीमार थीं, तो उनके पिता संजय दत्त अमेरिका में स्थायी रूप से नहीं रह पाए। त्रिशाला ने बताया कि जब वह महज पांच या छह साल की थी, तब से अमेरिका में उन्हें बुली किया जाने लगा था। उन्होंने बताया कि हाई स्कूल जाने पर हालात और बिगड़ गए क्योंकि लोगों को उनके बारे में और उनके परिवार के बारे में पता चलने लगा था। त्रिशाला ने स्वीकार किया कि उनके पास उस समय कोई नहीं था जिसके कंधे पर वो सिर रखकर सहारा ले सकें। त्रिशाला ने कहा कि जब वो छोटी थीं तो उम्मीद करती थीं कि उनके पास कोई बात करने वाला हो। त्रिशाला ने बताया कि जब मां बीमार थी तो पापा वहां रुक नहीं पाते थे क्योंकि काम के सिलसिले में उन्हें अक्सर इंडिया और अमेरिका ट्रेवल करना पड़ता था। त्रिशाला ने कहा, "मेरी मां का देहांत 1996 में हुआ, जब मैं 8 साल की थी। उनकी मृत्यु ब्रेन ट्यूमर से हुई। उन्हें 1989 में इस बीमारी का पता चला था। जब डॉक्टरों को इसका पता चला, तब कैंसर अपनी 4th स्टेज पर था। इस तरह का ब्रेन कैंसर सबसे घातक कैंसरों में से एक होता है। पापा भारत और अमेरिका के बीच अपना समय बांटने की कोशिश कर रहे थे और काम के सिलसिले में वे लगातार आते-जाते रहते थे।" इस व्यक्तिगत क्षति से उबरने के लिए त्रिशाला ने खाने का सहारा लिया, जिससे उनका वजन बढ़ गया। अपने वजन को लेकर सार्वजनिक आलोचनाओं का सामना करते हुए, उन्होंने स्वीकार किया कि वह संजय दत्त की बेटी जैसी नहीं दिखती थीं.
संजय दत्त की बेटी ने मां के निधन के बाद बयां किया दर्द, बताया एक्टर क्यों नहीं थे साथ संजय दत्त की बेटी त्रिशाला दत्त ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपने बचपन के दर्द, मां के निधन, और स्कूल में बुली किए जाने के अनुभवों को साझा किया। त्रिशाला दत्त ने बताया कि उनकी मां का देहांत 1996 में हुआ, जब वह 8 साल की थीं। उनकी मां की मृत्यु ब्रेन ट्यूमर से हुई। त्रिशाला ने कहा कि जब उनकी मां बीमार थीं, तो उनके पिता संजय दत्त अमेरिका में स्थायी रूप से नहीं रह पाए। त्रिशाला ने बताया कि जब वह महज पांच या छह साल की थी, तब से अमेरिका में उन्हें बुली किया जाने लगा था। उन्होंने बताया कि हाई स्कूल जाने पर हालात और बिगड़ गए क्योंकि लोगों को उनके बारे में और उनके परिवार के बारे में पता चलने लगा था। त्रिशाला ने स्वीकार किया कि उनके पास उस समय कोई नहीं था जिसके कंधे पर वो सिर रखकर सहारा ले सकें। त्रिशाला ने कहा कि जब वो छोटी थीं तो उम्मीद करती थीं कि उनके पास कोई बात करने वाला हो। त्रिशाला ने बताया कि जब मां बीमार थी तो पापा वहां रुक नहीं पाते थे क्योंकि काम के सिलसिले में उन्हें अक्सर इंडिया और अमेरिका ट्रेवल करना पड़ता था। त्रिशाला ने कहा, "मेरी मां का देहांत 1996 में हुआ, जब मैं 8 साल की थी। उनकी मृत्यु ब्रेन ट्यूमर से हुई। उन्हें 1989 में इस बीमारी का पता चला था। जब डॉक्टरों को इसका पता चला, तब कैंसर अपनी 4th स्टेज पर था। इस तरह का ब्रेन कैंसर सबसे घातक कैंसरों में से एक होता है। पापा भारत और अमेरिका के बीच अपना समय बांटने की कोशिश कर रहे थे और काम के सिलसिले में वे लगातार आते-जाते रहते थे।" इस व्यक्तिगत क्षति से उबरने के लिए त्रिशाला ने खाने का सहारा लिया, जिससे उनका वजन बढ़ गया। अपने वजन को लेकर सार्वजनिक आलोचनाओं का सामना करते हुए, उन्होंने स्वीकार किया कि वह संजय दत्त की बेटी जैसी नहीं दिखती थीं
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